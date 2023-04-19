Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Армия
Размер текста
А
А
А

«Россия не рухнет по мановению волшебной палочки». В Лондоне ожидают продолжения конфликта на Украине

Министр обороны Великобритании считает, что конфликт на Украине продолжится в 2024 году

close
100%
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес

Global Look Press
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил уверенность в успехе планируемого украинского контрнаступления, однако не исключил продолжения конфликта в следующем году. Наступление украинской армии запланировано на апрель-май, заявляли ранее в Киеве. При этом после утечки документов разведки США, в которых содержались данные о планах ВСУ, Украине пришлось скорректировать их.

Военные действия на Украине, вероятно, продолжатся и в 2024 году, несмотря на оптимистичные ожидания от планируемого украинского контрнаступления, заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес.

«Мы должны быть реалистами: не будет ни одного момента когда Россия рухнет по мановению волшебной палочки», — цитирует Уоллеса The New York Times.

Министр также выразил уверенность, что в 2023 году Украина «сохранит импульс и сильную позицию».

Уоллес выступал с подобными предостережениями осенью 2022 года. После вывода российских войск из Херсона он призвал прекратить недооценивать Москву и заявил, что Россия далека от поражения.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов 17 апреля заявил журналистам, что контрнаступление ВСУ «идет по плану», однако сами планы он раскрывать не будет. «Если кратко – это будет удивительно и быстро», – сказал Буданов.

По его мнению, Россия перешла к «стратегической оборонной операции», чтобы удержать взятые территории и сорвать наступательные планы Киева. В то же время, сказал он, российские силы ведут бои за взятие Бахмута (Артемовска) и Авдеевки, которую российская армия пытается окружить.

Что известно о контрнаступлении ВСУ

В Киеве и Вашингтоне анонсировали начало украинского наступления весной — предположительно, в апреле или мае. По данным американского журнала Newsweek, в слитых документах американской разведки называлась дата планируемой операции: 30 апреля. Однако, по информации CNN, украинскому военному командованию пришлось скорректировать свои планы из-за утечки.

В «слитых» секретных материалах США оценка перспектив контрнаступления ВСУ была достаточно пессимистичной. В документах отмечалось, что Украина сможет добиться лишь «скромных территориальных приобретений», не способных переломить ход конфликта.

По прогнозам европейских официальных лиц, которых цитировало агентство Bloomberg, украинская армия, возможно, сможет продвинуться и закрепиться на расстоянии в 30 км, таким образом обеспечив себе плацдарм для будущих наступлений в 2024 году.

Союзники Киева также выразили сомнения по поводу ожидаемого наступления украинских военных на Мелитополь: они не уверены, что у Украины получится достичь этой цели в 2023 году.

В Кремле в начале апреля отмечали, что Минобороны РФ отслеживает заявления Украины и западных стран относительно планов наступления.

«Нездоровая одержимость» наступлением

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Newsweek выразил мнение, что на Украине и на Западе есть «нездоровая одержимость» весенним контрнаступлением ВСУ. По его словам, «если что-то пойдет не так», Киев могут начать склонять к переговорам.

«Вся важность контрнаступления, все надежды, которые мы возлагаем на это, — это очень нездорово. Если что-то пойдет не так, или оно будет недостаточно успешным — а что такое достаточно? Они скажут, что знали, что это произойдет, и теперь мы должны сесть за стол переговоров», — заявил дипломат.

По мнению Пристайко, сейчас Россия «многого добилась», и поэтому стремится начать переговоры.

«Переговоры будут означать, что Украине придется искать «низко висящие фрукты». Не нужно быть гением, чтобы понять, что от нас потребуют: хотя бы Крым», — сказал посол.

Он также выступил с утверждением, что Россия «достигла ключевых целей» военной операции — взяла под контроль крупную атомную станцию для снабжения Крыма электричеством и обеспечила полуостров водой.

Визиты Зеленского в Авдеевку и Бахмут

Украинские официальные лица и военные эксперты, на которых ссылается The New York Times, заявляют о наращивании Россией своих сил в районе Херсона. По их словам, российские военные устанавливают мины, увеличивают численность войск и сооружают оборонительные барьеры в ожидании украинских атак.

На фоне планируемого наступления президент Украины Владимир Зеленский посетил Авдеевку на востоке страны, где продолжаются тяжелые бои. 18 апреля он заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой «Донецк» по ситуации в районе его ответственности и пообщался с военнослужащими. Раньше в этом городе проживало 30 000 человек, но многие уехали с началом военных действий. По оценкам украинских властей, около 1800 жителей отказываются эвакуироваться до сих пор.

В марте украинский президент совершил необъявленный визит в район Бахмута и в том же месяце посетил районы Херсонской области, чтобы продемонстрировать решимость и поблагодарить украинских солдат.

«Бахмутский сектор остается эпицентром боевых действий», — заявлял 18 апреля командующий сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский.

По его словам, российские силы «увеличивают активность тяжелой артиллерии и количество авиаударов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях