«Продолжается подготовка к захоронению». Украинские СМИ сообщают о смерти главы ГУР Буданова

Украинские СМИ и Telegram-каналы публикуют информацию о смерти главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, однако Центр противодействия дезинформации утверждает, что это информационный вброс. Буданов не появлялся на публике с 29 мая, тогда он последний раз выложил видео, в котором заявил о скором ответе Киева на ракетные удары. 30 мая президент России Владимир Путин рассказал о ракетном ударе по офису ГУР МО в Киеве.

В Центре противодействия дезинформации Украины заявили, что информация о смерти главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова не соответствует действительности.

«От имени украинского медиа распространяется новость якобы о смерти Кирилла Буданова. По этим сообщениям, начальник украинской разведки погиб от недавнего ракетного удара, а в национальном центре «Украинский дом» уже даже продолжается подготовка к его захоронению»,

— указали в Telegram-канале ведомства.

В центре утверждают, что эти сообщения являются информационным вбросом.

Буданов не появляется на публике с 29 мая. Тогда он в последний раз выложил в Telegram-канал видео, в котором заявил о скором ответе Москве на ракетные удары.

30 мая украинские военные с помощью беспилотников атаковали Москву. Как сообщили в Минобороны РФ, Киев использовал восемь БПЛА самолетного типа. Пять из них сбили при помощи зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» в Подмосковье, а три подавили системы радиоэлектронной борьбы.

В Кремле, комментируя атаку беспилотников, заявили, что акция Киева приурочена к российским ударам 28 мая по «одному из центров принятия решений». Кроме того, в Минобороны РФ заявили, что ВС РФ нанесли удары по украинским центрам принятия решений, где под руководством западных специалистов готовились теракты на территории РФ. Там отметили, что все назначенные цели поражены. В свою очередь СМИ отмечали, что удар был нанесен по офису Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В свою очередь Путин подтвердил, что Москва нанесла удар по штабу ГУР.

«Мы уже говорили и о возможностях нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад», — сказал президент.

Ранее 25 мая Буданов рассказывал, что во время участия в конфликте в Донбассе (с 2014 года) получил серьезное ранение, когда осколок мины якобы попал ему под сердце, после чего он прошел еще около пяти километров.

«Его нельзя вынуть из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то пять километров, а потом упал обессиленный. Ранение тяжелое, но в принципе жить можно», — приводит его слова украинское агентство УНИАН.

Где и при каких обстоятельствах он получил ранение, Буданов не уточнял. Утверждается, однако, что за время участия в конфликте он был трижды ранен.

Пропажа Залужного

Слухи о гибели или тяжелом ранении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного начали появляться с начала мая 2023 года. РИА Новости со ссылкой на источник писало, что Залужный тяжело ранен. Военкор Андрей Руденко со ссылкой на источник в руководстве ВСУ писал, что Залужный лежит в главном военном клиническом госпитале и находится в критическом состоянии. Кроме того, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что Залужный мог попасть под обстрел его подразделения в районе Бахмута.

10 мая стало известно, что Залужный не смог принять участие в заседании военного комитета НАТО даже по видеосвязи. Как сообщил глава комитета Роб Бауэр, накануне он получил от главкома письмо, в котором тот сообщил, что из-за «напряженной оперативной ситуации на земле» не сможет поучаствовать в заседании.

Тем не менее, украинская сторона отвергала все слухи, связанные с жизнью и здоровьем главкома. Так, замглавы Минобороны Анна Маляр несколько раз утверждала, что «только что общалась» с Залужным. Кроме того, после этого президент Украины Владимир Зеленский проводил встречу с высшим командным составом, сообщалось, что на встрече был и Залужный.

25 мая пресс-служба МО Украины опубликовала видеозапись, на которой Залужный обратился к публике. До этого Киев выкладывал в соцсети фото главкома, которые, как выяснялось позже, были старыми. Видео также показалось общественности неубедительным.