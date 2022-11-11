«Вероятно, он был подорван». Что произошло с Антоновским мостом

Антоновский мост через Днепр взорван. Об этом сообщают СМИ, видео обрушившихся пролетов единственной автомобильной переправы возле Херсона опубликовал военкор Александр Коц. Власти Херсонской области заявили, что мост находится «в прежнем состоянии». Вскоре после этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать «перегруппировку войск» на херсонском направлении – это прерогатива МО РФ.

«Теперь никак»

Военный корреспондент KP.RU Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором видны два обрушившихся пролета автомобильного Антоновского моста через Днепр.

«Вероятно, он был подорван во время вывода российской группировки с правого берега на левый берег», — сообщил журналист, стоя у въезда на мост.

Коц добавил, что на правом берегу Днепра не осталось российских войск, а ВСУ пока не добрались до переправы.

Видео заканчивается тем, что к военкору подходит местный житель с велосипедом. Мужчина собирался переехать через мост и добраться до своего дома. «Теперь никак», — отвечает ему Александр Коц.

Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко также ранее опубликовал видео подрыва Антоновского моста.

Мост был построен в 1985 году. Общая протяженность переправы составляет 1366 м, ширина — 25 м, ширина проезжей части — 20,5 м, есть два пешеходных перехода шириной полтора метра. Мост насчитывает 30 пролетов.

Telegram-канал «RT на русском» сообщил, что есть «две версии»: по одной из них, взрыв мог быть «сигналом к отводу российских войск», по другой – взрыв на видео Руденко был подрывом железнодорожной переправы недалеко от Антоновского моста. На видео Коца видно, что взорван пролет именно автомобильного моста.

Власти отвергают

Председатель правительства Херсонской области РФ Сергей Елисеев заявил, что мост Антоновский мост не был взорван в ночь на пятницу, 11 ноября.

«Антоновский мост не взорван. Он в прежнем состоянии», — сказал Елисеев «Интерфаксу». Он добавил, что вывод российских войск с правого берега Днепра продолжается.

По его словам, всем жителям Херсона была предоставлена возможность эвакуироваться на левый берег. Однако на правом берегу до сих пор могут оставаться порядка 60-70 тысяч мирных жителей.

Мэр Херсона Александр Кобец в свою очередь заявил, что в городе остается около 80-100 тыс. гражданских. «Эвакуация продолжается и на сегодняшний день. По нашим подсчетам, в районе 80-100 тысяч людей остаются в городе Херсоне. Это те люди, которые подтянулись сюда из других микрорайонов и городов», — сказал чиновник в эфире телеканала «Россия 24».

Заявление Минобороны

Министерство обороны РФ в ежедневной сводке сообщает, что переброска российских подразделений на левый берег Днепра была завершена в 5 часов утра.

«Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра», — говорится в сообщении пресс-службы МО.

Части ВС РФ заняли подготовленные оборонительные рубежи, добавили в военном ведомстве. В ходе перегруппировки обошлось без потерь, утверждают в министерстве. При этом ВСУ ночью пять раз ударили из РСЗО HIMARS по днепровским переправам, уточнили в МО.

«Всем гражданским лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации. Противник в течение ночи попытался сорвать перевозку мирного населения и переброску войск на левый берег Днепра», — резюмировали в Минобороны.

Командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин 9 ноября заявлял, что район боевых действий в Херсонской области «покинули все желающие» — более 115 тыс. человек.

Что говорят в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что Кремль отказывается комментировать перегруппировку войск на херсонском направлении.

«Это предложение Суровикина и решение Шойгу», — отметил пресс-секретарь Владимира Путина. Он добавил, что за ответами стоит обращаться в Министерство обороны.

По словам Пескова, Херсонская область и впредь будет считаться регионом Российской Федерации. «В Российской Федерации законодательно этот субъект закреплен и определен. Здесь нет и не может быть никаких изменений», — сказал он.

Оставление российской армией Херсона Кремль не считает унизительным, добавил пресс-секретарь президента РФ.

Комментируя вопрос о негативных оценках со стороны ряда аналитиков решения российских властей оставить Херсон, Песков заявил, что «экспертов много, мнения разные, спецоперация продолжается».

Москва не жалеет, что Херсонская область была включена в состав РФ, добавил пресс-секретарь Путина. «СВО можно завершить после достижения ее целей. Или завершить путем достижения целей мирными переговорами. Но мирные переговоры с учетом позиции украинской стороны невозможны», — подытожил он.