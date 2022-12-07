«Скоро у России не будет безопасных зон». В Киеве заявили о способности атаковать объекты в Сибири

В Киеве после атак беспилотников на военные аэродромы в Саратовской, Рязанской и Курской областях допустили, что украинские вооруженные силы смогут достигать «любых целей» на территории России, том числе в Сибири. Украинский военный советник на условиях анонимности заявил Financial Times, что дроны, атаковавшие российские базы, созданы совместно государственным и частным сектором Украины. Киев публично не взял на себя ответственность за удары по военным аэродромам РФ.

На Украине после ударов по российским военным аэродромам под Саратовом, Рязанью и Курском заявили о возможности атаковать другие объекты в России, в том числе в Сибири, пишет издание Financial Times со ссылкой на «неназванного советника украинских властей по вопросам обороны». Аэродром в Курской области был обстрелян 6 декабря, два другие — 5 декабря.

«У нас нет ограничений по дистанции, и скоро мы сможем достигать любых целей на территории России, в том числе в Сибири», — сказал украинский чиновник на условиях анонимности.

Газета утверждает, что своими атаками Киев продемонстрировал, что может наносить дальние удары без западного вооружения, с помощью беспилотников собственного производства.

«На Украине мы знаем, как тяжело защищаться от таких атак с воздуха. Скоро и у России не будет безопасных зон», — заявил неназванный украинский советник.

По его мнению, осуществляемые с помощью беспилотников атаки не помогут Украине победить в конфликте, но могут повлиять на проводимые Киевом «операции по оказанию влияния» на территории России, которые «Запад не хочет поддерживать».

Правительство Украины публично не взяло на себя ответственность за удары по военным аэродромам.

Издание со ссылкой на военных аналитиков пишет, что одним из долгосрочных результатов атак может стать рассредоточение Россией своих вооруженных сил внутри страны, что поможет защитить их, но усложнит операции.

«Эти атаки... безусловно, сделают россиян менее уверенными в себе… Им придется подумать о том, как распределять военное имущество и обеспечивать его безопасность», — сказал анонимный представитель министерства обороны одной из западных стран.

Украинская разработка

Украинский советник, на которого ссылается FT, отметил, что беспилотники, о которых идет речь, не являются ни моделями «Укроборонпрома», ни модифицированными советскими дронами.

По его словам, БПЛА являются совместной инициативой государства и частного сектора, а Украина может «часто» производить новые такие дроны.

Как писал «Коммерсантъ», беспилотники представляли собой обновленные версии советских беспилотных разведывательных самолетов Ту-141, выпущенных еще в 1970-х годах.

Издание также приводит слова украинского инженера, который, как утверждается, участвует в создании беспилотников для украинских войск.

По его словам, использовавшиеся для атак на российские военные аэродромы беспилотники, могли лететь со скоростью, близкой к скорости звука, а замена оригинальной камеры Ту-141 позволила бы перемещать более 50 кг взрывчатого вещества.

«По сути, это будет дешевая крылатая ракета», — сказал он и отметил, что для производства такого оборудования с нуля и пополнения складских запасов требуется время.

В Киеве признали атаку

Ранее высокопоставленный украинский чиновник подтвердил газете The Washington Post, что за атаками на аэродромы в России стоит Киев.

«Это были украинские беспилотники — очень успешные, очень эффективные», — сказал собеседник издания.

При этом он не привел никаких подробностей произошедшего.

Ранее украинские беспилотники атаковали военные аэродромы в Рязанской, Саратовской и Курской областях. На аэродромах «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области, находящихся от границы с Украиной на расстоянии примерно 500 и 750 км соответственно, базируется российская стратегическая авиация.

На аэродроме «Дягилево» трое военнослужащих погибли из-за взрыва бензовоза. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло, причин для беспокойства нет, объекты гражданской инфраструктуры целы.

Минобороны РФ утверждало, что украинские БПЛА были сбиты, а обломками беспилотников «была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов».

В Курской области после атаки БПЛА загорелся нефтенакопитель. В регионе продлили желтый уровень террористической опасности. Пожар на курском аэродроме удалось потушить спустя сутки, пострадавших нет, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

После начала военной операции России на Украине приграничные районы РФ не раз подвергались обстрелам. Об атаках сообщают власти Белгородской, Брянской и Курской областей.