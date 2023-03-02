«Физически устранить неугодный режим». В журнале Минобороны рассказали о «главной цели» США

В журнале Минобороны России «Военная мысль» опубликована статья, в которой рассказывается о разработке нового вида военных операций с использованием ядерного оружия для защиты от возможной агрессии со стороны США и их союзников по НАТО. По мнению авторов материала, Соединенные Штаты намерены «подчинить Россию своей воле» и «физически устранить неугодный режим» в РФ.

Новая система ядерного сдерживания

В журнале Минобороны России для военачальников «Военная мысль» опубликована статья за авторством замкомандующего РВСН Игоря Фазлетдинова и полковника в отставке В. Лумпова, в которой отмечается, что мир «перенасыщен ядерными вооружениями».

«При отсутствии у конфликтующих сторон надежных систем противоракетной обороны главным и наиболее дешевым средством сдерживания от окончательной дестабилизации отношений сторон и развязывания военных действий было и остается ядерное оружие», — говорится в статье.

Авторы считают, что «главное условие сдерживания» — поддержание ядерного паритета, которым обеспечивается «высокая вероятность получения агрессором неприемлемого ущерба в ответном ударе обороняющейся стороны».

Военные отметили, что в ХХ веке система стратегического ядерного сдерживания была основана в том числе на биполярности мира, «достаточно многочисленных ядерных вооружениях» и отсутствие систем ПРО, которые могли бы защитить от внезапного массированного ракетно-ядерного удара.

«Военно-стратегические условия для реализации стратегического ядерного сдерживания в XXI веке кардинально изменились. В мире объективно формируется многополярная система миропорядка с ярко выраженными ядерными полюсами. США постепенно теряют лидирующие позиции в мире. Возрастает агрессивность их военно-политического курса в отношении России», — полагают авторы материала.

Планы США

Согласно данным военных, Соединенные Штаты приступают к «восстановлению и модернизации своих стратегических ядерных сил и ядерной инфраструктуры» и развернули глобальную систему ПРО «с морскими и региональными передовыми эшелонами, которую планируется дополнить космическим эшелоном боевых систем поражения космических и наземных стратегических целей». Военные также уверены, что действия США могут «привести к трехкратному снижению «ядерного порога» и резкому возрастанию угрозы начала мировой ядерной войны».

«В действующей военной стратегии США главным виновником утраты мирового господства и привилегированного военно-экономического положения в мире, основным препятствием к сохранению мирового домината и главным противником объявлена Россия, а главной целью американской военной политики — военно-политическое или физическое устранение неугодного режима при сохранении территориальных, сырьевых, производственных и людских ресурсов страны», — считают военные.

По их мнению, США вновь вернулись к военной стратегии «всемерного применения ядерного инструмента для достижения своих стратегических целей». Они также считают, что «в замыслах и планах» американцев – лишить «сильного противника» Россию сдерживающего ядерного потенциала, гарантировать отражение «ответного «ядерного возмездия» со стороны РФ» и сохранить военно-экономическое лидерство в мире.

«Достижение намеченных масштабных целей и реализация задуманного замысла в отношении России планируется Пентагоном, по всей видимости, в форме глобальной стратегической многосферной операции. Военно-стратегический сценарий военных действий блока НАТО при проведении этой операции против Российской Федерации структурно может включать три периода: подготовительный (гибридные действия), заключительный (наземные военные действия) и основной (воздушно-космические наступательные и оборонительные операции (сражения))», — говорится в статье.

При этом, по мнению авторов, заключительный период будет характеризоваться «многосферными операциями США и НАТО на прилегающих к РФ театрах военных действий в целях окончательного разгрома обороняющихся группировок войск, демилитаризации, десуверенизации и военно-политического подчинения России своей воле».

Российский ответ

Авторы материала рассказали, что «по мнению ведущих отечественных военных специалистов», главным инструментом противодействия США и НАТО может стать «находящаяся на сегодняшний день в стадии активной разработки операция стратегических сил сдерживания (ОССС)». Она в том числе «предполагает применение современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений».

Военные пояснили, что ОССС состоит из трех этапов – отражение «внезапного массированного воздушно-космического нападения противника», подавление глобальной системы ПРО США и «нанесение агрессору ответного ядерного «возмездия» сохранившимися средствами».

По мнению авторов статьи, для предотвращения начала агрессии со стороны США нужна демонстрация, что Москва способна «нанести гарантированный неприемлемый ущерб агрессору в ответном «ядерном возмездии».