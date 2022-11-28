«Окажется в темноте». В Австрии спрогнозировали тотальный блэкаут на Украине

Стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что без помощи западных стран Украина в течение нескольких недель погрузится в полную темноту. По его мнению, успехи ВСУ при контрнаступлении были сведены на нет ударами ВС России по критически важной инфраструктуре.

«Реальность настигла нас»

Маркус Райснер заявил в интервью ZDF, что Россия атакует «центральную нервную систему Украины», что «угрожает свести на нет успехи украинцев».

Авторы статьи напомнили, что российские удары по критически важной инфраструктуре привели к тому, что в Киеве и других частях страны «электроснабжение в основном отключено». А 23 ноября в столице «с ее трехмиллионным населением» не было водоснабжения. Несмотря на успехи на поле боя, украинцам не удается отразить российские ракеты и защитить свою инфраструктуру, говорится в материале.

По словам Райснера, после девяти месяцев военной спецоперации Запад должен осознать, «что у россиян все еще есть возможности, которые до сих пор недооценивали».

«В течение нескольких месяцев мы убеждали себя, что российские ВВС практически не совершают боевых вылетов или что у российских ракет будет очень низкая вероятность попадания. Но теперь реальность настигла нас», — сказал представитель Минобороны Австрии.

По его мнению, Украине необходимо защитить «важные районы с помощью соответствующей противовоздушной обороны», но она столкнулась с несколькими проблемами.

Райснер считает, что первый недостаток связан с тем, что российские ВВС «уничтожили треть украинской противовоздушной обороны еще в начале» спецоперации. Вторая проблема заключается в том, что Украина «использовала противовоздушную оборону для прикрытия своих наступлений».

Он также отметил, что у Украины почти не осталось систем для сопротивления после российских атак на критическую инфраструктуру в октябре. Несмотря на то, что к тому времени Запад уже поставил первые системы, из-за размеров страны и числа защищаемых объектов практически невозможно исправить положение.

Украина в полной темноте

Австрийский военный эксперт считает, что Европа может помочь Украине лишь в ограниченной степени. По его словам, «в то время как Россия месяцами, возможно, годами готовилась» к спецоперации, «Европа потратила 20 лет на то, чтобы разоружить свои вооруженные силы, опустошить все склады». Теперь западные страны «пытаются использовать то немногое, что осталось, для снабжения фронта протяженностью 1100 километров», констатировал Райснер.

Он отметил, что «война может вестись только при массированной поддержке», но сейчас припасов недостаточно. По его мнению, «Украина смогла провести свои наступательные операции летом только потому, что уже получила тяжелое вооружение с Запада». Но, уверен эксперт, сейчас Европа лишь пытается «облегчить страдания и невзгоды небольшими поставками».

«Если здесь не будет развернута массированная противовоздушная оборона, то через несколько недель Украина окажется в полной темноте, потому что у нее больше не будет функционирующей критически важной инфраструктуры», — подчеркнул Райснер.

Он уверен, что для изменения ситуации «потребуется масштабное наращивание потенциала в области вооружений». Австрийский военный эксперт также считает, что на фронте инициатива вновь перешла к России.

«У нас есть успехи украинцев на оперативном уровне, но они сведены на нет стратегическими атаками русских. Украинцы сидят в Херсоне, но они сидят там в темноте, потому что русские разрушили инфраструктуру», — констатировал он.

Удары по инфраструктуре Украины

С 10 октября российские войска наносят удары по объектам инфраструктуры Украины. 18 ноября премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции, что почти половина энергетической системы Украины вышла из строя после ракетных атак.

Он отметил, что Киев нуждается в дополнительной помощи Евросоюза. В частности, Украине требуются поставки энергетического оборудования и больше финансирования, в том числе для покупки газа.

Журналист Politico Джейми Деттмер побывал в Киеве ночью. Он рассказал, что в городе почти нет освещения.

«Ночь в Киеве может показаться апокалипсисом, поскольку уличного освещения нет, и лишь из нескольких домов, оснащенных генераторами, исходят единственные пятна света», — написал обозреватель 26 ноября.

27 ноября депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия в своем Telegram-канале призвал жителей страны запастись водой и едой и зарядить телефоны на случай новых повреждений объектов энергетики.

«Экстренные службы и органы власти прорабатывают различные сценарии <…> Мы призываем каждого дополнительно позаботиться о себе и своих семьях. Сделайте запас воды, еды длительного хранения, зарядите телефоны и павербанки, узнайте, где ближайший «Пункт несокрушимости», — написал парламентарий.