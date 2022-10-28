«Указа президента может и не быть». Когда завершится частичная мобилизация

Военнослужащие ВС РФ, призванные в рамках частичной мобилизации, в ходе инженерно-саперной подготовки на полигоне в Калининградской области

В России, возможно, скоро завершится частичная мобилизация: сборы необходимых резервистов в России должны закончиться уже на этой неделе, утверждают «Ведомости» со ссылкой на источники. Собеседники издания отмечают, что указа президента РФ об окончании мероприятий может и не быть — такой документ не предусмотрен законодательством о мобилизации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Частичная мобилизация предположительно завершится до следующей недели, когда в стране начнется осенний призыв на срочную военную службу. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

«Указа президента по этому поводу может и не быть. Законом «О мобилизации и мобилизационной подготовке» не предусмотрено указа о завершении частичной мобилизации», – пояснил собеседник издания в российском парламенте.

В публикации отмечается, что в законодательстве при этом предусмотрен указ о демобилизации. Источник в Минобороны РФ рассказал, что изначально частичную мобилизацию якобы планировали завершить именно к концу октября — началу ноября, чтобы она не пересекалась с призывом срочников, который начнется уже в ближайший вторник, 1 ноября.

Напомним, 14 октября президент РФ Владимир Путин говорил, что объявленная им 21 сентября частичная мобилизация «может закончиться в течение двух недель».

На тот момент, по его словам, было мобилизовано уже порядка 222 тыс. человек из планируемых 300 тыс. Он также утверждал, что «никаких дополнительных мероприятий для набора людей не планируется»:

«Пока мобилизация идет – призыв законный»

О том, что к 21 октября число призванных в рамках частичной мобилизации достигло 260 тыс. человек, сообщала председатель комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Однако сроки проведения мобилизации и количество граждан, которых необходимо призвать в том или ином регионе РФ, определяются Минобороны.

При этом механизм завершения мобилизации не урегулирован, рассказал «Ведомостям» юрист Евгений Крылов. «Я предполагаю, что отменять ее должен президент. Он указом ее объявил, указом она и заканчивается, а если нет указа, то мобилизация идет. Пока идет – призыв законный», – указал он.

В начале частичной мобилизации Путин заявлял, что в первую очередь призыву подлежат резервисты с боевым опытом и военно-учетными специальностями, востребованными в рамках спецоперации РФ на Украине. Об этом же говорил и министр обороны России Сергей Шойгу.

Однако в обнародованном тексте указа главы государства эти, равно как и какие бы то ни было другие критерии и категории лиц, подлежающих мобилизации, не обозначены. Не опубликовано и точное число резервистов, которых планируется мобилизовать.

«Поскольку эти самые «количество и сроки» – информация для служебного пользования, то мы не узнаем ни количества, ни сроков мобилизованных», – констатировал адвокат Дмитрий Захватов.

Как проходит частичная мобилизация

На этом фоне частичная мобилизация в различных регионах России сопровождалась заметными проблемами, когда в целых регионах и отдельных городах призывали любых россиян из числа военнообязанных. Например, по Дербенту ездили автомобили с громкоговорителями, через которые «всех граждан мужского пола» призывали «срочно прийти в военкомат». Глава Дагестана Сергей Меликов назвал произошедшее «несусветной глупостью» и «распространением фейковой информации». В администрации города произошедшее объяснили просто: у военкоматов нет актуальных данных всех призывников и имеющих право на отсрочку.

В Москве и Санкт-Петербурге по ходу частичной мобилизации сообщалось об «облавах» в хостелах, гостиницах и на станциях метро.

Кроме того, еще одной распространенной проблемой стали вопросы с экипировкой мобилизованных. Сами мужчины, оказавшиеся на пунктах сбора и уже непосредственно в воинских частях, делятся в соцсетях видео, в которых демонстрируют неподходящее обмундирование и оружие либо их полное отсутствие. По их сообщениям, наблюдались и существенные трудности в бытовом плане — мобилизованные зачастую сталкивались с тем, что не было питания и кроватей.

При этом власти российской столицы, как и целого ряда других субъектов РФ, уже заявили о выполнении мобилизационного задания. В пятницу об этом отчитались, в частности, в Брянской области и Камчатском крае. В Санкт-Петербурге власти допустили, что мероприятия в городе завершатся до 30 октября.