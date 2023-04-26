«У нас нет таких возможностей, как в СССР». Россиян предложили привлекать к охране границ

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов предложил дать право россиянам самим охранять границы страны. По его словам, такая инициатива связана с тем, что у России нет возможностей охранять границы по всему периметру, как это было в СССР. Ранее формирование добровольческих дружин началось в граничащих с Украиной Белгородской и Курской областях.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил «задействовать местное население» для охраны российских границ. По его словам, охранять государственные границы могут россияне, которые добровольно вступили в состав народной дружины.

«К сожалению, у нас сейчас нет таких возможностей, как в Советском Союзе, когда вся страна по периметру охранялась войсковыми подразделениями пограничных войск СССР. Поэтому сейчас несколько иные способы охраны границ», — заявил парламентарий изданию URA.ru.

По его мнению, такая мера необходима, чтобы обезопасить страну от диверсий со стороны Украины. Он также заявил, что практика защиты границ местными жителями практикуется «во многих странах», в том числе в европейских, однако не привел конкретных примеров.

Депутат считает, что сначала важно принять соответствующее решение, которое позволит дружинникам охранять границы, а уже потом обсуждать условия, необходимые для его реализации.

«Необходимо принципиально определиться, нам это нужно или нет. На мой взгляд, сегодня это нужно», — отметил Картаполов.

Далеепредстоит обсудить «широкий круг вопросов». «Какие подразделения, сколько их будет, какая их организация. Вооружение будет или не будет? Кому они будут подчиняться? Кто их будет контролировать? С кем они будут взаимодействовать?», — отметил депутат.

Одновременно с заявлениями Картаполова генеральный прокурор Игорь Краснов заявил о необходимости усилить антитеррористическую защиту критически важных объектов в России из-за угроз терактов со стороны Украины.

Народные дружины

В конце 2022 года в граничащих с Украиной Белгородской и Курской областях началось формирование добровольческих народных дружин для охраны российской границы. Их подготовкой, в том числе, занимается частная военная компания «Вагнер».

По словам главы Курской области Романа Старовойта, с начала военной операции в народные дружины вступили более 2 тыс. человек, власти рассчитывают на вступление порядка 6 тыс. граждан. В Белгородской области в декабре прошлого года объявили о формировании отрядов самообороны.

О необходимости создать на приграничных территориях обученные вооруженные народные дружины в апреле заявлял депутат от фракции «Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Гусев.

«Людей идти туда нужно мотивировать. Может быть, это будут отгулы, может быть, это будут доплаты какие-то. Их надо организовывать. Эта задача, конечно, власти и наших Вооруженных сил», — сказал он.

По его словам, у таких граждан должна быть возможность носить оружие. Он также выразил мнение, что если власти не возьмутся за подготовку дружин, люди сделают это самостоятельно.

«У нас другого выхода нет. Если власть этого не сделает, люди это сделают сами. Потому что поймут, что по-другому им свои дома не защитить», — сказал депутат.

В свою очередь секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил дать бойцам территориальной обороны добровольных народных дружин право на ношение оружия.

Еще в марте 2022 года Общественный совет при ФСБ поддержал закон о финансовой поддержке региональными властями добровольцев, участвующих в защите государственной границы. Поправки в закон «О государственной границе РФ», внесенные 30 декабря 2021 года, позволили региональным органам власти и органам местного самоуправления оказывать россиянам, добровольно участвующим в защите госграницы, поддержку за счет средств регионального бюджета.