«Блистательной виктории ожидать не приходится»: чем завершился месяц контрнаступления ВСУ

Прошел месяц со дня начала активных наступательных действий Вооруженных сил Украины. То, что украинский «контрнаступ» идет далеко не по плану, совершенно очевидно и на Западе, и на Востоке. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок подводит итоги месяца контрнаступления ВСУ и прогнозирует, как может выглядеть следующая наступательная операция украинской армии.

В украинском экспертном сообществе ход событий на линии боевого соприкосновения объясняют следующим образом – «наше наступление развивается медленно, потому что мы бережем людей». С одной стороны, подобные утверждения специалистов у себя в стране должны заслуживать одобрения, но с другой стороны, это более чем спорные тезисы.

На войне беречь людей означает всего лишь следующее – не подвергать личный состав напрасным и неоправданным рискам при ведении боев и операций, но просто безжалостно бросать его в бой на направлении главного удара, где намечается общий успех всей кампании.

На войне, как говорили классики, одна минута решает успех баталии, один час – судьбу кампании, один день – судьбу империи.

А озвучивать соображения типа «наше наступление развивается медленно, потому что мы бережем людей» на практике означает только одно – не очень умело оправдываться за явно наметившийся неуспех в ведении операции.

В украинском экспертном сообществе также периодически звучит мысль, что ВСУ в настоящее время проводят «формирующие» и «тестировочные» операции. И это, надо прямо сказать, звучит достаточно неубедительно. Во-первых, никаких «формирующих» и «тестировочных» операций в теории оперативного искусства нет. Есть общевойсковые операции, и они начинаются с уровня как минимум армейского корпуса. Если же атаки ведутся батальонами и в самом крайнем случае бригадами, то это не более по форме, чем боевые действия. Так что никаких операций и ни на одном из направлений ВСУ пока не проводят. А их атаки по результатам можно охарактеризовать боями местного значения, ведущимися за улучшения положения войск, но не более того.

Специалистами экспертного сообщества Украины вбрасывается в публичное пространство и такая идея – «мы медленно перемалываем силы и средства противника, и рано или поздно наступит такой момент, когда оборона врага рухнет или в одном важном пункте, или сразу на нескольких участках».

Надо прямо сказать, что если бы Украина сражалась с каким-либо лоскутным по размеру территории государством с малочисленным населением, располагающим ОПК с ограниченными возможностями, то вполне возможно, что подобный прием рано или поздно сработал бы. Но вести вооруженную борьбу против государства с мобилизационными возможностями, многократно превышающими аналогичные украинские, и иметь против себя ОПК, который только наращивает обороты, — дело весьма и весьма бесперспективное.

Опять-таки – каждый день подобного «переламывания» ведет и к истощению и собственных украинских ресурсов. Нарастают потери в людях, технике, увеличивается расход столь дефицитных для ВСУ боеприпасов. Тут еще очень большой вопрос, у кого и что быстрее закончится, и кто в конечном счете кого перемалывает и изнуряет.



Горький опыт начальника Генерального штаба Германии генерала Эриха фон Фалькенхайма в Верденской операции 1916 года надо все-таки изучать тщательнее, прежде чем бросаться в похожее состязание со страной, военно-экономический потенциал которой превосходит украинские возможности в разы.



Надо отметить, определенные успехи тактического плана у ВСУ все же есть, отбит ряд населенных пунктов, на отдельных участках есть продвижение, но нигде они не переросли в результат оперативного значения, который можно было бы выгодно представить на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе.

Бои в районе населенных пунктов Пятихатки, Урожайное, Работное, Антоновского моста совершенно не годятся в качестве строк победоносных реляций. Придется еще очень долго объяснять Североатлантическому альянсу, где эти Пятихатки находятся.

А ведь с самого начала было ясно, что наступательная операция ВСУ без завоевания господства в воздухе, общего огневого превосходства над противником, резервов стратегического уровня заранее обречена на неудачу. Но кто-то же все-таки толкнул военно-политическое руководство Украины на этот весьма авантюрный шаг. И надо прямо сказать, в недавнем интервью главнокомандующего ВСУ газете The Washington Post Валерия Залужного нотки обиды за подобный нажим со стороны США и союзников по НАТО прослеживаются более чем явственно.

А что дальше? Вполне возможно, что наступательная операция ВСУ, стартовавшая 4 июня, закончится общей неудачей. Тем не менее, украинские руководители на данном этапе озвучивают успокоительные заявления, что вот-вот все еще только начнется, и будут задействованы резервы, которые находятся в настоящее время в выжидательных районах.

Тем не менее, несмотря на оптимизм Киева, у большинства западных специалистов упорно складывается впечатление, что какой-либо блистательной виктории от ВСУ на этом этапе вооруженной борьбы ожидать не приходится. Во всяком случае, все идет пока именно к этому. И перелома до 11-12 июля, до саммита НАТО, в ведении боевых действий, скорее всего, не наступит. А после этой даты и шашками размахивать уже ни к чему.

Более того, срыв наступательной операции ВСУ будет означать, по меньшей мере, проигрыш украинской армией всей летне-осенней кампании, поскольку раньше поздней осени или даже начала зимы 2023 года восстановить наступательный потенциал украинской армии после понесенных потерь в людях и технике в предыдущих боях навряд ли удастся.

Чтобы вторая наступательная операция ВСУ прошла с успехом, Киеву надо передать многофункциональные истребители (причем в большом количестве), резко увеличить поставки самоходных артиллерийских установок, танков, ударных вертолетов, передать большие запасы материальных средств. Иными словами, прорыв хорошо оборудованной в инженерном отношении обороны противника (то есть российской армии) требует совершенно иных по боевому и численному составу ракетных войск и артиллерии, бронетанковых сил, инженерных войск.

Так что на данном этапе, похоже, первый «контрнаступ» близится к своему безрезультатному завершению, а второй будет еще очень нескоро.

Вместе с тем, как уже писала «Газета.Ru», какие-либо окончательные выводы по результатам боевых действий делать на данном этапе пока преждевременно. Ситуация находится в развитии, главные силы украинской армии в сражение еще не введены, обстановка может в любое время резко измениться, причем в любую из возможных сторон.