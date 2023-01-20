Зеленский попросил союзников быстрее передать Украине истребители F-16

Владимир Зеленский в ходе видеообращения к участникам встречи на базе «Рамштайн» в Германии заявил, что следующая встреча с союзниками будет посвящена поставкам Украине американских истребителей F-16 и ракет дальнего действия. Также сегодня глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что парламент готов рассмотреть предложение о передаче Украине F-16, если такой запрос будет, и на это «нет никаких табу». В июле Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $100 млн на обучение ВСУ пилотированию американских F-15 и F-16. В связи с этим спикер командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявлял, что обучение запланировано на 2023 год. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что союзникам надо поторопиться с поставкой новых вооружений Киеву, поскольку, отмечает украинский президент, это приблизит завершение конфликта с Россией. Мероприятие транслировало агентство Reuters.

«Мы должны поторопиться. <…> Я призываю вас принять решения, которые лишат Россию сил. Вы можете начать их принимать уже сегодня. <…> Я надеюсь, следующая встреча на базе «Рамштайн» будет посвящена истребителям F-16 и ракетам дальнего действия. <...> В ваших силах гарантировать поставки артиллерии и средств противовоздушной обороны, которые смогут противостоять агрессии»,

— заявил Зеленский.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму $2,5 млрд. Тогда же Остин заявил, что в конфликте на Украине наступает «переломный момент». В новую партию военной помощи войдут восемь систем ПВО Avenger, БМП Bradley и БТР Stryker, а также боеприпасы для ЗРК NASAMS. Однако в пакете не оказалось танков Abrams и баллистических ракет ATACMS, о которых просил Киев.

Зеленский поблагодарил Вашингтон за уже предоставленное Украине вооружение, однако заявил, что «сотни благодарностей — это не сотни танков. Мы можем использовать тысячи слов для дискуссий, но я не могу подобрать слова вместо орудий, которые нужны против русской артиллерии».

«Нет никаких табу»

В пятницу, 20 января, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что Амстердам «непредвзято» рассмотрит возможность поставки Украине истребителей F-16, если поступит соответствующий запрос из Киева, передает телеканал RTL. Он отметил, что на поставку вооружений Украине «нет никаких табу».

С соответствующим предложением накануне выступил депутат партии «Демократы-66» Сьюрд Сьюрдсма, отметив, что Нидерланды направляют на Украину только ту номенклатуру вооружений, которую запрашивает Киев.

Обучение ВСУ

В середине июля Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении $100 млн на обучение летчиков ВСУ управлению американскими истребителями F-15 и F-16. Инициатором поправки выступил республиканец Адам Кинзингер. Тогда он заявил Defense News, что США готовы начать обучение украинских военных на базах в Миссисипи и, возможно, в Техасе. По его оценкам, на обучение должно уйти около трех месяцев.

В конце июля представитель командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат подтвердил, что летчиков ВСУ будут обучать управлению истребителями F-15 и F-16. По его словам, обучение должно начаться в 2023 году или раньше. Тогда он отметил, что решение США о выделении средств на подготовку говорит о возможной поставке Украине «F-15, F-16 и, возможно, других».

Также в июле координатор по стратегическим коммуникациям в Совбезе Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность поставки Украине истребителей в ближайшее время.

«Я бы сказал, что Минобороны США изучает в предварительном порядке осуществимость потенциальной передачи истребителей украинцам. Но они (Пентагон) будут не в состоянии реализовать это немедленно или даже в ближайшей перспективе», — заявил Кирби, отметив, что рассмотрение вопроса находится на раннем этапе.

Украинский авиапарк

В ходе конфликта на Украине Киев получал советские боевые самолеты от европейских стран. Пресс-служба Военно-морских сил Украины 1 марта 2022 года утверждала, что получит 70 самолетов – 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25 от Болгарии, 28 самолетов МиГ-29 от Польши, 12 МиГ-29 от Словакии. Однако премьер-министр Болгарии Кирилл Петков тогда заявил, что София не намерена передавать Киеву самолеты: «У нас не много самолетов и мы не можем их передавать никому. Их даже недостаточно, чтобы защищать наше небо. Утверждение о том, что мы их будем передавать сейчас, совершенно абсурдно».

Итого за время конфликта Украина получила: 14 советских штурмовиков Су-25, купленных странами НАТО в Болгарии и переданных Украине; четыре Су-25 из Северной Македонии; 20 вертолетов Ми-17 российского производства; 11 вертолетов советской разработки из Чехии, Словакии и Латвии; три британских вертолета Westland Sea Kings; шесть вертолетов Ка-32А11ВС из Португалии; более 30 беспилотников Bayraktar TB2 из Турции и еще по одному из Литвы и Польши.

По данным Минобороны Украины, до начала российской спецоперации 24 февраля, на балансе ВВС находилось 98 боевых самолетов разных модификаций. Эти данные расходятся с информацией издания The Military Balance 2022 Международного института стратегических исследований, где утверждалось, что на начало 2022 года у Украины было 124 боевых и учебно-боевых самолета.