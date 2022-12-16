Взрывы в городах и экстренные отключения света. Что известно о ракетном ударе по Украине

На всей территории Украины с утра объявлена воздушная тревога. Власти страны сообщили о взрывах в Киеве, Кривом Роге, Запорожье, Днепропетровской и Николаевской областях. Харьков и Полтава оказались полностью обесточены. В Киеве остановилось метро, жители города используют его как укрытие. В офисе президента Украины сообщили об экстренных аварийных отключениях света по всей стране. Там заявили, что ракеты поразили энергетические объекты.

Власти нескольких регионов и городов, включая Киев, Харьков, Кривой Рог и Запорожье, сообщили об обстрелах. Полтава и Харьков остались полностью без электричества, на всей территории страны вводятся экстренные отключения электроэнергии. По всей Украине объявлена воздушная тревога.

«В связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света», — заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Он призвал украинцев с пониманием отнестись к отключениям электроэнергии и перепадам тепло- и водоснабжения. В Киеве и Харькове в пятницу наблюдается температура около 1°C, в Харькове и Запорожье чуть теплее — около 3°C.

Что происходит в Киеве

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о взрыве в Днепровском, Деснянском и Голосеевском районах города.

«Все службы едут на место. Оставайтесь в укрытиях», — написал мэр Киева в Telegram.

В городе начались перебои с электричеством, власти вводят экстренные отключения света, сообщает ДТЭК. Во всех районах Киева возникли перебои с водоснабжением. Движение поездов в метро полностью остановилось.

«Подземные станции работают как укрытие», — сказал Кличко.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что на территории области работает система противовоздушной обороны.

Разрушения в Харькове и области

Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о 10 ракетных ударах по территории региона. По его словам, около 7:00 (8:00 мск) ракета попала в здание центральной городской больницы в Купянске, повреждено инфекционное отделение. По предварительной информации, пострадавших нет.

Харьков в результате ракетных ударов остался полностью без электроснабжения, работа метро остановилась. В городе также наблюдаются проблемы со связью, передает УНИАН.

«Работают все «Пункты несокрушимости», где можно согреться, подзарядить телефон, там есть горячий чай и интернет», — сообщил мэр города Игорь Терехов.

Он рассказал, что удары нанесли по инфраструктурным объектам, и призвал граждан находиться в укрытиях.

«Есть колоссальные инфраструктурные разрушения, это прежде всего энергетическая система. Наши коммунальные службы вместе с энергетиками уже начали устранять то, что натворил враг», — заявил Терехов.

Удар по Кривому Рогу

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул перед ракетным ударом предупредил, что в городе превентивно отключат электроэнергию, чтобы смягчить последствия атак. Объекты критической инфраструктуры перевели на питание от генераторов. Он рассказал, что в результате ударов в городе «есть повреждения».

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в Кривом Роге ракета попала в жилой дом, разрушив подъезд.

Украинские СМИ пишут со ссылкой на слова руководителя военной администрации Днепропетровской области Валентина Резниченко, что в результате погибли два человека. Еще шестеро ранены, среди них двое детей. Все пострадавшие госпитализированы.

О двух мощных взрывах в Днепропетровске (Днепре) написало агентство УНИАН со ссылкой на живущего в городе депутата Рады Максима Бужанского. В городе начались очереди на заправках, написал Telegram-канал «Политика Страны».

Мэр города Борис Филатов призвал жителей сделать запас питьевой воды.

Полтава осталась без света

Электроснабжение пропало в городах Полтава и Кременчуг Полтавского района, пишут украинские СМИ.

«Полтава без электроэнергии. Пока мы остаемся без электроснабжения. Выключите все электроприборы», — призвал жителей города мэр Полтавы Александр Мамай.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что из-за отсутствия электричества не работает городская система отопления. Он призвал жителей закрыть окна и любыми способами сберегать тепло.

Повреждения по всей стране

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев заявил, что по Запорожью нанесли 12 ракетных ударов. Глава Николаевской области Виталий Ким также сообщил о «заходе первых ракет» и работе ПВО, как и глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко.

В Сумской области из-за ракетных ударов временно пропало электроснабжение, сообщил глава областной администрации Дмитрий Живицкий. Кировоградская область также оказалась полностью обесточеннной, сообщил руководитель областной администрации Андрей Райкович.

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры без электроснабжения оказались несколько участков железной дороги.

«Из-за повреждения энергетической инфраструктуры ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен. Сейчас пассажирские электропоезда будут передвигаться в этих регионах с резервными тепловозами», — сообщают «Украинские железные дороги».

Повреждены объекты энергетики на востоке и юге Украины, заявил глава Минэнерго Герман Галущенко. Он также допустил падение объемов генерации электроэнергии.

Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат утверждает, что по территории Украины было запущено более 60 ракет.

О ракетных ударах

Минобороны РФ пока не подтверждало информацию об ударах по территории Украины утром 16 декабря. 14 декабря мэр Киева сообщал о взрывах в городе и работе системы противовоздушной обороны. В Минобороны России это не комментировали.

С 10 октября российские военные наносят массированные ракетные удары по территории Украины. В результате этих атак многие области страны остались без воды и электричества. В частности, по оценкам украинских властей, повреждены все ТЭС и ГЭС, а также 40% объектов высоковольтной сети.

Атаки последовали за взрывом на Крымском мосту, который, как считают российские власти, организовали украинские спецслужбы.

«Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?» — так прокомментировал удары президент РФ Владимир Путин.