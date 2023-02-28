Танки Leopard 2 уже в районе Бахмута: как ВСУ планируют их применять

В конце минувшей недели Польша передала вооруженным силам Украины первые четыре танка Leopard 2. Сегодня, 28 февраля, советник главы ДНР Пушилина Ян Гагин сообщил, что танки Leopard 2 уже замечены в районе Артемовска. Как Киев применит германские машины, и как в целом выглядят ближайшие планы сторон вооруженного конфликта, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Самые интенсивные боевые действия на линии боевого соприкосновения сейчас ведутся в Артемовске (украинское название — Бахмут). На остальных участках каких-либо существенных изменений в положении сторон не отмечается. Именно в районе Бахмута, по некоторым данным, впервые замечено появление первых германских основных боевых танков типа Leopard 2A6 (близ населенного пункта Часов Яр). В боях машины участия еще не принимали.

Сегодня представители российского экспертного сообщества периодически выступают с материалами, в которых анализируют тактико-технические характеристики современных основных боевых танков. Для сравнения берутся британский Challenger 2, американский M1 Abrams, германский Leopard 2 и российские Т-72Б3 и Т-80. Сопоставляется решительно все: броне- и противоминная защита, системы управления огнем, орудия, снаряды, управляемые ракеты, силовые установки, запас хода и многое-многое другое.

Все это весьма занимательно и любопытно, но главный ответ на вопрос – чей танк лучше – все же дадут только боевые действия. Иными словами, убедительная статистика боевого применения тех или иных машин. Пока таких данных нет, любые сопоставления выглядят несколько условными и оторванными от жизни.

Возникает вопрос — каким образом ВСУ намерены применять в боях поступившие от Запада танки? Ведь не будут же они посылать свои Leopard 2 в бой повзводно и поротно. Танки тогда легко утратить без всякого более или менее значительного эффекта (не убиваемых боевых бронированных машин, как известно, не бывает в принципе). Поэтому убедительный ответ на подобный вопрос предполагает, как минимум, анализ ближайших планов и стратегических устремлений украинской стороны в целом.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

По всей видимости, вооруженные силы Украины в ближайшее время намерены в оборонительных боях и сражениях нанести российской армии существенные потери в личном составе, вооружении и военной технике и тем самым максимально ослабить возможный наступательный потенциал ВС РФ, а еще лучше – свести его вообще к нулю.

В ходе этого этапа ВСУ планируют в полном объеме получить все запланированные западные пакеты военной помощи. В первую очередь это касается даже не столько боевых бронированных машин, о которых так много говорится в последнее время, сколько дальнобойного оружия с дальностью стрельбы 150-160 км (особенно это относится к бомбам малого диаметра наземного запуска и боеприпасам типа JDAM-ER). Именно дальнобойное высокоточное оружие позволит создать условия для перехода ВСУ в контрнаступление, считают в Киеве. О подобных средствах поражения ранее подробно писала «Газета.Ru».

После выполнения двух первых пунктов ВСУ планируют нанести серию контрударов оперативно-тактического уровня, разгромить противостоящие им российские войска и выйти на границы 1991 года в материковой части Украины. Наиболее ожидаемое направление одного из подобных контрударов – Мелитополь-Мариуполь. Тем самым планируется разрезать надвое группировку российских войск на этом направлении и перерубить сухопутный коридор в Крым.

Будет ли украинская армия в плане перехода к наступательным действиям ожидать окончания сезона весенней распутицы – вопрос открытый. С одной стороны, безусловно, лучше дождаться того момента, когда почва просохнет, а с другой стороны – погодные условия в равной степени влияют на эффективность боевых действий обеих сторон конфликта. И все же, учитывая вес танка Leopard 2 (более 60 тонн), есть основания предполагать, что руководители ВСУ начнут активные боевые действия только с окончанием сезона распутицы.

Германские танки Leopard 2 для достижения целей контрнаступления будут использоваться, скорее всего, в составе полностью укомплектованных танковых бригад ВСУ, которые составят основу подвижных групп войск на тех или иных направлениях. До этого момента украинская сторона, есть все основания полагать, воздержится от применения немецких танков мелкими группами.

К сильным сторонам германских боевых машин относится возможность действовать ночью как днем. Тепловизионные камеры Leopard 2 вполне позволяют подобные действия. Поэтому надо считать, что по большей части контрудары ВСУ будут наноситься в ночное время, чтобы германские танки смогли продемонстрировать все свои лучшие качества.

Что касается действия российской армии, то перед ней по-прежнему стоят задачи нанести такое поражение вооруженным силам Украины, которое позволит приступить к переговорным процессам на российских условиях и заключению перемирия на основе Конституции РФ, в которую уже включены новые субъекты федерации.

Как будет развиваться обстановка, покажут ближайшие события на линии боевого соприкосновения. Именно на фронтах спецоперации будет решаться будущее как Украины, так и России.