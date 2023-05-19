Сто миллионов на ветер. Как Patriot пытался сбить российский «Кинжал»

Американский комплекс Patriot выпустил 32 ракеты, пытаясь сбить российский гиперзвуковой «Кинжал». СМИ оценили стоимость четырех залпов 16 мая под Киевом в $96 млн. Все американские снаряды прошли мимо. Минобороны России сообщило о поражении радиолокационной станции и 5 пусковых установок, Пентагон же сообщил о небольших повреждениях, вскоре в ведомстве заявили о введении комплекса в строй после ремонта. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

$96 млн за 32 ракеты

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot производства США промахнулся всеми 32 ракетами при попытке сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» в Киеве. Об этом сообщил американский журнал Military Watch Magazine без указания источника информации.

Система Patriot сработала 16 мая в ответ на удар российской стороны баллистическими ракетами «Кинжал» по местам хранения западного вооружения в Киеве. Patriot не смог достигнуть цели, хотя, как обратили внимание в американском издании, ЗРК установлен вблизи Киева именно для защиты от ударов по местной инфраструктуре.

Military Watch Magazin оценил стоимость запуска ракет в $96 млн. Цена одной ракеты — около $3 млн.

Минобороны, Пентагон и Зеленский

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков после удара гиперзвуковым комплексом «Кинжал» по украинской столице заявил о поражении многофункциональной радиолокационной станции ЗРК Patriot. Также, по данным ведомства, оказались полностью уничтожены пять пусковых установок комплекса.

Пентагон признал повреждение своего ЗРК в результате удара Вооруженных сил России. Затем 18 мая официальный представитель Минобороны США Сабрина Сингх сообщила о возврате поврежденного комплекса в строй после ремонта, содействие в котором оказал Вашингтон.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, утверждал, что ПВО уничтожили 18 из 18 запущенных российских ракет. В то же время он никак не прокомментировал тот факт, что США признали поражение как минимум одного пускового устройства Patriot.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Кинжалы против Патриотов

Как писали в Military Watch Magazine, в распоряжении Украины есть комплексы Patriot и советские системы С-300. Относительно последних американские ЗРК развернуты в меньшем масштабе, их мобильность и способность к передвижению гораздо ниже. По этой причине Patriot установили именно около Киева для обороны в случае ударов по критически важной инфраструктуре, а не на линии фронта для прикрытия украинских войск.

Вашингтон предоставил Киеву Patriot в декабре 2022 года для перехвата крылатых и баллистических ракет, а также самолетов.

Комплекс Patriot как правило состоит из 5-8 восьми пусковых устройств, на каждый из которых приходится по четыре ракеты; радиолокационного комплекса; пункта управления. Эти комплексы используют силы Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Израиль, весь альянс НАТО.

Президент России Владимир Путин представил гиперзвуковой комплекс «Кинжал» в 2018 году в ходе послания Федеральному собранию. Он назвал ракеты «Кинжала» несбиваемыми. Тогда глава государства сказал, что «Кинжал» способен доставлять ядерные и обычные боезаряды к цели на расстоянии до 2 тыс. км. Затем российская сторона многократно использовала эти установки в зоне проведения специальной военной операции.

9 мая в Минобороны США заявили, что Киеву удалось сбить «Кинжал» при помощи Patriot. На следующий день журналист Bild Пауль Ронцхаймер опубликовал в Twitter кадры с «обломками российских ракет», которые продемонстрировали украинские власти. Один из образцов обозначили как «оболочку боевой части аэробаллистической ракеты 9-С-7760 авиационного ракетного комплекса Х-47М2 «Кинжал».

В скором времени источник агентства ТАСС в российском Минобороны охарактеризовал информацию о сбитой российской установке как вброс. По словам собеседника издания, Patriot не в состоянии перехватить «Кинжал»: скорость полета российской ракеты превышает предельные боевые режимы поставленных Западом Киеву зенитных ракетных комплексов, включая Patriot.