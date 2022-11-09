Первый памятник агенту советской и британской разведки Киму Филби в скором времени появится в Прохоровском районе Белгородской области, где в ходе Великой Отечественной войны (ВОВ) состоялась переломная битва на Курской дуге.

Сражение под Прохоровкой 12 июля 1943 года представляет собой свидетельство не только триумфа советских танкистов, но и высшего мастерства разведывательных служб СССР, благодаря которым Красной армии удалось окончательно закрепить успех Сталинградской битвы и положить начало освобождения народа от нацистского насилия.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что сегодня в Парке Победы под Прохоровкой приняли памятник легендарному советскому разведчику, англичанину Киму Филби. По словам главы региона, скульптурная композиция является символом общей борьбы и победы над фашизмом.

«Сегодня, как и более 80 лет назад, Россия противостоит этому злу. Очень важно рассказать нашим детям истинную историю тех тяжелых событий и объяснить важность объединения усилий в борьбе с общей угрозой. Я сердечно благодарю Николая Ивановича Рыжкова (члена Совета Федерации РФ от Белгородской области) за идею создания памятника и ее реализацию. Именно сейчас, в это непростое для нашей страны время, важно знать и чтить память героев, вклад которых в общую победу невозможно переоценить. Несмотря на английские корни, Ким Филби искренне любил Советский Союз и все, что было с ним связано, осуществлял свою важнейшую деятельность разведчика исключительно по идейным соображениям. Торжественное открытие памятника состоится позднее», — отметил Гладков.

Ким Филби: кто он?

Ким Филби был одним из разведчиков знаменитой «Кембриджской пятерки» — группы выпускников одноименного университета в Великобритании, которые в 1930-е годы были завербованы советским агентом Арнольдом Дейчем и затем поддерживали СССР в борьбе с нацизмом.

«Типичный кабинетный ученый: начитан, образован, серьезен и глубок. Он <…> нелегко сближается с людьми. <…> Он пользуется большой любовью и уважением за свою серьезность и честность. Он был готов, без всякого сомнения, все для нас сделать и на нашей работе проявил всю свою серьезность и старательность. Он человек мягкий, добрый», — таким Дейч описывал Филби в 1934 году.

Будучи заместителем начальника отдела «В» британской разведки МИ-6, в годы ВОВ Филби направлял в Москву важнейшие сведения касательно планов вермахта на советско-германском фронте. Только за период с 1941 по 1945 год он передал СССР 914 отчетов чрезвычайной важности.

Особо ценной стала полученная от него информация о том, что Германия к 1941 году окончательно отказалась от планов захвата Британских островов и в ближайшее время совершит вторжение в СССР. Сроки нападения немцев на Советский Союз лондонская резидентура — «точка» на профессиональном сленге разведчиков — оценивала так: вторая половина июня 1941 года.

Вечером 22 июня 1941 года британский премьер-министр Уинстон Черчилль в своем обращении к народу заявил о готовности Англии помогать СССР в борьбе против нацизма. В качестве союзницы Великобритания также брала на себя обязательство делиться всеми данными о замыслах гитлеровского командования.

Однако вопреки своему обещанию Лондон не уведомлял Москву о поступающей в его распоряжение информации, так что советские разведчики-британцы из «Кембриджской пятерки» в некотором смысле выполняли союзнические обязательства своего правительства, которыми то пренебрегало.

Например, из сообщений кембриджцев советское военное командование заранее знало о наступлении немцев на Сталинград в конце 1942 года и о начале операции вермахта «Цитадель» в июле 1943 года на Курском плацдарме. Информация о конкретных датах готовящихся атак позволяла советскому командованию составить четкий план действий.

Филби: «Прохоровка — это же я»

Главным достижением своей разведывательной деятельности сам Ким Филби считал сражение под Прохоровкой. Его жена — Руфина Пухова-Филби — в беседе с российским историком спецслужб Николаем Долгополовым это подтверждала. По ее словам, Филби, отвечая на вопрос о своих заслугах, всегда волновался и говорил по-русски: «Прохоровка, Прохоровка».

«Повторял: «Прохоровка — это же я». Никогда и нигде себя не выпячивал, но здесь свершенным гордился», — говорила супруга разведчика.

И гордиться действительно было чем: перед решающим боем под Прохоровкой Филби передал СССР военно-стратегическую и техническую информацию о подготовке немцев к танковой битве на Курской дуге, без которой победа в сражении оказалась бы под вопросом.

Первая часть сверхценных данных раскрывала детали о технических характеристиках немецких танков — «тигров». Толщина и состав брони «тигров» держались нацистами в строгом секрете, однако благодаря Филби стало понятно, что советские Т-34 рискуют быть выведены из строя немецкими танками еще не успев начать движение.

Дело в том, что Т-34 были оснащены 76-мм пушкой и, чтобы поразить броню «тигра», требовалось приблизиться к нему на расстояние 500 м и ударить при этом в борт. «Тигр» же мог пробить броню Т-34 с расстояния в 2 км — и даже лобовую, не говоря о бортовой.

Аналогичное сообщение параллельно с Филби в Москву передал еще один участник «Кембриджской пятерки» — Джон Кернкросс, который получил те же данные через дешифровку немецкой секретной радиосвязи с помощью «Энигмы». После этого советские оружейники оперативно изготовили новые, более мощные, снаряды — с сердечником из цветного сплава, прожигавшим и пробивавшим немецкую броню.

Вторая часть отчета Филби содержала информацию об осведомленности вермахта касательно построения обороны советских войск. Именно благодаря этим сведениям Ставка Верховного Главнокомандования в считаные дни перед битвой произвела скрытую передислокацию войск, что привело противника в замешательство и разрушило его планы.

Итоги подвига Филби

Победа советских войск в сражении под Прохоровкой заставила нацистов отказаться от своих далеко идущих планов и вынудила их отойти на исходные позиции. В четырехдневном ожесточенном сражении немцы потеряли 300 из 400 танков —75% «тигров». Это было катастрофой для гитлеровцев: их самая мощная ударная группировка была обескровлена.

12 июля 1943 года — день сражения под Прохоровкой — знаменует новый этап битвы на Курской дуге.

В этот день перешли в наступление часть сил советских Западного и Брянского фронтов, а 15 июля нанесли удар по врагу войска правого крыла Центрального фронта. 5 августа войска Брянского фронта освободили Орел. В тот же день войска Степного фронта освободили Белгород. Вечером 5 августа в Москве в честь войск, освободивших эти города, впервые был произведен артиллерийский салют. В ходе ожесточенных боев войска Степного фронта при содействии Воронежского и Юго-Западного фронтов 23 августа освободили Харьков.

Крах операции «Цитадель» определил весь дальнейший ход войны. После поражения на Курской дуге вооруженные силы Германии вынуждены были перейти к стратегической обороне не только на советско-германском фронте, но и на всех театрах военных действий Второй мировой войны. Их попытка вернуть утраченную в ходе Сталинградской битвы стратегическую инициативу потерпела сокрушительный провал.

Филби в СССР

Именно за победу в битве на Курской дуге Ким Филби был награжден орденом Красного Знамени. Переданные им бесценные сведения спасли десятки тысяч жизней советских солдат.

После 1945 года в течение почти 20 лет Филби продолжал работать на британскую разведку, а фактически — на СССР. За это время он успел побывать резидентом МИ-6 в Стамбуле, официальным представителем МИ-6 в США и агентом под прикрытием в Бейруте.

Подозрения о причастности Филби к советской разведке заставили его покинуть Ливан. На советском сухогрузе «Долматов» он добирается до СССР и 27 января 1963 года появляется в Москве. Именно этот день прибытия в столицу Советского Союза разведчик считал своим вторым днем рождения.

Филби жил в СССР до самой смерти — в течение 25 лет. Все это время он продолжал служить советской разведке: выступал консультантом и аналитиком по вопросам организации противодействия западным спецслужбам. Филби была предоставлена возможность создать нечто вроде школы для молодых агентов, готовящихся к выезду в Великобританию.

Незадолго до смерти, в январе 1988 года, Филби дал интервью английскому писателю и публицисту Филипу Найтли, в котором, подводя итог их беседы, произнес:

«Что касается возвращения на родину, то нынешняя Англия для меня — чужая страна. Здешняя жизнь — это моя жизнь, и переезжать я никуда не собираюсь. Это моя страна, которой я прослужил более 50 лет. Я хочу быть похороненным здесь. Я хочу, чтобы мои останки покоились там, где я работал».

Так и случилось: Филби похоронили на Кунцевском кладбище в Москве.

«Филби» в СВО

Ким Филби был не просто профессиональным агентом, но человеком высочайшей нравственности, который еще в юности, будучи студентом Кембриджского университета, четко для себя определил морально-этические категории добра и зла. Работая на СССР против фашистского режима Германии и ее приспешников, он ни разу не усомнился в правильности совершенного выбора: как и для большинства людей на Земле, дня него было очевидно, что правительство Гитлера и нацистских сателлитов — это абсолютное зло, вклад в борьбу с которым возвышает человека и очищает его.

По словам российского историка спецслужб Александра Колпакиди, сегодня бандеровский режим на Украине всеми силами пытается перевернуть с ног на голову понятия о добре и зле, оправдать многолетние кровавые преступления в отношении своего народа — наших людей из Донбасса, Одессы, Харькова, Запорожья, Киева, — прикрываясь невнятными речами о западных ценностях и о якобы свободном выборе украинцев: и самое ужасное, что часть мира верит в эту философию зла и помогает ее воплощению, непрерывно снабжая неонацистов во главе с Зеленским все новым и новым оружием.

«Однако и сейчас, в такое тяжелое время, когда кажется, что голос истины распознают лишь единицы, а большинство продолжает все глубже погружаться во тьму, на Украине действуют тысячи «Кимов Филби». Они, подобно звезде «Кембриджской пятерки», ежедневно рискуют своими жизнями во имя добра — во имя освобождения своего народа и во имя России.

Ни один такой подвиг не останется незамеченным, и все они вместе с именами своих героев рано или поздно будут увековечены в народной памяти и награждены — не только государственными знаками отличия, но самым главным воздаянием — торжеством правды», — резюмировал Колпакиди.