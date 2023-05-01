Деньги на ветер. На Западе обнаружили, что Украина не готова к контрнаступлению

На Западе беспокоятся, что многомиллиардная военная и финансовая помощь Украине была оказана впустую. Переживания основаны на сообщениях о том, что ВСУ не готовы к контрнаступлению. Хотя официальные лица Украины в последнее время все чаще заявляют, что украинская армия уже может начать наступательные действия. При этом подчеркивается, что успех этого предприятия во многом будет зависеть от дальнейших поставок военной техники Западом.

Западные страны обеспокоены сообщениями о том, что ВСУ не готовы к контрнаступлению после того, как в украинскую армию сделали многомиллиардные вливания. Об этом говорится в статье обозревателей Эммы Грэм-Харрисон и Артема Мажулина для газеты The Guardian.

«Мы не готовы, нам нужно больше тренироваться, нам нужно больше времени», – рассказал изданию боец Украины с позывным Темный.

Журналисты со ссылкой на информацию разведки США утверждают, что ВСУ могут не справиться с подготовкой достаточного количества военных и техники для осуществления своих намерений. Грэм-Харрисон и Артем Мажулин предполагают, что это может стать «критическим испытанием для Украины».

The Times пишет, что Украина не готова к наступлению, но она не может от этого отказаться. Издание приводит слова британского офицера, который заявил, что ВСУ «готовы к этому и хотят добиться серьезных успехов на местах».

Но журналисты напоминают, что материалы разведки, попавшие месяцем ранее в сеть, указывают на противоположную ситуацию: «Украина вряд ли добьется чего-то большего, чем «скромные территориальные завоевания».

Отмечается, что в этой ситуации у Киева нет выбора, так как президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо показать, что вложения Запада были не впустую. Это, как пишет издание, нужно, чтобы сохранить поддержку союзников.

«В настоящее время, например, украинцы расходуют за месяц больше 155-миллиметровых снарядов, чем Америка производит за год. Запад инвестирует в новые производственные мощности, но на это уходят месяцы или годы», – говорится в материале.

Автор статьи предполагает, что «Киеву придется атаковать в любом случае, вероятно, нацеливаясь на какую-то амбициозную цель». В качестве примера приводятся «Мелитополь, автомобильный и железнодорожный узел, освобождение которого перережет так называемый сухопутный мост между Крымом и Россией».

«Конечно, возможно, что Киев нанесет удар в другом месте, например, по городу Донецку, но, хотя это было бы символически мощно, это была бы жесткая борьба, имеющая гораздо меньшую практическую ценность», – считает The Times.

Вместе с тем в статье указано, что «публично украинцы настроены оптимистично». 28 апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что «в глобальном смысле, в высоком процентном режиме» ВСУ готовы к контрнаступлению.

«Дальше вопрос за Генеральном штабом, командованием. Как только будет воля божья, погода и решение командиров», – сказал он.

Уверенность в готовности к контрнаступлению выражает и украинский президент Владимир Зеленский. 29 апреля он подтвердил, «что Украина планирует контрнаступление, отметив, что, по его мнению, ей удастся оттеснить российские силы, а также вернуть Крымский полуостров». Об этом говорится в публикации финского издания Yle, которому политик дал интервью.

Он также выразил мнение, что успешный исход боев во многом будет зависеть от поставок со стороны Запада. Зеленский не исключил, что конфликт может затянуться на десятилетия.

28 апреля в сети был опубликован документальный фильм журналиста Дмитрия Комарова. В нем Зеленский сравнил конфликт с Россией с пирогом.

«Конфликт – как тот пирог с Российской Федерацией. Мы не можем его съесть – рот порвешь, большое государство и большое по объему», – сказал он.

По мнению Зеленского, «беду проглотить сложно, надо разделить ее на кусочки»: «И это победы. Одна за другой. Иногда параллельно, но большинство все же идет последовательно».

О готовности войск к контрнаступлению Зеленский заявлял в годовщину спецоперации на Украине: «Мы готовы морально. Мы готовимся технически — оружием, усилением, формированием бригад наступления разной категории и разного характера, отправляем людей на обучение не только на Украине, вы знаете, на площадках других государств». Так 24 февраля он прокомментировал вопрос о шансах захвата Крымского полуострова в этом году.

Контрнаступление ВСУ не исключают и в США. 7 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что Украина может начать реализацию своих планов в ближайшие недели.

Спустя почти неделю он провел телефонные переговоры с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Во время них Блинкен обсудил и «текущую подготовку к весеннему наступлению Украины, включая обязательства оказания военной помощи союзниками и партнерами».

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул, что успех Украины жизненно важен для мира и безопасности в Европе, и подтвердил готовность Соединенных Штатов поддерживать Украину столько, сколько потребуется», – говорится в заявлении замглавы пресс-службы Госдепа США Веданта Патела.

В России следят за сообщениями украинских политиков и чиновников. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил ранее, что военные «тщательно отслеживают всю соответствующую информацию и учитывают ее при планировании продолжения специальной военной операции».