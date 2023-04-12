Журналист Херш: США готовят мирное соглашение по Украине на случай поражения России

Американское военное руководство готовит план мирного урегулирования на случай поражения России в конфликте на Украине, утверждает американский журналист Сеймур Херш. Также в своем блоге он рассказал, что украинская армия получает вооружения через подставные зарубежные организации, а президент Украины Владимир Зеленский и его окружение за 2022 год присвоили себе не менее $400 млн.

В своем блоге на платформе Substack журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что военное руководство США уже в течение двух месяцев готовит план мирного урегулирования украинского конфликта на случай сценария с поражением России.

«Мне сообщили, что два месяца назад Объединенный комитет начальников штабов проинструктировал членов штабов – «поставил задачу» — составить черновик договора об окончании войны, чтобы предоставить его РФ после их поражения на Украине», — написал Херш.

Топливо и коррупция

Также в своем блоге он рассказал, что украинские власти используют средства американских налогоплательщиков для оплаты дизельного топлива. Журналист отметил, что точные данные назвать нельзя, однако привел пример: Пентагон во время афганской кампании платил $400 за галлон бензина (4,55 литра. — прим. «Газеты.Ru»), учитывая транспортировку из Пакистана в Афганистан.

«Зеленский покупал дизельное топливо у русских со скидкой. А кто платит за газ и нефть? Мы»,

— заявил Херш.

Кроме того, Херш со ссылкой на аналитиков ЦРУ утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение за 2022 год присвоили себе не менее $400 млн. Другой эксперт ЦРУ не назвал примерных сумм, однако заметил, что степень коррупции на Украине сравнима с Афганистаном во время конфликта с США.

По его информации, украинские министерства буквально конкурировали за создание подставных компаний, через которые проходят экспортные контракты на оружие и боеприпасы с частными компаниями по всему миру, «и все они давали взятки». Он отмечает, что часть этих компаний находятся в Чехии и Польше, однако есть версия, что некоторые расположены в странах Персидского залива и Израиле.

«Я бы не удивился, узнав, что в таких местах, как Каймановы острова и Панама, есть компании, с которыми связано много американцев», — написал журналист.

Херш также отметил, что Зеленский поднял вопрос коррупции в январе на встрече с главой ЦРУ Уиллиамом Бернсом. В ходе встречи Бернс якобы представил украинскому президенту список из 35 генералов и высокопоставленных чиновников, о коррупции которых было известно ЦРУ и другим лицам в американском правительстве. Спустя 10 дней Зеленский «уволил десять самых показных чиновников из списка и почти ничего больше не сделав».

«Десять человек, от которых он избавился, нагло хвастались имеющимися у них деньгами — разъезжали по Киеву на своих новых «мерседесах», — рассказали Хершу источники в ЦРУ.

Кроме того, по данным журналиста, Бернс высказал Зеленскому недовольство в связи с возможным хищением западной помощи, поскольку президент «забирал большую долю денег, которая предназначалась генералам».

«Северные потоки»

В начале февраля 2023 года Херш опубликовал статью, в которой говорится, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США в июне 2022 года во время учений НАТО Baltops 22 с помощью дистанционно активируемых устройств, а в сентябре 2022 года ВМС Норвегии активировали взрывчатку, сбросив с патрульного самолета гидроакустический буй. Власти США отрицают причастность к диверсии на газопроводах.

10 апреля Херш в интервью журналу Tichys Einblick заявил, что США пытались шантажировать Россию подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», чтобы предотвратить специальную военную операцию (СВО) на Украине. По его словам, Вашингтон выдвинул некое требование к Москве «незадолго до наступления 2021 года».

Как утверждает журналист, Вашингтон искал необычный предлог, который можно было бы использовать в качестве угрозы или «приманки», чтобы убедить Москву не начинать военных действий на Украине.

«Идея заключалась в том, чтобы сказать Путину: «Мы взорвем трубопроводы, если вы пересечете границу с Украиной», — сказал он.

12 апреля представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки Вашингтона отрицать свою причастность к подрывам на «Северных потоках» лишь подтверждают версию Херша. По словам Захаровой, со стороны «американских сателлитов» поступают различные версии, которые подтверждают версию журналиста.

«Попытки американской стороны отделаться энергичным отрицанием озвученных фактов, вбрасывая через СМИ различного рода измышления и неудобоваримые версии вроде «причастности частных компаний», — сказала российский дипломат во время брифинга.