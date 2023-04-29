Зачем США устанавливают на Украине датчики определения уровня радиации

The New York Times со ссылкой на американское Национальное агентство ядерной безопасности утверждает, что США устанавливают на Украине датчики, способные определять радиационные выбросы от ядерного оружия и «грязных бомб» и способные указать, кем они были использованы. В агентстве отмечают, что такие датчики исключают любую возможность для России применить ядерное оружие на Украине и обвинить в этом Киев. 26 апреля Вашингтон призвал Москву вернуться к обсуждению нового договора СНВ-3 — в МИД РФ утверждали, что РФ не пойдет «по лестнице ядерной эскалации».

США устанавливают на Украине датчики, определяющие выбросы от ядерного оружия или «грязных бомб», а также указывающие кем они были использованы, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на Национальное агентство ядерной безопасности США (NNSA, входит в Минэнерго США). Представитель NNSA в разговоре с газетой отметил, что датчики могут «характеризовать размер, местоположение и последствия любого ядерного взрыва». Отмечается, что установка данной аппаратуры исключает «любую возможность для РФ применить ядерное оружие на Украине» и обвинить в его использовании Киев.

Кроме того, американские эксперты по ядерной безопасности помогают обучать украинский персонал и вести учет данных. Также отмечается, что Минэнерго США потратит в этом году примерно $160 млн на меры предосторожности в ядерной сфере на Украине, аналогичная сумма запрошена и на 2024 год.

«Если на Украине произойдет ядерная чрезвычайная ситуация, будь то выброс радиации из ядерного реактора или детонация ядерного оружия, правительственным органам США и центрам принятия решений на Украине и в регионе будут оперативно предоставлены данные научного анализа для принятия действенных, технически обоснованных решений по защите общественного здоровья и безопасности», — сказано в сообщении.

Попытка деэскалации

26 апреля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что политика США совместно с другими странами Запада вынудила Киев отказаться от ядерного оружия и привела к конфликту в стране.

«К сожалению, Соединенные Штаты вместе с рядом стран Запада подталкивали Украину к отказу от ядерного и другого вооружения, чтобы обеспечить гарантированную безопасность и стабильность в регионе. Эта ошибочная политика была неправильно истолкована агрессором и привела к большой войне в Европе»,

— считает Подоляк.

Также 26 апреля руководитель Национального управления ядерной безопасности при американском министерстве энергетики Джилл Хруби призвала Москву к возобновлению контактов по новому договору об ограничении ядерных вооружений.

«Мы многое потеряли от приостановки участия [Москвы] в этом договоре с точки зрения стабилизирующих механизмов. Мы бы, несомненно, хотели, чтобы они вернулись к соблюдению договора и начали обсуждение нового договора, который бы ограничил количество ядерных вооружений», — заявила она на слушаниях в конгрессе.

27 апреля посол США в Москве Линн Трейси заявила, что Вашингтон остается привержен реализации СНВ-3 и готов к контактам с Москвой по этому вопросу. «Мы продолжим стремиться к миру без войн, в том числе путем расширенного стратегического диалога с Россией, когда это возможно», — подчеркнула она.

Тогда же в интервью газете «Коммерсант» Трейси заявила, что Соединенные Штаты продолжают соблюдать полный мораторий на испытательные взрывы ядерного оружия и призывают все страны, обладающие ЯО, объявить или соблюдать этот мораторий.

В свою очередь 27 апреля представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не намерена идти по пути ядерной эскалации. Захарова также указала, что «не рекомендует» сомневаться в решимости России и проверять ее «на деле».

«В плену иллюзий американские стратеги находятся и в отношении гипотетической, как называют эксперты, лестницы ядерной эскалации. <…> И мы сделаем все, чтобы не допустить развития событий по наихудшему сценарию, о чем неоднократно говорило российское руководство», — сказала дипломат.

28 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал призыв Трейси продолжать соблюдать мораторий на испытательные взрывы такого оружия: «В настоящее время все придерживаются моратория. Здесь больше нечего сказать».