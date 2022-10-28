Политика

Военная операция РФ на Украине. День 247-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 247-й день

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Станислав Красильников/ТАСС
Агентство Associated Press сообщило, что власти США решили предоставить Украине новый пакет военной помощи на $275 млн, в который войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия агентства прибудет на Украину для проверки информации России о подготовке Киевом провокации с «грязной бомбой» через пару дней, еще несколько дней ей понадобится, чтобы сделать выводы. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
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09:06

ВСУ утром обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра, сообщили в ДНР — ТАСС.

09:05

Итальянская Eni планирует заместить этой зимой не менее 50% поставок российского газа, сообщает глава компании — ТАСС.

08:46

Турбизнес отмечает восстановление спроса на выездной туризм: как пишет Profi.Travel, продажи восстанавливаются, но большинство туров продается накануне вылета.

08:45

08:43

Василий Пискарев, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, опроверг информацию о том, что покинувших страну в непростой для нее период соотечественников якобы начнут автоматически считать иноагентами, передает TourDom.ru.

Парламентарий подчеркнул, что соответствующий законопроект, который начнет действовать с декабря, не включает в себя пункт о запрете въезда и выезда россиян за границу. Более того, решение о присвоении статуса иноагента принимается исключительно Минюстом РФ.

«Данный закон не рассматривает вопросы въезда или выезда из страны россиян. И их местонахождение при принятии решения о включении в реестр иноагентов роли не играет», – цитирует Пискарева ТАСС.

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Нина Зотина/РИА «Новости»
08:36

Беспокойство украинскими событиями среди россиян сохраняется на высоком уровне. Поддержка действий ВС РФ остается высокой, следует из итогов последних опросов.

Чуть больше половины респондентов поддерживают объявление частичной мобилизации, однако мнение в различных социально-демографических группах неоднородно. При этом продолжает расти число сторонников мирных переговоров, выяснили социологи.

В октябре показатели одобрения государственных институтов немного подросли, отчасти отыграв падение прошлого месяца. Рейтинги доверия Владимиру Путину и Михаилу Мишустину выросли на несколько процентных пунктов, вернувшись на уровень августа.

08:33

08:32

08:31

08:24

В ДНР за сутки при обстрелах со стороны ВСУ ранены 13 человек, сообщили в республике — ТАСС.

08:20

08:19

08:17

08:15

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар опубликовал письмо, в котором пригласил президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Феникс на мирные переговоры — ТАСС.

08:14

08:13

Президент Южной Кореи заявил, что страна не поставляла летальное оружие на Украину — ТАСС.

08:12

08:11

ВСУ выпустили по Первомайску две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР — ТАСС.

08:10

08:09

Блинкен заявил, что итоги промежуточных выборов в Конгресс США вряд ли принципиальным образом скажутся на поддержке Украины со стороны США — ТАСС.

08:08

Глава дипломатии ЕС указал на отсутствие информации о том, кто совершил диверсию на «Северном потоке» — РИА Новости.

08:07

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия агентства прибудет на Украину для проверки информации России о подготовке Киевом провокации с «грязной бомбой» через пару дней, еще несколько дней ей понадобится, чтобы сделать выводы — ТАСС.

08:06

08:05

Воздушная тревога была объявлена в ночь на пятницу в Киеве, Киевской, Полтавской и Николаевской областях Украины, сообщают официальные Telegram-каналы соответствующих регионов.

Ранее тревога была объявлена в Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях.

08:04

08:03

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $275 млн — ТАСС.

08:01

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, в ходе которого стороны договорились продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 247-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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