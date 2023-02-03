В Минобороны Украины рассказали, по каким регионам готовы ударить дальнобойными ракетами

Глава Минобороны Украины Алексей Резников, выступая на совместном заседании украинского правительства и Еврокомиссии, заявил, что в случае, если ВСУ получат ракеты дальнего радиуса действия, удары по российским тыловым объектам наноситься не будут. По его словам, целей у украинского командования и так достаточно, в том числе, на неподконтрольных Киеву территориях — новых регионах России. Ранее стал известен состав нового пакета военной помощи Украине от США — в него не вошли ракеты ATACMS, позволяющие наносить удары дальностью до 300 км. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По словам Резникова, цели для ударов дальнобойными ракетами командование ВСУ готово обсуждать с западными партнерами.

«Если бы мы имели возможность наносить удары на расстоянии 300 километров, российская армия не смогла бы обеспечивать оборону и была вынуждена потерпеть поражение. Украина готова предоставлять любые гарантии, что ваше оружие не будет вовлечено в атаки на российскую территорию», — приводит слова Резникова украинское издание «Укринформ».

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писал, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на $2,2 млрд, куда могут войти бомбы GLSDB — разработка Boeing и Saab, позволяющая наносить удары с расстояния свыше 150 км. Сейчас в распоряжении ВСУ имеются HIMARS с ракетами GMLRS, позволяющие наносить удары дальностью до 80 км.

Но есть нюанс

Резников отметил, что гарантии касаются границ России до принятия в состав новых регионов.

«У нас достаточно целей на временно оккупированной территории Украины, и мы готовы координировать цели с нашими партнерами»,

— заключил он.

Резников не уточнил, распространяются ли гарантии на удары по Крыму.

Киев не признал вхождение в состав Российской Федерации новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — и считает их «временно оккупированными территориями».

Новые ракеты из США

В ночь на четверг The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что 3 февраля США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине. В него войдут бомбы наземного базирования GLSDB. Запросы Киева на поставку 300-километровых ATACMS, как отмечается, в Вашингтоне отклонили.

Также туда войдет вспомогательное оборудование для систем ПВО Patriot, высокоточные боеприпасы, ПТРК Javelin, системы противодействия беспилотникам, радары артиллерийского и воздушного наблюдения, оборудование связи, беспилотники RQ-20 PUMA и запчасти для БМП Bradley.

Бомбы GLSDB производятся Boeing совместно со шведской аэрокосмической компанией Saab AB. Боеприпасы сочетают в себе бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем M26. GLSDB относится к высокоточным и всепогодным боеприпасам, управляется по GPS, может преодолевать электронные помехи. Бомбы эффективны против бронетехники. У бомбы есть складные крылья, которые позволяют ей пролететь более 100 км.

Reuters пишет, что GLSDB может позволить Украине поражать ранее недосягаемые цели и «помочь ей продолжать свои контратаки, еще больше подрывая позиции России в тылу».

Несмотря на то, что ATACMS не вошли в список нового пакета военной помощи, 2 февраля замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон работает над тем, чтобы обеспечить потребности Украины, в том числе, в дальнобойных ракетах.

29 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимы баллистические ракеты, в том числе американские ATACMS дальностью до 300 км. В декабре Киев уже пытался добиться поставок ATACMS, однако в Вашингтоне не удовлетворили запрос. Тем не менее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что Киев все равно получит эти ракеты в 2023 году.

«Не будем никого спрашивать»

В Киеве неоднократно заявляли о готовности бить по территории России. Так, 24 января советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк предсказал удары по крупным российским городам, не уточнив, однако, кто их может нанести.

«Внутренняя эскалация войны в РФ неизбежна. Будут наноситься удары по разным целям. В том числе ударам будут подвержены такие города, которые изнеженные, ленивые, как Москва, Петербург, Екатеринбург и т. д.», — сказал он.

В декабре 2022 года глава Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов предупредил о возможности ударов по территории России. По его словам, Киев в случае дальнейших ударов по Украине готов атаковать цели на российской территории.

«Мы будем способны на все. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага. Потому что враг размещен, начиная за территорией наших границ, заканчивая Владивостоком», — сказал он.