120 тыс. человек. Осенний призыв в России завершен

Осенний призыв начался в России 1 ноября, за два месяца в войска были направлены 120 тыс. человек. Сейчас призывные комиссии закрыты. В Минобороны уверяют, что срочников не будут привлекать к участию в спецоперации на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Минобороны России 31 декабря объявило завершение осеннего призыва. Военкоматы страны выполнили все поставленные задачи в «сложной обстановке, в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных средств массовой информации, направленного в первую очередь на дискредитацию Вооруженных сил РФ».

«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 691, осенью этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы Российской Федерации, воинские формирования и органы было призвано и направлено 120 тыс. человек», — сообщило оборонное ведомство.

В Минобороны подчеркнули, что солдаты-срочники к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а военнослужащие, уже выслужившие установленные сроки, своевременно уволены и едут домой.

Во время призыва особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных рот (в них вошли около 450 призывников), а также спортивных рот (около 200 членов сборной РФ по олимпийским видам спорта).

Работа по призыву

Призывные комиссии начали свою работу на месяц позже обычного срока — с 1 ноября. Первые призывники уехали со сборных пунктов в войска уже 15 ноября. С 21 сентября до 1 ноября в РФ шла частичная мобилизация.

«Как и в предыдущие призывные кампании, молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты муниципальных образований, имели право выбора пройти военную службу в различных видах Вооруженных сил и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора», — утверждает ведомство.

На протяжении всей призывной кампании работали прямые телефонные линии для призывников и их семей. За это время сюда поступило около 2 тыс. звонков, большая часть из них касалась возможностей получить отсрочку от призыва.

Весенний призыв в России проводился с 1 апреля по 15 июля. В войска были отправлены 134,5 тыс. срочников.

Призывной возраст

21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии военного ведомства предложил постепенно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет.

Такие изменения позволят молодым людям не поступать в экстренном порядке в вуз после школы, чтобы получить отсрочку от армии, а «выбирать профессию по душе». При этом отсрочка для всех студентов призывного возраста сохранится.

Штатную численность российской армии в последний раз увеличивали в августе 2022 года. Тогда общее число увеличили до 2,04 млн человек, а количество непосредственно военнослужащих выросло на 137 тыс. до 1,15 млн.

Шойгу записал новогоднее видеообращение к военнослужащим, которые защищают «не только Россию, но и ее светлое будущее».

Он подчеркнул, что 2022 год «навсегда войдет в ратную летопись отечества, наполненный подвигами, самоотверженным мужеством и героизмом в борьбе с неонацизмом и терроризмом». Военные, которые погибли в ходе СВО, пожертвовали собой «во имя спасения мирных людей от геноцида и насилия только за право говорить по-русски», подчеркнул он. Победа российской армии «как и Новый год, неотвратима», заключил министр.