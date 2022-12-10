«Ситуация изменилась». Пентагон больше не запрещает ВСУ атаковать цели в России

США больше не настаивают на том, чтобы украинские военные не наносили ударов по российской территории, поскольку меньше опасаются эскалации со стороны Москвы, пишет The Times. Газета утверждает, что теперь Вашингтон просит только не атаковать российское мирное население и не убивать конкретных лиц. Теперь США с большей вероятностью поставят Украине оружие большей дальности, считает источник газеты в Пентагоне.

Вашингтон пересмотрел свои оценки угрозы, исходящей от Москвы, и больше не настаивает на том, чтобы Киев не наносил удары по российской территории, пишет британская газета Times со ссылкой на источник в Пентагоне. По данным газеты, это произошло после того, как Россия начала наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Ранее политика США строилась на том, что Украине поставят американские вооружения при условии, что она не будет их использовать для ударов по территории РФ, а выбор поставляемой техники будет ограничен, чтобы не спровоцировать открытый конфликт между Россией и НАТО.

Источник Times утверждает, что теперь США в меньшей степени обеспокоены тем, что удары, наносимые украинской армией по российской территории могут побудить Москву к резкой эскалации ситуации. Как поясняет The Times, ранее Пентагон опасался, что Кремль ответит на украинские атаки либо тактическим ядерным оружием, либо ударом по соседним странам НАТО.

«Мы по-прежнему используем те же расчеты эскалации, однако страх перед эскалацией изменился по сравнению с началом [военных действий]. Ситуация изменилась», — заявил собеседник издания.

По его словам, это произошло потому, что расчеты Вашингтона относительно конфликта «изменились в результате страданий и жестокости, которым украинцы подвергаются со стороны русских».

Теперь США с большей вероятностью поставят Украине оружие большей дальности, отмечает источник. Однако, по его словам, Вашингтон не хочет, чтобы все видели, как он дает Киеву «зеленый свет» относительно атак на российскую территорию.

«Мы не говорим Киеву: «Не наносите ударов по русским (в России или Крыму)». Мы не можем говорить им, что делать. Им решать, как они применяют свое оружие. Однако когда они используют поставленное нами оружие, мы настаиваем лишь на том, чтобы украинские военные следовали международным законам ведения войны», — сказал неназванный представитель Пентагона.

Собеседник Times уточнил, что целью для украинских военных не должны становиться мирные россияне. Вашингтон также выступает против убийства конкретных лиц. «Насколько нам известно, Украина соблюдает данные условия», — сказал источник.

Изменение характера боевых действий

Times указывает, что украинские войска с «молчаливого одобрения» Пентагона предпринимают более агрессивные и более настойчивые попытки атаковать цели внутри России. Для этого они используют беспилотники, включая модифицированные для этих целей разведывательные Ту-141.

Изменение позиции американских властей может означать, что Украине передадут вооружения большей дальности, которые Киев давно пытается получить от Вашингтона, в том числе баллистические ракеты ATACMS с дальностью стрельбы до 310 км и дроны MQ-1C Gray Eagle, которые могут оснащаться ракетами AGM-114 Hellfire.

Если США решат снабдить Украину оружием большей дальности, способным нанести удар по территории России, опасения потенциальной эскалации могут резко возрасти, отмечает издание. Но чиновники Пентагона ясно дали понять, что серьезно рассматривают запросы Киева на американское оружие большей дальности. «Все возможно», — отметил высокопоставленный представитель министерства обороны США.

«Администрация [президента США Джо Байдена] слишком сильно сдерживает себя из-за угрозы якобы возможной спирали эскалации, что по большей части иллюзия», — заявил изданию бывший замминистра обороны США по вопросам политики Эрик Эдельман.

«Лучший вариант для всех заинтересованных сторон — добиться того, чтобы украинцы смогли победить как можно быстрее. Следовательно, есть смысл дать им ATACMS, Gray Eagle и приготовить в придачу партию основных боевых танков», — сказал он.

Помощь от США

Россия обвинила США и союзников в помощи Украине при наведении оружия. В частности, постпред России при ООН Василий Небензя 10 декабря заявил, что американцы участвуют в работе РСЗО HIMARS и что наведение на цель производится с помощью американских военных спутников.

По его словам, военные США «на земле осуществляют координацию спутниковой и развединформации, загрузку точных координат, программное обеспечение РСЗО и контроль эффективности применения установок».

В частности, по его словам, украинские беспилотники наводились на стратегические аэродромы «Дягилево» и «Энгельс» с помощью американской системы GPS.

Небензя заявил, что Россия «внимательно фиксирует все подобные преступные действия США и их союзников. «Они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия», — пообещал постпред РФ.

Ответ Госдепартамента

Американский госсекретарь Энтони Блинкен на фоне ударов по российским аэродромам заявлял, что США не помогают Украине наносить удары по целям за ее пределами.

«Мы не поощряем украинцев к нанесению ударов по территории России и не предоставляем им возможности для нанесения таких ударов», — цитирует Блинкена Bloomberg.

Он добавил, что в Вашингтоне не владеют подробной информацией об ударах украинских беспилотников по российским аэродромам.

Блинкен сказал, что США продолжат передавать оружие Украине.

«Мы вместе с нашими партнерами по всему миру полны решимости обеспечивать, чтобы у них было необходимое оснащение, чтобы защищать себя, свою территорию и свободу», — заявил госсекретарь.

Блинкен подчеркнул, что «важно понимать, через что украинцы проходят каждый день», напомнив о выведении на Украине из строя инфраструктуры для подачи электричества, тепла и воды.

5 декабря Минобороны РФ заявило, что Украина предприняла «попытки нанесения ударов» реактивными беспилотниками по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской. Аэродромы «Дягилево» и «Энгельс» находятся от границы с Украиной на расстоянии примерно 500 и 750 км соответственно. На них базируется российская стратегическая авиация. Украинские дроны, по данным ведомства, удалось перехватить, но их обломки «незначительно» повредили обшивку корпусов двух самолетов, погибли трое и пострадали четверо военнослужащих.

«Стало понятно, что в России не осталось стратегических объектов, которые можно было бы считать абсолютно безопасными», — утверждал российский военный корреспондент и член Совета по правам человека Александр Коц.

После начала военной операции России на Украине приграничные районы РФ не раз подвергались обстрелам. Об атаках сообщали власти Белгородской, Брянской и Курской областей.