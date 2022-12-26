«Засняли базу ПРО США». Как беспилотники КНДР вторглись в Южную Корею

Пять северокорейских беспилотников пересекли границу с Южной Кореей, сообщает Сеул. На уничтожение дронов направили ударные вертолеты и истребители. Один штурмовик в ходе вылета разбился, пилоты спаслись. При этом один беспилотник вернулся в Северную Корею, другие четверо пропали с радаров.

Дроны пересекли линию

Неопознанные летающие объекты, предположительно являющиеся беспилотниками КНДР, пересекли разделяющую Корейский полуостров демаркационную линию. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

Вооруженные силы Республики Корея зафиксировали несколько целей в приграничных районах в 10:25 по Сеулу (4:25 мск).

Беспилотники заметили в окрестностях столицы Южной Кореи – Сеула, а также в Гимпхо, на острове Канхва и в Пхаджу. Приостановлена работа аэропортов Инчхон и Гимпхо.

На уничтожение дронов направлены были ударные вертолеты и истребители. По данным военных, южнокорейские ВВС произвели предупредительные выстрелы, после чего попытались уничтожить дроны.

Самолет разбился

Легкий штурмовик KA-1 ВВС Южной Кореи разбился во время вторжения беспилотников из КНДР. Как сообщает телеканал YTN, крушение произошло в 11:40 (5:40 мск) в поле возле поселка Муккери, недалеко от демаркационной линии.

«В результате соответствующего реагирования произошел один инцидент. <…> Два пилота катапультировались, ущерба не зафиксировано», — сообщает южнокорейское командование.

Согласно их заявлению, инцидент произошел «при подготовке к тактической поддержке в связи с дронами Севера».

Оба летчика смогли катапультироваться и приземлиться на парашютах. Их подобрали пожарные и отправили в больницу.

Трудности в небе

Военные Республики Корея сталкиваются с трудностями при уничтожении северокорейских беспилотников, передает агентство News1. Дроны меняют траекторию полета и высоту, приближаются к районам с большим количеством мирных жителей.

По сообщениям очевидцев, беспилотники летят очень низко, их можно увидеть невооруженным глазом. Летательные аппараты активно маневрируют. Благодаря этому радары не всегда в состоянии засечь объекты, говорится в сообщении.

Командование ВС Южной Кореи предполагает, что Пхеньян проводит налет беспилотников «с целью провокации и съемки целевых объектов для более точного наведения артиллерии». Военные РК рассчитывают, что смогут изучить электронную начинку сбитых дронов.

Вскоре агентство Yonhap сообщило, что один из пяти беспилотников КНДР вернулся в Северную Корею.

«Всего было идентифицировано пять северокорейских беспилотников. Первый <...> направился прямо в северную часть Сеула, а затем покинул Сеул и вернулся в Северную Корею», — сказано в сообщении.

Отмечается, что остальные четыре беспилотника пропали с радаров южнокорейских военных.

Силы ПВО РК выпустили порядка 100 снарядов калибром 20 мм по дронам КНДР, но подбить их не смогли.

В 2014 и 2017 годах Южная Корея уже сообщала о налетах северокорейских БПЛА. Весной и осенью 2014-го были в общей сумме обнаружены четыре упавших беспилотника. На них нашли кадры фотосъемки президентской администрации РК, военных баз и прочих объектов.

В июне 2017 года в провинции Канвондо местный житель нашел еще один разбившийся дрон Северной Кореи. По данным военных РК, беспилотник заснял базу ПРО THAAD американских Вооруженных сил, окрестные дороги и ландшафты. Всего в памяти дрона нашли 555 кадров.

Пуски ракет

В последний месяц Северная Корея увеличила число ракетных испытаний. 18 декабря КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Пуски произошли с разницей в 25 минут. После этого произошло еще три десятка ракетных пусков.

23 декабря Северная Корея снова запустила ракету, сообщили в минобороны Японии. Дальность ее полета составила 300 км с максимальной высотой в 50 км. Ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии. Это был 36-й по счету запуск баллистической ракеты Северной Кореей с 18 декабря. Пхеньян заявил об испытании своих ракет.

В ноябре глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков заявил агентству «Ридус», что военный конфликт между Южной и Северной Кореей вряд ли произойдет из-за ракетных пусков КНДР. Он пояснил, что обе страны слишком сильно зависимы от других мировых держав, которым эта война не выгодна.

Кроме того, по его мнению, бессмысленность вооруженного столкновения осознают как Сеул, так и Пхеньян. «Так или иначе, ни одна из сторон войны не хочет, это не в их интересах», — констатировал Котков.

Он напомнил, что между сторонами были и более серьезные эскалации. В качестве примера он привел события десятилетней давности, когда КНДР и Южная Корея проводили артиллерийские дуэли в районе Желтого моря, у побережья Корейского полуострова.