«Звук возрождения жизни»: Путин открыл трамвайное движение в Мариуполе

В Мариуполе в ДНР торжественно возобновили движение трамваев. Пуск дал президент России Владимир Путин по видеосвязи. Он также поговорил с жителями блокадного Ленинграда, которые приехали в республику, чтобы увидеть восстановление города. В ходе мероприятия свои доклады сделали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (город взял шефство над Мариуполем), а также вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Российский президент Владимир Путин открыл трамвайное движение в Мариуполе. В мероприятии он участвовал по видеоконференцсвязи, говорится на сайте Кремля. Сам глава страны вместе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым находился в Петербурге.

В мероприятии также приняли участие зампредседателя правительства Марат Хуснуллин, врио главы ДНР Денис Пушилин и мэр Мариуполя Олег Моргун.

«Сегодня вводится в строй более 10 километров пути. Конечно, это только малая толика, потому что всего в городе трамвайных путей было почти на сто километров. Но это только начало, первый этап работы в данной сфере», – подчеркнул Путин на церемонии открытия.

По его словам, восстановление города ведется в высоком темпе и уже есть результаты.

«Впоследствии будем развивать транспортную инфраструктуру города в целом, в том числе увеличивать число маршрутов, обновлять давно устаревший парк общественного транспорта», – анонсировал российский президент.

Президент отметил, что за ремонт трамвайных путей отвечало питерское правительство. Он выразил благодарность регионам, которые поддерживают новые субъекты страны. «Предстоит еще многое сделать для возобновления нормальной жизнедеятельности и восстановления», – добавил политик.

Путин назвал звук трамвая одним из символов возрождения мирной жизни в Мариуполе.

Он согласился с таким определением, которое произнесла одна из жительниц блокадного Ленинграда – глава общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова.

«Звук трамвая, который был у нас во время блокады, когда пустили первый трамвай, будет точно так же звучать здесь. Это очень хорошо, потому что это говорит, что жизнь налаживается и приходит в норму», – сказала она во время церемонии.

«Вы сейчас сказали очень важные слова: «Звук трамвая – это символ возрождения жизни». Так было в блокадном Ленинграде. Судя по всему, неслучайно вы сейчас об этом вспомнили. То же самое происходит и в новых субъектах Федерации», – ответил президент России.

По словам Тихомировой, она приехала в Мариуполь вместе с другими ветеранами (на мероприятии присутствовали четверо): «Мы с удовольствием посмотрели, как изменился город. Конечно, на нас произвело страшное впечатление! Все вот эти блокадные наши дни вспоминаются — также, как наш город был разрушен, точно также здесь идет такая же разруха», – сказала она.

Президент России предоставил также слово бывшему кондуктору петербургского ГУП «Горэлектротранс» Валентину Кузьминскому. Мужчина вспомнил, как начали ходить в Ленинграде трамваи после снятия блокады.

«И сейчас мы присутствуем на том, что мы должны увидеть, как тоже начнут двигаться трамваи, которые были в заточении, в онемении, чтобы жители были довольны, трамвайные линии раздвигались, развивались, и чтобы все были довольны. Итак, трамваю счастливого пути!» – пожелал Кузьминский.

Во время церемонии возобновления трамвайного движения в Мариуполе президент России Владимир Путин подчеркнул, что Запорожской, Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР, несмотря на все трудности, ремонтируется жилье, дороги, соцобъекты, объекты энергетики, а также налаживается промышленное и сельское производство. Путин пообещал, что российские власти будут активно добиваться возвращения мирной нормальной жизни новых регионах.

Также президент России выслушал доклады губернатора Санкт-Петербурга Беглова и вице-премьера России Хуснуллина, которые рассказали о планах развития города.

По словам питерского чиновника, Санкт-Петербург планирует пригласить школьников Мариуполя на праздник «Алые паруса». Хуснуллин доложил, что к концу 2023 года в городе будут отремонтированы основные дороги — в планах восстановление 70 км в полотна.

В конце прошлого года президент РФ дал поручение кабмину РФ. Министры должны были подготовить программу социально-экономического развития новых регионов, чтобы субъекты вышли на общероссийский уровень к 2023 году.

Согласно плану, они должны стать «единым целым со всей страной» по ключевым вопросам экономики, социальной сферы и в области управления.

Новые регионы вошли в состав России в конце сентября по итогам референдумов. Мариуполь перешел под контроль России в апреле 2022 года в ходе спецоперации России на Украине. Часть группировки ВСУ была заблокирована в промзоне комбината «Азовсталь». 20 мая Минобороны России сообщило о взятии в плен почти 2,5 тыс. украинских военных.