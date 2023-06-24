Пригожин объявил о развороте своих войск перед Москвой. Переговоры вел Лукашенко

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы его частной военной компании прекращают поход в сторону Москвы и начинают «по плану» отходить в полевые лагеря. Пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что переговоры с Пригожиным целый день вел переговоры Александр Лукашенко, об условиях договоренностей не сообщается. Москва ситуацию также пока не комментировала — Пригожин является фигурантом уголовного дела о вооруженном мятеже, президент Владимир Путин утром 24 июня назвал бизнесмена предателем, а его действия «ударом в спину».

Подразделения ЧВК «Вагнер» останавливают движение в направлении Москвы, разворачивают колонны и отправляются в полевые лагеря, заявил основатель формирования Евгений Пригожин. Аудиозапись размещена в связанном с ним Telegram-канале.

«ЧВК «Вагнер» хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на «марш справедливости». За сутки мы прошли, не доходя 200 километров до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря, согласно плану»,

— заявил Пригожин.

Новые минские соглашения

Незадолго до заявления Пригожина пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко в течение дня вел переговоры с Евгением Пригожиным, стороны достигли некоторых договоренностей. Так, сообщается, что остановка колонн «Вагнера» стала результатом переговоров. Кроме того, бойцы ЧВК получили гарантии безопасности — какие, не раскрывается.

«Сегодня утром Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией «Вагнер». Главы государств договорились о совместных действиях <...> В развитие договоренностей президент Белоруссии провел переговоры с Евгением Пригожиным. Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании «Вагнер» и дальнейших шагах по деэскалации напряжения <…> на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации», — сообщили в Минске.

Близкий к Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что в девять вечера Путин и Лукашенко второй раз за день провели телефонные переговоры.

«Президент Беларуси подробно проинформировал Президента России о результатах переговоров с руководством ЧВК Вагнер. Президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу», — говорится в сообщении.

В Москве результаты переговоров между обвиняемым в вооруженном мятеже российским бизнесменом и президентом Белоруссии пока не комментировали.

Мятеж главы ЧВК «Вагнер»

Вечером 23 июня Пригожин заявил, что Минобороны РФ нанесли удар по тыловым частям «Вагнера», и объявил «марш справедливости».

В Минобороны заявили, что распространяемые от имени Пригожина сообщения о «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией. На следующий день МО заявило, что ВСУ воспользовались «провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки» и сосредоточила силы 35-й и 36-й бригад морской пехоты на исходных рубежах для наступления в районе Артемовска (Бахмута). Кроме того, Минобороны обратилось к бойцам «Вагнера», заявив, что их «обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участи в вооруженном мятеже». Ведомство попросило бойцов ЧВК связаться со своими представителями для возвращения в пункты постоянной дислокации.

В ФСБ назвали заявления Пригожина «информационной провокацией». Также ведомство возбудило уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу».

Позднее Генпрокуратура сообщила, что Следственное управление ФСБ возбудило дело против Пригожина по статье 279 УК об организации вооруженного мятежа.



Утром 24 июня с видеообращением выступил президент Путин — он заявил, что действия Пригожина расцениваются как предательство и «удар в спину». О поддержке президента заявили в Госдуме и Совфеде, а также главы ряда регионов.

Действия Пригожина поддержали в Киеве. Так, советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что «мятеж» — хороший шанс для ВСУ. То же заявил пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что любые проблемы России отвечают интересам Украины.