Военкоры и RT сообщили о возможном начале украинского контрнаступления. Минобороны это опровергло

Министерство обороны опубликовало заявление после всплеска сообщений в Telegram-каналах российских военкоров о начале контрнаступления украинской армии. По данным ведомства, обстановка в зоне проведения военной операции не изменилась. Некоторые российские военные корреспонденты утверждали, что украинская армия приступила к окружению российских сил на Бахмутском направлении и активизировалась на Донецком направлении.

Минобороны России назвало сообщения о прорывах обороны «не соответствующими действительности». Обстановка в зоне проведения военной операции находится под контролем российских вооруженных сил, заявили в пресс-службе ведомства.

«Заявления, распространенные отдельными Telegram-каналами об имевших место «прорывов обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности», – говорится в сообщении минобороны.

В частности, по данным министерства, на Купянском, а также на Запорожском и Херсонском направлениях «активные действия не ведутся».

Как отметило ведомство, на Купянском направлении в течение дня пресекли действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп, а на Краснолиманском направлении в районе Кременной и Червоной Дибровы группировка войск «Центр» отразила две атаки ротных тактических групп украинской армии.

«В настоящее время идет бой по отражению атаки подразделения ВСУ в направлении населенного пункта Малоильиновка. Задействованы армейская и штурмовая авиация, а также артиллерия», — рассказали в ведомстве и подчеркнули, что Украина несет «существенные потери».

В Минобороны также отчитались о продолжающихся боях в районе Бахмута (Артемовска). По данным ведомства, там при поддержке авиации и артиллерии «штурмовые отряды» сражаются в западной части города. Кроме того, сообщили в министерстве, подразделения «Южной» группировки войск ведут активные действия по блокированию Авдеевки и взятию Марьинки.

«На Донецком направлении пресечены три попытки противника провести разведку боем, а также успешно отражены восемь атак ВСУ на позиции российских войск», – указало Минобороны.

Кто сообщил о «начале контрнаступления» ВСУ

Вечером 11 мая несколько российских военных корреспондентов в своих Telegram-каналах сообщили о начале контрнаступления украинских войск. В частности, военкор Евгений Поддубный написал, что украинская армия приступила к окружению российских сил на Артемовском (Бахмутском) направлении и что они уже якобы «организовали прорыв» в районе Соледара. Он также написал об «активном» перемещении вооружения и военной техники в районе Харькова.

Позже военкор уточнил, что «противник ведет локальные бои в рамках большого замысла» — планируемого наступления.

О том, что «противник продолжает давить по флангам Артемовска», писал и военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Позднее он добавил, что «активного продвижения противника» на Ореховском направлении нет.

Военкор Александр Симонов утверждал, что в районе Богдановки под Бахмутом «прорыв ВСУ оказался успешен», а телеканал RT сообщал, что, по предварительным данным, основная часть украинских атак началась на Донецком направлении.

Военкор Семен Пегов в свою очередь написал, что «продвижение у противника есть, где-то больше, где-то меньше», однако позже уточнил, что российские военные смогли отбить атаки украинских военных под Майорском.

Опровержение от властей регионов

Власти Херсонской и Запорожской областей также опровергли начало украинского наступления. В частности, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что не может подтвердить данные о начале наступления в Запорожской области.

«Все наши ребята, стоящие на защите этих рубежей, с кем мне удалось оперативно связаться, также не подтверждают разошедшуюся по сети информацию», — указал он.

В свою очередь врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал стабильной обстановку на линии боевого соприкосновения.

«В случае попытки форсирования Днепра или иной крупной активности врагу будет дан сокрушительный отпор. Однако, повторю, сейчас обстановка спокойная», — заявил он.

Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев призвал скептически относиться к информации о скоплении катеров и украинской техники на правом берегу Днепра для возможной высадки на левобережье Херсонской области. Он заявил агентству ТАСС, что любая десантная операция со стороны украинских войск на этом направлении «обречена на провал».

Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов также выразил мнение, что украинская армия не сможет сделать «ничего сверхъестественного» теми силами, которые у нее есть.

«Никаким образом это не поменяет ни историю, ни ход войны, ни итог этой войны», — сказал он РИА Новости.

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин днем 11 мая сообщал, что украинские военные «заходят во фланги» около Бахмута, и в части мест у них это получается. Пригожин также обвинил в лукавстве президента Украины Владимира Зеленского, который ранее заявил, что контрнаступление украинской армии откладывается.

«Как я уже и говорил много раз, план ВСУ в действии: мы идем, захлопываем их, они захлопывают нас», — заявил основатель ЧВК.

Украина анонсирует контрнаступление с зимы. Его сроки не называли точно, однако анонсировали начало весной-летом 2023 года. 5 мая врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что наступление украинских военных может начаться в ближайшие дни или даже часы.