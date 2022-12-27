В Энгельсе снова звучала воздушная тревога. Власти заявили о повышении боевой готовности

Министерство информации и печати Саратовской области сообщило о включении вечером 26 декабря воздушной тревоги в Энгельсе, это связано с повышением боевой готовности. Ранее, в ночь на 26 декабря стало известно о попытке атаки украинского беспилотника на аэродром близ Энгельса. Как сообщило Минобороны РФ, средства ПВО сбили беспилотник, в результате падения обломков погибли трое российских военных. Власти утверждают, что угрозы для жителей нет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министерство информации и печати Саратовской области объяснило включение воздушной тревоги вечером 26 декабря повышением боевой готовности.

«В городе Энгельсе Саратовской области вечером 26 декабря прозвучали сигналы воздушной тревоги. Сирена включалась в целях повышения боевой готовности»,

— приводит ведомство слова начальника управления безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрия Юрина.

Воздушная тревога звучала в Энгельсе также в ночь на 26 декабря, когда украинский беспилотник пытался атаковать авиабазу близ города.

Техника не пострадала. Трое погибли

В ночь на 26 декабря саратовские СМИ сообщили об инциденте в Энгельсе, из-за которого сработала воздушная тревога. Губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале заверил, что в жилых кварталах города не было чрезвычайных ситуаций и для жителей угрозы нет.

«Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры», — написал он.

Также губернатор назвал «истории про эвакуацию из города» наглой ложью, которая была создана «далеко за пределами страны».

Позднее в Минобороны России сообщили, что на подлете к аэродрому близ Энгельса силами ПВО был сбит украинский беспилотник.

«26 декабря около 1:35 мск средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому «Энгельс» Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат», — сообщили в МО.

Отмечается, что в результате падения обломков смертельные ранения получили трое российских военнослужащих технического состава аэродрома. В ведомстве уточнили, что авиационная техника не была повреждена.

Позднее Бусаргин выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать им всю необходимую помощь.

На аэродроме размещены стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС и сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 ВКС России.

Не в первый раз

Утром 5 декабря ВСУ попытались нанести удар с помощью беспилотников по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.

Сначала РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники сообщали о взрыве на аэродроме под Рязанью. Изначально сообщалось о возгорании бензовоза. Собеседник РИА заявлял о трех погибших и шести пострадавших, ТАСС — о пятерых раненых.

«Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения», — позднее сообщили в Минобороны РФ, отметив, что четверо военнослужащих ранены.

В ведомстве не уточнили, на каком из двух аэродромов были жертвы. Тогда же в МО отметили, что БПЛА противника перехватили российские средства ПВО, однако обломки упавших дронов повредили обшивку двух самолетов.

В ведомстве уточнили, что в качестве ответных мер на атаку ВС РФ нанесла массированный удар по украинской системе военного управления. «Все назначенные 17 объектов поражены», — уточнили в Минобороны.

В тот день жители Саратовской области также сообщили о вспышке и звуке взрыва в районе авиабазы под Энгельсом. Губернатор Бусаргин заверил жителей, что «никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло» и «ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал».

Ответственность за атаку

Украина официально не брала ответственность за атаки 26 и 5 декабря. Однако в связи с инцидентом в начале месяца советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что «если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета».

7 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не помогал Украине наносить удары по территории России.

«Мы не поощряем украинцев к нанесению ударов по территории России и не предоставляем им возможности для нанесения таких ударов»,

— цитирует его Bloomberg.

В тот же день спикер правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт назвал российские аэродромы законными целями и заявил, что Украина «не обязана ограничивать» свои действия собственными территориями, поскольку Украина имеет законное право на самозащиту, согласно 51 статье Устава ООН.

11 декабря координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США «не подталкивают» Украину к проведению операций внутри России и только помогают Киеву защищать «свою территорию».