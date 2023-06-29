Серийный убийца украинской бронетехники. Почему ВСУ не смогли преодолеть российские минные поля

Журнал Forbes сообщил, что потери ВСУ при попытке преодолеть российские минно-взрывных заграждения под населенным пунктом Малая Токмачка оказались катастрофическими. С деталями боевых действий в этом районе разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Попытка вооруженных сил Украины двинуться под Малой Токмачкой на юг закончилась поражением и потерями, которые «хуже, чем казалось ранее». Так пишет об этом журнал Forbes.

Боевые действия в районе этого населенного пункта разворачивались следующим образом. В начале, с целью проделать проходы в российских минно-взрывных заграждениях, впереди атакующих подразделений 47-й десантно-штурмовой бригады и 33-й механизированной бригады ВСУ были запущены несколько бронированных машин разминирования (БМР) Leopard 2R и, по крайней мере, одна БМР Wisent 1MC.

Бронированная машина разминирования Leopard 2R (Raivauspanssarivaunu) создана на базе германского танка Leopard 2А4. Эта БМР разрабатывалась специально для вооруженных сил Финляндии. В носовой части корпуса этой машины установлены узлы крепления навесного оборудования с гидроприводом, позволяющим навешивать различное бульдозерное оборудование или минные тралы.

БМР Wisent 1MC производит британская компания Pearson Engineering. Считается, что эта фирма — мировой лидер в производстве вооружения и военной техники инженерных войск. Wisent 1 также разработана на шасси танков Leopard 2. БМР оснащена широким лопастным тралом (FWMP), за что ее называют «минный плуг». По мнению предприятия-изготовителя, зубцы, расположенные по всей ширине БМР, гарантированно вырывают установленные в грунт с маскировкой мины.

Однако под Малой Токмачкой сразу все пошло далеко не так, как описывается в рекламных проспектах этих машин разминирования.

Как выяснилось, тралы британского производства на бронированных машинах разминирования Leopard 2R и Wisent пропускали значительное количество противотанковых мин. А за БМР следовали боевые машины пехоты М2 Bradley и бронированные автомобили MaxxPro 47-й бригады.

Три БМР Leopard 2R и Wisent подорвались на не вытраленных минах практически сразу, в начале боя, как и несколько БМП M2 Bradley. Попавшая на минные поля и под огонь российской артиллерии боевая группа моментально распалась. Экипажи выскочили из своих вышедших из строя машин, волоча за собой убитых и раненых. Санитары на М2 Bradley подбирали выживших бойцов.

«Попытка 47-й десантно-штурмовой бригады и 33-й механизированной бригады ВСУ пересечь минное поле на юге Украины 8 июня оказалась более катастрофической, чем мы предполагали. За один-два часа боя подразделения обеих бригад потеряли почти пятую часть американских БМП M2 Bradley, пятую часть Leopard 2A6 и половину своих Leopard 2R», — пишет Forbes.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Часть украинской бронетехники подорвалась на минах, часть оказалась под убийственным огнем российской артиллерии.

«Когда дым рассеялся, стало видно не менее 25 подбитых украинских боевых машин: 17 боевых машин пехоты M2 Bradley, четыре танка Leopard 2A6, три бронированных машины разминирования (БМР) Leopard 2R и одна БМР Wisent», — говорится в статье.

Результатом одной неудачной атаки стали потери, эквивалентные батальону. Теперь на ремонт поврежденной бронетехники потребуются недели, если не месяцы. Часть боевых машин вернуть в строй, по-видимому, не удастся. Но главные потери – люди. По самым минимальным оценкам, эта атака обошлась ВСУ в несколько десятков убитых бойцов и командиров.

Есть основания полагать, что помимо импортных бронированных машин разминирования, на которые, видимо, делалась основная ставка, ВСУ следовало бы проделывать проходы в минных полях и сугубо взрывным способом, то есть с применением установок разминирования типа УР-83П и зарядов разминирования типа УЗ-ЗР.

По мнению Forbes, если ВСУ удастся прорвать оборонительные рубежи российской армии в районе населенного пункта Работино, то они смогут продвинуться к Токмаку, который находится на 20 км южнее. Если ВСУ овладеют Токмаком, то они смогут уже атаковать Мелитополь, расположенный в 60 км по трассе T0401.

Как считают в американском издании, в ВС РФ прекрасно осознают важность направления Работино-Токмак-Мелитополь. Два мотострелковых полка российской армии (70-й и 291-й мсп) окопались к северу от Работино вместе с парой бригад спецназа и подразделениями резервистов, а боевые вертолеты ВВС России патрулируют небо над их позициями. Российские минно-взрывные заграждения в этом районе отличаются чрезвычайно высокой плотностью (что зарубежными специалистами, естественно, никак не предполагалось).

А следовало бы учесть, что при инженерном оборудовании обороны частей и соединений одной из основных задач инженерного обеспечения является создание системы инженерных заграждений, которая, как известно, представляет собой совокупность заграждений и разрушений, устраиваемых в сочетании с естественными препятствиями и в тесной увязке с системами оборонительных рубежей, огневого поражения и планируемым маневром войск.

Минное поле — это наиболее массовый вид минно-взрывных заграждений и представляет собой участок местности, на котором в определенном порядке или бессистемно установлены мины одного или несколько типов. Важнейшей оперативной характеристикой при этом является плотность заграждений. Она определяется раздельно для противотанковых и противопехотных (противодесантных) минно-взрывных заграждений. Плотность заграждений определяется как отношение общей протяженности установленных заграждений к ширине фронта прикрываемого направления. Как отмечает Forbes, в районе Малой Токмачки противотанковые мины ТМ-62М располагались всего лишь в «нескольких футах» (менее, чем в мере) друг от друга.

Разработанная еще в 1960-х фугасная противотанковая мина ТМ-62М является самой мощной советской противогусеничной миной. Она может устанавливаться вручную или с помощью средств механизации. Общая масса мины составляет 9,5-10 кг, а масса взрывчатого вещества – 7,5-8 кг. Чувствительность - 200-500 кг.

Старое, но отнюдь не доброе оружие ТМ-62М гарантированно выводит из строя любую наехавшую на нее технику, от бронеавтомобиля до танка. Подрыв непосредственно под траком или колесом выводит технику из строя на 100%, причем без малейших шансов на ремонт. По количеству выведенной из строя украинской колесной и гусеничной бронетехники ТМ-62М является безусловным лидером среди всех остальных средств поражения.

Кроме того, российские инженерно-саперные подразделения и части могут применять и кумулятивно-фугасные противотанковые мины ТМ-89, принятые на вооружение в 1993 году. Мина настолько мощная, что при подрыве может пробить 200-миллиметровую катаную броню.

Есть на оснащении российской армии и мина ТМ-83. Она поражает бронетехнику противника не в днище, а в борт, где бронезащита существенно слабее. Эти мины устанавливаются на маршрутах следования механизированных колонн противника. Они маскируются на обочинах дорог.

Что касается средств механизации установки минно-взрывных заграждений, то в этом качестве в российской армии используется гусеничный минный заградитель ГМЗ-3. Он предназначен для механизированного противотанкового минирования в ходе боя. Постановка мин осуществляется на поверхность грунта без маскировки или в грунт с маскировкой.

Помимо ГМЗ-3, российскими инженерно-саперными подразделениями активно применяется современная инженерная система дистанционного минирования «Земледелие». Она предназначена для оперативного создания минных полей на особо опасных направлениях на расстоянии от 5 до 15 км. «Земледелие» выстреливает реактивные снаряды, которые обеспечивают установку мин в заданном районе. Возможна укладка минных полей любой сложности, в том числе с проходами для своих войск.

Как отмечают западные специалисты, плотность минно-взрывных заграждений, их качество и хитроумность явились одним из самых главных препятствий на пути развития успеха украинской наступательной операции.

Вместе с тем, по мнению Forbes, катастрофа 8 июня замедлила, но не остановила украинское контрнаступление на этом участке. Соединенные Штаты незамедлительно пообещали в очередном пакете военной помощи поставить ВСУ в качестве восполнения потерь дополнительные боевые машины М2 Bradley. Но вот лишних танков Leopard 2A6 у европейских союзников на данном этапе нет. И вовсе нет новых бронированных машин разминирования Leopard 2R.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).