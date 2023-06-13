«Паркетные» генералы, горящие «Леопарды» и «красные линии»: о чем Путин говорил с военкорами

Владимир Путин 13 июня встретился с российскими военными корреспондентами. Обсуждались цели и причины спецоперации, а также ее ход. Президент высказался насчет взаимоотношений с Западом и перспектив зерновой сделки. Путин признался, что начало спецоперации выявило множество проблем в армии и системе обороны страны. Глава государства также рассказал о потерях бронетехники в ходе контрнаступления ВСУ с обеих сторон. «Газета.Ru» собрала самые важные заявления российского президента.

Про ход спецоперации

По словам Путина, общие цели спецоперации не менялись, но они корректируются в соответствии с текущей ситуацией в зоне боевых действий. Саму спецоперацию президент назвал ответом на пересечение Украиной и Западом «красных линий».

«Послушайте, а само проведение специальной военной операции — это разве не ответ на преодоление этих линий? Это самое главное. Мы много раз говорили: не надо этого делать, не надо этого делать, давайте будем делать так, мы готовы к переговорам. В конечном итоге они нас подвигли к тому, чтобы войну, которую они начали в 2014 году, мы попытались прекратить вооруженным способом», — объяснил Путин.

Глава государства подчеркнул, что «войну начали» украинцы, Россия пытается ее прекратить, но вынуждена это делать с помощью вооруженных сил.

«Удары по всей энергосистеме Украины. Это разве не ответ на преодоление «красных линий»? А фактическое уничтожение штаб-квартиры Главного управления разведки Вооруженных сил Украины в Киеве. Разве это не ответ? Ответ», — добавил президент.

Он сообщил, что Москва будет продолжать избирательно наносить удары по инфраструктурным объектам Украины. При этом Путин подчеркнул, что безвозвратные потери России примерно в десять раз меньше, чем у Украины.

Президент рассказал, что с началом спецоперации стало понятно, что некоторые управленцы от Минобороны, работавшие в мирное время, не совсем эффективно показали себя.

«Началась специальная военная операция. Очень быстро начали понимать, что «паркетные» генералы, таких в любой армии мира в условиях мирного времени более чем достаточно везде, они, мягко говоря, неэффективны. И наоборот, начали появляться люди, которые вроде бы сидели в тени, их не видно было, не слышно, а оказалось, что они очень эффективные и нужные», — пояснил глава государства.

Военкоры в свою очередь рассказали Путину, что деньги, гарантированные Минобороной за подбитую военную технику, не всегда доходят до адресатов. Для президента эта новость оказалась сюрпризом. «То, что не выплачивают, это неожиданно для меня. Обязательно к этому вернусь прямо сегодня в разговоре с министерством обороны», — пообещал он.

Про происходящее на Украине

Путин объяснил, что Москву никогда в историческом плане не устроит то, что сейчас происходит на Украине.

«Когда шел переговорный процесс, в том числе в Стамбуле, мы постоянно ставили этот вопрос, а нам задавали встречный: но у нас нет ничего неонацистского, чего вы от нас хотите. Хотя бы чтоб в законе там ввели соответствующие ограничения, в целом об этом тоже договорились в ходе того раунда переговоров до того, как наши войска отошли от Киева, после они выбросили все наши договоренности», — сказал президент.

Он добавил, что Россия искренне пыталась договориться, «склеить юго-восток» Украины с остальной территорией страны, но осознавала, что после государственного переворота 2014 года не может бросить Крым.

«Даже в голову бы никому не приходило начать конфликт с Украиной, если бы у нас были нормальные, человеческие отношения. Даже не нужно никакого союзного государства», — объяснил Путин.

Он привел в пример Белоруссию, с президентом которой у него было множество споров и даже ругани. Но при этом никому и никогда не приходило в голову начинать конфликт с Минском.

Что касается мирных переговоров с Киевом, глава государства подчеркнул, что Москва никогда от них не отказывалась.

Затронул президент и тему сноса памятников на Украине: Путин считает, что Россия могла бы создать из этого наследия специальный парк.

«Вот они сносят памятники, мы могли бы парк создать из снесенных на Украине памятников. Вот это можно было бы сделать. Вы предложите, чтобы все отправляли памятники в Россию. Вот снесли памятник Екатерине Второй. Основательнице города. Мы бы забрали с удовольствием», — сказал он.

Про роль Запада

Западные страны накачивают Украину оружием, не скрывают и даже гордятся этим, заметил президент. В то же время такие поставки нарушают некоторые пункты международного права, однако союзники Киева предпочитают не замечать этого факта.

«У них (западных стран) свои геополитические цели в отношении России, которых они никогда не добьются. Но я думаю, что постепенно осознание к ним придет», — констатировал Путин.

По его словам, Москва сейчас обдумывает выход из зерновой сделки, условия которой со стороны Запада не выполняются. Кроме того, Путин указал, что транспортные морские коридоры, по которым вывозится украинская сельхозпродукция, постоянно используются для атак беспилотников на Черноморский флот.

«Что касается кого-то, кто хочет на Украине чувствовать себя украинцем и жить в независимом государстве, — да ради бога. Делайте что хотите. Надо с уважением к этому относиться. Но тогда не создавайте угроз для нас», — резюмировал глава государства.

Про российскую технику и оборонку

Танк Т-90 «Прорыв» Путин назвал лучшим в мире сразу по нескольким параметрам: точности, защищенности. И привел рассказ одного из танковых командиров, когда после попадания фугаса и гибели одного из членов экипажа Т-90 остался на ходу.

Что касается российского ВПК, то за год он нарастил производство основных видов вооружений в 2,7 раза, а по наиболее востребованным — в десять раз. «Предприятия промышленности некоторые работают в две смены, а многие в три. Практически днем и ночью и работают, очень качественно», — добавил Путин.

По его словам, характеристики и качество производимого российской оборонкой оружия постоянно растет. В то же время, если бы не началась спецоперация, Москва, вероятно, не смогла бы понять, как именно следует настроить оборонную промышленность, отметил президент.

«Конечно, в ходе СВО стало понятно, что многих вещей не хватает: это высокоточные боеприпасы, средства связи, летательные аппараты — вот эти беспилотники и так далее. Они у нас [есть], но нам, к сожалению, их не хватает количественно», — признался глава государства.

Про Каховскую ГЭС

Путин считает, что вина Украины в разрушении Каховской ГЭС очевидна, потому что Киев однозначно стремился к этому.

«Мы не фиксировали больших взрывов перед тем, как разрушение произошло, во всяком случае, так мне докладывали. Но они целенаправленно из HIMARS били многократно по Каховской ГЭС, вот в чем дело. Может быть, там была у них закладка какая-то, сейчас не знаю, может быть, они в очередной раз там чем-то добавили незначительным и пошло разрушение», — объяснил президент.

Российская сторона, по его словам, точно не была заинтересована в разрушении плотины, поскольку это влечет серьезные негативные последствия для новых территорий. Версию, что Москва взорвала дамбу, чтобы не допустить контрнаступления на Херсонском направлении, Путин тоже посчитал надуманной.

«Лучше бы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать. Но вот поскольку такой разлив произошел, то, соответственно, и наступление не состоялось», — сказал он.

Глава государства гарантировал, что всем пострадавшим от разрушения ГЭС людям будет оказана помощь в соответствии с законодательством. В частности, он уже поручил главе МЧС Александру Куренкову активно участвовать в оценке ущерба, нанесенного имуществу людей из затопленных районов.

«Конечно, много погибло домашнего скота, диких животных, к сожалению. Надо будет все это организовать, зачистить территорию», — добавил президент.

Про контрнаступление

Путин признал, что ВСУ с 4 июня ведут масштабное контрнаступление на нескольких направлениях с использованием подготовленных ранее резервов.

«На Времевском выступе начали, на Шахтерском направлении и на Запорожском. Оно начато именно с использованием стратегических резервов и продолжается вот прямо сейчас, вот прямо сейчас, когда мы с вами здесь собрались обсуждать, идет бой по нескольким направлениям», — рассказал он.

В то же время президент обратил внимание на серьезные потери в бронетехнике: за неполные десять дней Киев потерял в контрнаступлении свыше 160 танков и более 360 различных бронемашин. ВС РФ за этот же период потеряли 54 танка, часть из которых можно восстановить.

«Прекрасно горят, как мы и предполагали, и Bradley и Leopard. Причем, не знаю, видели, наверное, там, боекомплекты внутри танков срабатывают, все разлетается в разные стороны», — добавил Путин.

Он также обратил внимание, что часть потерь ВСУ российская армия попросту не может зафиксировать и подсчитать, поскольку удары наносятся высокоточным оружием на большие расстояния.

Про атаки на российскую территорию

Одна из наиболее острых тем, которая поднималась в ходе встречи президента с военкорами — атаки на российскую территорию, особенно на Белгородскую область. Путин объяснил, что этими ударами ВСУ пытается отвлечь ВС РФ от направлений, на которых идет наступление.

«Безусловно, ничего хорошего в этом нет, но, в принципе, можно было бы это предположить, что противник вести себя будет таким образом, и можно было бы, наверное, лучше подготовиться», — признался глава государства.

По его словам, военные структуры должны перенастроить российскую ПВО, которая ориентирована в первую очередь на ракеты и самолеты, на беспилотники.

«Конечно, мы должны обезопасить наших граждан. Здесь о чем можно говорить? Конечно, нужно укреплять границу. И наверняка кто из вас там работает, видите, что этот процесс идет, идет достаточно быстро, эта задача тоже будет решена», — также добавил президент.

Он признал, что у Киева остаются возможности обстреливать российскую территорию, и в этом вопросе есть несколько вариантов решения. Первый — повысить эффективность контрбатарейной борьбы. Второй — создание на территории Украины «санитарной зоны», которая не позволит наносить удары по территории РФ.

«В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение нет никакого смысла, необходимости такой нет сегодня. Надо работать тщательнее по некоторым вопросам. Нам нужно просто улучшать работы правоохранительных и специальных служб. Мне представляется, стоящие в этом плане задачи, они решаемы», — пояснил Путин.

Про мобилизацию и контрактников

Глава государства отметил, что в стране неплохо идет работа по привлечению граждан на контрактную службу.

«Сейчас на данный момент времени набрали свыше 150 тысяч [контрактников], а вместе с добровольцами 156 тысяч человек. А у нас мобилизация была 300 тысяч, как мы помним. Добровольно люди приходят. Фактически работа началась с февраля. И работа продолжается. За прошедшую неделю подписали контракты 9,5 тысячи человек», — рассказал президент.

Путин в очередной раз подчеркнул, что солдат срочной службы в зону проведения спецоперации не отправляют и отправлять не будут. Даже несмотря на тот факт, что эти территории официально входят в состав страны.

«Конечно, сегодня уже эти территории — это территории Российской Федерации, но тем не менее специальная военная операция там продолжается, да и необходимости, как мне докладывает Министерство обороны, направлять их в эту зону нет», — объяснил президент.

В то же время срочники присутствуют в приграничных к зоне спецоперации регионах — Белгородской, Курской областях. «Конечно, они (срочники. — «Газета.Ru») там присутствуют, и значит они в случае угрозы должны выполнять свой священный долг перед Родиной и защищать Отечество», — сказал Путин.

Он отметил, что мобилизованных со временем начнут возвращать домой. Но это будет происходить исходя из обеспеченности личным составом и ситуации на линии соприкосновения. При этом необходимости в дополнительной мобилизации в России Путин не увидел.

Про новые регионы

Руководство новых регионов, по словам президента, находится в постоянном контакте с Кремлем и правительством страны. Власти территорий регулярно формулируют свои потребности, передают их в федеральный центр и получают необходимое.

Одной из наиболее важных проблем Путин назвал уровень зарплат в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Их необходимо как можно быстрее дотягивать до общероссийского уровня, особенно это касается бюджетников и, в частности, медицинских работников.

«Вообще в этой сфере нам нужно будет делать — мы обязательно сделаем это — подтянем до общероссийского уровня и до общероссийских стандартов, ну, например, отдельные категории работников, в том числе и медицина, должны будут получать среднее, как у нас в России, среднее по экономике. И постепенно мы будем к этому двигаться», — пояснил президент.