Без ядерных ракет, но с подлодками. Как Байден собирается сдерживать Ким Че Ына

Президенты США и Южной Кореи договорились подписать Вашингтонскую декларацию по итогам встречи. Это новая система сдерживания Северной Кореи. Байден пообещал не размещать на территории полуострова американское ядерное оружие, но предупредил Пхеньян: в случае атомной атаки на США и союзников режиму в КНДР придет конец. При этом в южнокорейские воды будут регулярно заходить американские подлодки с баллистическими ракетами, а на аэродромах появляться стратегические бомбардировщики США.

США и Южная Корея договорились о «быстрых, сокрушительных и решительных» действиях с использованием всего своего военного потенциала, включая ядерное оружие США, в случае ядерной атаки Северной Кореи. Об этом заявили президенты стран Джо Байден и Юн Сок Ёль по итогам встречи в Вашингтоне.

«Ядерный удар Северной Кореи в отношении США или их союзников и партнеров неприемлем и его результатом станет конец режима, мы предпримем это действие», — заявил Байден.

Юн Сок Ёль в свою очередь сообщил, что Сеул и Вашингтон договорились, что в случае ядерного нападения Пхеньяна будут немедленно задействованы все доступные военные силы и средства обеих стран. В том числе, ядерное оружие США.

Таким образом корейский президент дал понять, что одним из результатов двусторонних переговоров стала «новая расширенная система сдерживания» Южной Кореи. Кроме того, Вашингтон и Сеул договорились создать «ядерную консультативную группу» для разработки конкретных планов применения новой системы.

По итогам визита страны договорились подписать так называемую Вашингтонскую декларацию — документ, который легитимизирует создание нового консультативного органа, прописывает основные его функции.

Байден подчеркнул, что американские власти не намерены размещать свое ядерное оружие на территории Южной Кореи. В то же время Юн отметил, что американские неядерные силы будут присутствовать на полуострове.

«Размещение стратегических возможностей США на Корейском полуострове будет производиться постоянно и рутинно», — заявил южнокорейский президент на пресс-конференции в саду Белого дома.

Корейское агентство Yonhap со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника пишет, что США теперь будут более регулярно размещать стратегические объекты в Южной Корее, чтобы противостоять быстро развивающимся ядерным и ракетным программам КНДР.

«Мы объявим о намерении сделать наше сдерживание более заметным посредством регулярного развертывания стратегических средств, включая визит американской атомной подводной лодки с баллистическими ракетами в Южную Корею, чего не было с начала 1980-х годов», — заявил он.

При этом Байден на пресс-конференции заметил, что США пытаются добиться дипломатического прорыва в отношениях с КНДР. Однако даже если он случится, то никак не повляет на американские ядерные обязательства перед Южной Кореей.

«Наш договор о взаимной обороне нерушим. Это включает в себя нашу приверженность расширенному сдерживанию, а также ядерную угрозу и ядерное сдерживание. Они особенно важны в условиях, когда КНДР угрожает все чаще и грубо нарушает санкции США», — добавил хозяин Белого дома.

Президент Южной Кореи находится в США с государственным визитом. Одной из основных тем переговоров сторон является ситуация вокруг КНДР и взаимодействие двух стран для предупреждения ядерной угрозы со стороны Пхеньяна и денуклеаризации Корейского полуострова.

Встреча происходит спустя несколько дней после ракетных пусков КНДР. Часть из них были ядерными испытаниями. Как минимум один пуск баллистической ракеты был сделан для вывода на орбиту разведывательного спутника. В связи с ним в боевую готовность были приведены ПРО Южной Кореи и Японии.

В Сеуле подобные пуски называют провокационными. Yonhap отмечает, что только в 2022 году КНДР запустила 69 баллистических ракет, в том числе межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), которая, по оценка военного руководства США, может достичь Вашингтона. С начала 2023-го Пхеньян осуществил еще несколько десятков пусков.