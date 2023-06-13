«Пострадают сами украинцы». У ВСУ будет больше снарядов с обедненным ураном

Администрация Байдена готова отправить Киеву снаряды с обедненным ураном, сообщают СМИ со ссылкой на источники. Белый дом решил отдать ВСУ эти снаряды для танков после «серии дебатов» о том, чем должны стрелять отправляемые Украине американские Abrams M1. Ранее поставки снарядов с обедненным ураном начала Великобритания. Ранее министр здравоохранения Сербии предупредила об опасности применения таких боеприпасов для мирного населения.

Снаряды с сердечниками из обедненного урана для пушек танков Abrams M1 намерена отправить Украине американская администрация. Об этом со ссылкой на свои осведомленные источники сообщает газета The Wall Street Journal.

Белый дом долго обсуждал, какие именно боеприпасы нужно передать Украине для американских танков. Источник сообщил, что «не осталось препон для поставок снарядов с обедненным ураном».

Президент США Джо Байден пока не определил, получит ли Киев подобные вооружения, в том числе – кассетные боеприпасы.

25 апреля ТАСС со ссылкой на письменные ответы замглавы минобороны Великобритании Джеймса Хиппи депутату Кенни Акаскиллу сообщил, что Лондон передал Киеву «тысячи снарядов», в том числе с обедненным ураном.

При этом Британия не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения по завершении конфликта. «По соображениям оперативной безопасности мы не будем давать комментариев по поводу показателей использования поставленных комплектов», — заявлял Хиппи.

Он подчеркнул, что снаряды с обедненным ураном переданы украинской стороне и контролируются ВСУ, а Минобороны Великобритании не отслеживает места, где они будут задействованы.

21 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что планы поставок снарядов с обедненным ураном на Украину свидетельствуют о намерении Запада «воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле». Он также заявил, что РФ сама обладает тысячами снарядов с обедненным ураном, но пока не планирует его применять.

23 марта журнал Newsweek опубликовал статью с мнением, что заверения западных политиков в безвредности обедненного урана не вызывают доверия. Автор статьи отмечает, что в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили риски развития рака из-за радиации от обедненного урана, но указали, что исследованиями это не подкреплено.

При этом Newsweek ссылается на доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что у жителей Ирака, подвергавшихся воздействию обедненного урана во время присутствия США в регионе, были зафиксированы проблемы со здоровьем.

ВОЗ утверждает, что предельная доза радиоактивного облучения, которую человек может «схватить» при вдыхании частиц обедненного урана, может на 2% увеличить риск возникновения лейкемии.

Обедненный уран используют в бронебойных подкалиберных снарядов, которые применяют для поражения бронетехники. Такие боеприпасы применялись в ходе бомбардировок Югославии, операции «Буря в пустыне» и американского вторжения в Ирак в 2003 году. В сумме в ходе «Бури в пустыне» ВС США и их союзники выпустили порядка 782 тыс. таких снарядов, сообщала газета The Guardian. Во время бомбардировок Югославии американские военные израсходовали более 40 тыс. урановых снарядов, из них большинство оказалось разбросано на территории Боснии и Косово.

Министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич считает, что бомбардировки с применением обедненного урана были «бесчеловечным экспериментом» над жителями Западных Балкан.

«Применение обедненного урана, который не был нейтрализован..., не только привело к росту онкологических заболеваний, отмечаем значительный рост бесплодия у мужчин, аутоимунных заболеваний всех видов, патологий при беременности, определенных умственных нарушений у детей, рожденных в этот период, или чьи родители подвержены этому негативному воздействию», — цитировала РИА Новости выступление главы минздрава в марте этого года. Груйич считает, что прежде всего от применения таких боеприпасов «пострадают сами украинцы».

Международные организации не считают боеприпасы с сердечником из обедненного урана химическим или ядерным оружием. Их применение не регулируется какими-либо конвенциями и соглашениями, и не запрещено – поскольку этот тип вооружения «является слишком новым».

Хотя уран высокотоксичен, в необогащенном виде он не опаснее ртути или мышьяка. Ключевая опасность такого урана – выделяемая из разрушающихся со временем боеприпасов пыль.