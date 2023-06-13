«Каждый из вас герой»: Путин посетил военный госпиталь в Красногорске

После вручения Госпремий в Кремле президент Владимир Путин прибыл в военный госпиталь в Красногорске, где вручил награды раненым бойцам и пообщался с ними. Он узнал истории бойцов, когда и где они получили ранения, поинтересовался, как их эвакуировали. Кроме того, политик пообещал, что власти позаботятся о семьях участников спецоперации на Украине.

Президент России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского Минобороны РФ в Красногорске. Об этом сообщается на сайте президента РФ. До этого он вручил Госпремии и медали Героев труда в Кремле.

В госпитале президента встречали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник госпиталя Александр Есипов. Там глава государства вручил раненым участникам спецоперации на Украине награды. В том числе передал звезду Героя России старшему лейтенанту Юрию Жуланову — командиру роты. Во время боя, будучи раненным, он вывел бойцов из окружения.

На прошлой неделе Жуланов рассказывал о телефонном звонке Путина. По его словам, президент спрашивал о самочувствии, медицинском обеспечении, они также обсудили «дальнейшую службу, обучение» военного.

«Несмотря на то, что с ранением, прямо с поля боя, Вы разговаривали уверенно и прямо таким бодрым голосом», – сказал в ходе беседы в госпитале Путин.

«Мы когда с Юрием Юрьевичем разговаривали, говорю: «Мне сообщили, что такой-то военнослужащий воевал мужественно, героически и, к сожалению, получил тяжелое ранение и погиб». Он говорит: «Товарищ главнокомандующий, я жив», я говорю: «Да теперь я понимаю, что жив», – вспоминает президент.

В ходе того телефонного разговора Путин сказал, что ему сообщили, что Жуланова «товарищи вынесли с поля боя». «Он говорит: «Нет, я сам выходил и еще помогал солдатам». Так и было?» – спросил теперь уже лично Путин. На что военный ответил утвердительно.

Жуланов рассказал, что, когда выходили с поля боя, у него было пулевое в ногу. «При эвакуации я получил уже второе, осколочное. А с пулевым, да, ходил передвигался. Не перевязывался, не было времени. И жгуты мы все раненым раздали», – сказал он.

Военный отметил, что тогда «была ситуация, требующая решения. «Необходимо было управлять и принимать какие-то решения, что я и сделал – выводить раненых», – добавил раненый командир роты.

Во время встречи раненые бойцы сидели полукругом, Путин сел на стул посередине и пообщался с каждым: «Как себя чувствует? Хорошо? Уже получше, отходите от боевой обстановки?» Он также спросил, позвонили ли они родным, на что те ответили утвердительно.

Военнослужащий из Приморского края рассказал, что с родными связался. Дома у него жена, двое детей: двух и шести лет.

Помимо этого президент России поинтересовался, хватало ли медсредств, как работала эвакуация. На слова одного из раненых о том, что в госпиталь везли в «буханках», Путин усмехнулся.

Помимо Жуланова, Путин вручил награды и другим бойцы — лично из рук президента они получили ордена Мужества.

Что сказал Путин раненым бойцам

Он поздравил военных с Днем России и отметил, что награды «в известной степени только символичный акт», чтобы отметить ту боевую работу, которую исполняют все российские военные, находясь на поле боя.

«В глазах любого нормального человека – каждый из вас герой. Так же, как другие ребята, которые воюют на фронте. Артобстрелы, танки, бронемашины – и это все не кино, это все происходит «в реале», – подчеркнул Путин.

Во время посещения госпиталя политик призвал участников спецоперации получать военное образование, чтобы продолжить карьеру. «Если у кого-то оно есть, надо продолжить обучение по соответствующей специальности», – заявил он.

По его словам, будущий командный состав Российской армии должен комплектоваться из «проверенных людей, которые не дрогнули».

Путин также отметил, что жители Донбасса уже чувствуют себя частью русского народа и пообещал, что власти страны позаботятся о семьях участников военной операции. «Это святое дело, будем все делать», – сказал он по этому поводу.

Президент пожелал проходящим лечение в госпитале скорейшего выздоровления и реабилитации, чтобы у них не было проблем со здоровьем. «Так, чтобы ваше будущее сложилось благоприятно, чтобы чувствовали, что не зря там воевали», – обратился он к бойцам.