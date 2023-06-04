Минобороны предложило ставить россиян на воинский учет без явки в военкомат

Минобороны России предложило разрешить постановку на воинский учет без личной явки в военкомат. Ведомство предлагает делать это на основании данных государственных информационных ресурсов. После постановки на учет гражданин получит уведомление. Медицинское обследование военнообязанных в этом случае проведут при следующей явке в военный комиссариат, следует из проекта постановления ведомства.

Министерство обороны России представило проект постановления, согласно которому граждан смогут ставить на воинский учет или снимать с него без явки в военкомат. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат», — следует из текста документа.

Ставить на воинский учет граждан предлагается на основании сведений, содержащихся «в государственном информационном ресурсе и иных государственных информационных системах и информационных ресурсах».

Гражданину направят уведомление о его постановке на учет на портале госуслуг, а медицинское обследование в таком случае проведут при следующей явке в военкомат, следует из текста проекта. То же самое касается внесения изменений в документы персонального воинского учета.

Повестки в военкомат

Оповещение о необходимости явиться в военкомат будет как и раньше осуществляться «посредством направления повестки». Повестки будут дублировать в электронной форме, которая также имеет юридическую силу. Они будут направляться в «личные кабинеты граждан в реестре направленных (врученных) повесток».

В документе также говорится, что если повестка не может быть лично вручена адресату или получена по почте, она считается врученной через семь дней с момента размещения в Реестре повесток.

«Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня вручения повестки запрещается выезд из Российской Федерации», – подчеркивается в документе.

Планируемый срок вступления изменений в силу — август 2023 года. 17 мая глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что Единый реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву на срочную службу.

Закон о реестре военнообязанных

Из текста проекта постановления следует, что постановка на воинский учет будет основываться на данных реестра военнообязанных.

Закон о создании системы цифрового учета военнообязанных приняли в середине апреля. Изменения были одобрены Госдумой сразу во втором и третьем чтениях 11 апреля, а уже на следующий день закон был принят Советом Федерации. 14 апреля документ подписал Владимир Путин.

В единой базе призывников окажутся личные и паспортные данные военнообязанного, место его регистрации и место фактического пребывания, сведения об образовании, месте работы, состоянии здоровья и семейном положении.

29 апреля Минобороны опубликовало проект изменений в положение о призыве на военную службу. Согласно документу, военкоматы будут формировать личные дела призывников на основе данных с госресурсов. В частности, они смогут использовать системы в сфере здравоохранения, системы межведомственного электронного взаимодействия и портал госуслуг, а также размещать повестки в личных кабинетах граждан на Госуслугах.

В случае неявки в военкомат гражданину могут запретить заключать сделки с недвижимостью, регистрироваться в качестве ИП, лишить его возможности управлять транспортным средством или ввести другие ограничения. Нововведения также разрешают заключать контракт на службу в армии сразу после окончания школы, если выпускнику 18 лет.