Южнокорейские военные извинились за то, что не смогли сбить дроны из КНДР

Южнокорейские военные попросили прощения за то, что не смогли сбить беспилотники из КНДР, которые 26 декабря вторглись в воздушное пространство республики. Неудачную работу ПВО в Сеуле связали с тем, что беспилотники маневрировали и летели на низких высотах. Военные пообещали проверить работу радиолокационных систем. Сегодня, 27 сентября, южнокорейские ВВС также приводили в боевую готовность из-за подозрительных объектов на радарах. Ими оказались птицы.

«Вчера пять беспилотников противника нарушили воздушное пространство Республики Корея. Наши военные обнаружили их, но не смогли сбить. Просим за это прощения», — заявил глава оперативного штаба Комитета начальников штабов Южной Кореи Кан Син Чхоль, сообщает телеканал YTN.

По его словам, дроны летели на крайне низкой высоте, что затрудняло их обнаружение. В связи с этим в частях ПВО проведут проверку эксплуатации радиолокационных систем.

Агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов передает, что там признали неготовность военных противостоять угрозам со стороны северокорейских БПЛА. Также в Комитете пообещали мобилизовать ресурсы для устранения этой опасности, развернуть силы обнаружения и уничтожения БПЛА и организовать подразделение собственных беспилотников для наблюдения и разведки за противником.

Перелетные дроны

Однако и сегодня, 27 декабря, Южная Корея подняла самолеты и вертолеты по тревоге. Однако она оказалась ложной — военные приняли за повторное появление северокорейских дронов стаю птиц, сообщает южнокорейский портал OhmyNews.

«Сегодня был инцидент, но оказалось, что это не беспилотники Северной Кореи, а стая птиц», — сообщили порталу военные.

По данным источника, неизвестные объекты были обнаружены в воздушном пространстве Южной Кореи около 13.00 (07.00 мск).

В процессе тревоги местные власти уезда Канхвагун отправили жителям сообщение о соблюдении осторожности в связи с возможным появлением беспилотников в районе необитаемого острова Сокмо. На фоне предупреждения в СМИ появилась информация о повторном вторжении дронов КНДР.

Переводные стрелки

В связи с инцидентом 26 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что вторжение северокорейских дронов в воздушное пространство республики показывает многолетний недостаток тренировок армии в плане обращения с беспилотниками. Ренхап отмечает, что он таким образом косвенно обвинил предыдущую администрацию Мун Чжэ Ина (был президентом с 2017 по 2022) в чересчур миролюбивой политике в отношении Пхеньяна.

«Глядя на то, как с 2017 года отсутствовали учения и должным образом не осуществлялись усилия по ответу на возможное вторжение беспилотников и создание таких сил, я думаю, люди увидели опасность ведения политики в отношении Северной Кореи, которая опиралась на добрые намерения Северной Кореи и военные соглашения»,

— заявил президент.

Он добавил, что ранее военные планировали создать подразделение разведывательных беспилотников для операций в КНДР, однако теперь реализация этого плана будет ускорена.

Кроме того, правящая партия Южной Кореи «Гражданская сила» призвала правительство укрепить оборону после инцидента с беспилотника.

«Это шок: вражеский беспилотник спокойно долетел до центра Сеула, а мы при этом потеряли наш самолет-штурмовик. Наша армия должна быть лучше подготовлена», — сказал депутат от «Гражданской силы» Чу Хо Ён.

Превосходство Чучхе

Утром 26 декабря (10:25 по Сеулу; 4:25 мск) пять северокорейских беспилотников пересекли границу с Южной Кореей. Военные зафиксировали цели, однако в течение некоторого времени не могли их идентифицировать. Беспилотники заметили в окрестностях столицы – Сеула, а также в Гимпхо, на острове Канхва и в Пхаджу. На уничтожение дронов направили ударные вертолеты и истребители. При попытке перехвата разбился южнокорейский легкий штурмовик KA-1, точная причина крушения не называется. Пилоты катапультировались.

Агентство News1 передавало, что военные не могли уничтожить беспилотники из-за того, что те летели слишком низко. Во-первых, это мешало их обнаружить с помощью средств ПВО, а во-вторых, траектория полета проходила над густонаселенными поселениями.

Вскоре агентство Ренхап сообщило, что один из пяти беспилотников КНДР вернулся в Северную Корею. Остальные четыре БПЛА пропали с радаров южнокорейских военных.

«Всего было идентифицировано пять северокорейских беспилотников. Первый <...> направился прямо в северную часть Сеула, а затем покинул Сеул и вернулся в Северную Корею», — сказано в сообщении.

Отмечалось, что южнокорейские ПВО выпустили порядка 100 снарядов калибром 20 мм по дронам КНДР, но подбить их не смогли.

Также 27 декабря стало известно, что один из пяти северокорейских беспилотников мог достичь здания администрации президента страны в Сеуле и произвести его съемку. По информации собеседников канала KBS, дрон, который долетел до северных районов Сеула и вернулся обратно в КНДР, мог достичь района Йонсан, где расположен офис президента.