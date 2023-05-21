«Главком на месте». Украина говорит, но не показывает

В эфире телемарафона замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в последнее время в СМИ публикуются сообщения о том, что украинские военачальники погибли или ранены. В частности, обсуждается отсутствие с 8 мая в медиапространстве главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Российский военкор Андрей Руденко утверждает, что он тяжело ранен, Маляр настаивает, что Залужный в порядке и она поддерживает с ним связь. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Замминистра обороны Украины Анна Маляр опровергла предположения СМИ и Telegram-каналов о том, что отсутствие главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на публике может быть связано с ранением или гибелью военачальника.

«Главком на месте. Делает свою работу. Только общались», – написала Маляр в своем Telegram-канале, утверждая, что «россияне запустили информационную волну о якобы исчезновении» Залужного.

Она также опровергла данные о смерти военного в эфире телемарафона. Маляр выразила мнение, что распространение таких слухов может указывать на возможное скорое покушение на главкома и других украинских генералов.

Чиновница нашла еще одно объяснение происходящему: настал «пик напряжения в Бахмуте, когда даже несколько деморализованных военных с нашей стороны им облегчат ситуацию». Ради этого, считает замглавы Минобороны, появляется «куча преждевременных сообщений о «взятии» Бахмута».

Маляр отметила, что за последние недели появились новости о «гибели» командующего Силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюры, командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

«С одной стороны, это просто проверить и опровергнуть. Собственно, что и было сделано. С другой – надо понимать, что россияне склонны к фальстартам и нередко работники их информационного фронта выдают информацию, не получив подтверждения от непосредственных исполнителей», – утверждает она.

Ранее Генштаб Украины сообщил, что Залужный недавно разговаривал с главой Генштаба США Марком Милли по телефону.

19 мая Пригожин прокомментировал сообщения о гибели Залужного: «По понятным причинам у меня нет исчерпывающей информации, что сейчас происходит с Валерием Федоровичем Залужным. Могу сказать одно, что 10,11 и 12 мая, когда он был в зоне досягаемости наших орудий, мы провели ряд мероприятий. Насколько они успешны, на сегодняшний день непонятно. Время покажет».

Российский военкор Андрей Руденко со ссылкой на источник сообщил 20 мая в своем Telegram-канале, что Залужный тяжело ранен.

«По информации от нашего источника в руководстве ВСУ, генерал Залужный жив, но находится в критическом состоянии в главном военном клиническом госпитале, где продолжается борьба за его жизнь, в т.ч. с участием иностранных специалистов», – говорится в посте.

Журналист утверждает, что «8 мая Залужный получил тяжелое ранение, находясь на одном из пунктов управления Восточной группировки ВСУ в Днепропетровской области, когда проводил проверку готовности соединений и частей к контрнаступлению».

Он напоминает, что в этот день был нанесен ракетный удар по объектам военной инфраструктуры этого региона. Руденко пишет, что под обстрел попал и тот пункт управления, в котором находился Залужный. С этого же дня – 8 мая – Залужный пропал из медиапространства.

«Информацию о ранении Залужного косвенно подтверждает и то, что 10 мая его жену Елену, видели подъезжающей со стороны Новогоспитальной улицы к киевскому военному госпиталю, в котором она провела более четырех часов», – отмечает военкор.

Сокрытие этой информации со стороны официальных лиц Украины нужно, чтобы не посеять панику среди руководства ВСУ и украинских военнослужащих, поясняет позицию украинских властей Руденко.

«Украинским спецслужбам поставлена задача, всячески демонстрировать активность Залужного, пока идет борьба за его жизнь», – утверждает он.

В качестве примера Руденко приводит появившиеся в сети «всякие «бестолковые» интервью, якобы записанные недавно или фото с отдыха главкома на Кипре».

К другому своему посту в Telegram-канале Руденко прикрепляет скриншот якобы со страницы в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) «одной из сотрудниц украинского Национального военно-медицинского клинического центра».

«Алина Слободянюк 8 мая опубликовала информацию о поступлении в киевский госпиталь большого количества раненых, один из которых, по ее словам «дуже важливый», находился в критическом состоянии», – отметил военкор Андрей Руденко.

10 мая глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, открывая заседание начальников генеральных штабов НАТО, заявил, что главнокомандующий ВСУ отказался от встречи с главами генштабов НАТО из-за «напряженной ситуации».

«Я получил вчера письмо украинского командующего Залужного, который проинформировал, что ввиду напряженной оперативной ситуации на земле не сможет принять участие в заседании Военного комитета НАТО даже в формате видеоконференции», – поделился Бауэр, пообещав и дальше всесторонне поддерживать Киев со стороны Североатлантического альянса.

В тот же день замминистра обороны Украины Анна Маляр опровергла предположения СМИ о том, что Залужный погиб.

13 мая в сети появилось интервью Валерия Залужного украинскому корреспонденту Дмитрию Комарову, в котором военачальник оценивает главу российского Генштаба Валерия Герасимова.

«В России есть один военачальник, которого я постоянно читаю. Сейчас, к сожалению, он ничего не публикует. Мне интересно его мнение. Это генерал Герасимов», – сказал Залужный.

Когда было записано интервью, не уточняется, оно вышло в рамках серии фильмов украинского журналиста.