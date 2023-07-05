«Не получилось у меня стрелять». Чемпион Украины по боксу из «Кракена» попал в российский плен

Российские военные на Артемовском направлении взяли в плен чемпиона Украины по боксу Андрея Приходько. По его словам, бойцы «Кракена» участвовали в наступлении из Часова Яра, но заблудились и наткнулась на позиции ВС РФ. В группировке российских войск «Юг» в свою очередь сообщили об ударах по местам дислокации «Кракена» и «Грузинского легиона». «Газета.Ru» разбиралась в том, что происходит на передовой.

Чемпион и обладатель кубка Украины по боксу, уроженец Мариуполя Андрей Приходько попал в плен к российским военным. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, который поговорил с бывшим спортсменом.

По словам Приходько, он попал в плен на Артемовском направлении, когда в составе батальона «Кракен» участвовал в наступлении из города Часов Яр.

«Мы пересели на БМП-1 – 4 машины – и приехали непосредственно на позиции Вооруженных сил России. Мы высадились, и в первые минуты высадки убили моего командира отделения, и мы начали откат, ушли в сторону от позиций, так как открытая местность», — рассказал он.

По его словам, бойцы «Кракена» просидели в кустах всю ночь под обстрелами, при которых был ранен боевой медик. Утром украинские военные выдвинулись к эвакуационной группе, однако заблудились и наткнулись на позиции российских бойцов.

«Нам нужно было свернуть, а мы пошли прямо и уперлись в позиции ваших ребят. В итоге получился бой, я шел в конце, не получилось у меня стрелять, меня ранили, и я начал катиться в яму», — рассказал Приходько.

По его словам, из членов группы три человека погибли, один был ранен, еще один попал в плен, и одному бойцу удалось эвакуироваться. Судьба остальных украинских военных из группировки «Кракена» пленному неизвестна.

Со спортивной арены в окоп

По словам боксера, он посвятил спорту 15 лет жизни, за которые успел стать чемпионом и обладателем кубка Украины, а также мастером спорта. В 2015 году Приходько находился на третьем месте рейтинга среди боксеров Донецкой области. Параллельно он занимался кикбоксингом и успел стать призером чемпионата мира в разделе фулл-контакт.

Со спортивной арены в окоп Приходько отправился из-за недопонимания, которое возникло у него с тренером. Также он отметил, что для построения карьеры на Украине важным условием является наличие военного билета.

Поражение «Кракена» и «Грузинского легиона»

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил ТАСС, что военнослужащие формирования нанесли на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по пунктам дислокации батальона «Кракен» и «Грузинского легиона».

Астафьев уточнил, что авиация «Юга» поразила район сосредоточения резервов 54-й мехбригады ВСУ близ Дылеевки и Белой Горы, а также подразделений «Кракена» и 24-й мехбригады ВСУ близ Торецка.

В Константиновке ДНР российские артиллеристы поразили пункт размещения наемников «Грузинского легиона», склад боеприпасов ВСУ в Веселом и пять единиц автотехники в Северске и Ласточкино. Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы были уничтожены САУ «Акация» в Николаевке и 2С7 «Пион» близ Маркова. В районе поселка Острое была уничтожена «Мста-Б», близ Старомихайловки – 120-мм миномет.

Чем известны «Кракен» и «Грузинский легион»

Подразделение «Кракен» курируется главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Его основу составляют бывшие участники полка «Азов» (организация запрещена в России), экс-офицеры ГУР, футбольные фанаты и добровольцы, вошедшие в состав после начала СВО. Подразделение занимается разведывательной и диверсионной работой. Лидерами «Кракена» являются Константин Немичев и Сергей Величко. Второй объявлен МВД РФ в розыск по обвинению в пытках российских военнопленных.

«Кракен» получил известность после начала СВО, когда появились данные об участии его бойцов в пытках и убийствах российских военнопленных близ Харькова. Кроме того, сообщалось о том, что члены «Кракена» похищают жителей харьковских окрестностей, симпатизировавших России, и пытают их.

«Грузинский национальный легион» является добровольческим диверсионно-разведывательным подразделением, созданным в 2014 году преимущественно из граждан Грузии. С 2014 года члены группировки участвуют в конфликте в Донбассе на стороне Киева. Входит в состав 25-го батальона теробороны Киевской области.

После начала СВО формирование участвовало в боях в Киевской области. 4 апреля 2022 года в сети было опубликовано видео, на котором представители «Грузинского легиона» расстреливают пленных российских солдат. The New York Times и Reuters подтвердили подлинность видеоролика, отметив, что действие происходило в селе Дмитровка около Киева. Позже командир «Легиона» Мамука Мамулашвили заявил, что они не берут военнопленных. Глава МИД и президент Украины Дмитрий Кулеба и Владимир Зеленский осудили военные преступления и пообещали провести расследование. О его ходе и результатах не сообщалось.