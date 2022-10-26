Добровольцы получат статус военнослужащих. Что это значит

Военнослужащий ВС РФ со снарядом в руках во время учений граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, октябрь 2022 года

Госдума рассмотрела во втором чтении законопроект, закрепляющий статус добровольческих формирований. Создавать их сможет Минобороны по решению президента России. Эта новая структура станет составной частью российской армии — с таким же обеспечением, как и у регулярных соединений, и общим командованием. «Газета.Ru» выяснила у экспертов, в чем будет различие между добровольцами и кадровыми военными.

Как говорили президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу, в рамках частичной мобилизации будут привлечены на армейскую службу 300 тыс. россиян. 14 октября Путин сообщил, что на службу призваны 222 тыс. человек, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий «в течение двух недель».

21 октября депутат Госдумы Нина Останина со ссылкой на данные Минобороны сообщила, что мобилизованы уже 260 тыс. россиян. Она добавила, что «контрольную цифру мобилизации» осталось выполнить на 14%.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, 70 тыс. россиян выразили желание стать добровольцами. Это те, кто не подходил под возрастные критерии призыва или не имели соответствующей воинской учетной специальности. Многие из них уже были направлены в учебные центры для прохождения военной подготовки.

После объявления мобилизации президент Путин поручил правительству и Минобороны определить правовой статус добровольцев, участвующих в военной спецоперации на Украине. 26 октября депутаты Госдумы во втором чтении рассмотрели законопроект.

«Закон урегулирует вопросы материального и технического обеспечения добровольческих формирований и определит перечень социальных гарантий добровольцам и членам их семей. По своему статусу добровольцы будут приравнены к военнослужащим по контракту. Это справедливо: они защищают нашу страну», — заявил в ходе заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин.

После принятия поправок к нормативным актам о статусе добровольческих формирований и добровольцев, содействующих Вооруженным силам РФ эти граждане должны стать военнослужащими.

Ранее статус добровольцев был в Народной милиции ДНР и ЛНР, в армии РФ статус военнослужащих распространялся на призывников срочной и контрактной службы, а поcле 21 сентября — и на мобилизованных.

Что говорят эксперты

«В начале Великой Отечественной войны было создано 60 дивизий народного ополчения, по сути, добровольческих, — рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Борис Джерелиевский. — 37 из них участвовали непосредственно в боевых действиях, остальные выполняли тыловые и охранные функции. В составе боевых дивизий добровольцев в обязательном порядке были подразделения кадровых военных Красной армии, а также профессиональные командиры. Сейчас добровольческие формирования будут комплектоваться по такому же принципу, с взводными, ротными, батальонными командирами, плюс сержантский состав, которые будут обучать подчиненных умению воевать».

Эксперт при этом подчеркнул, что

добровольцев в большей степени будут использовать как войска тыла, материально-технического обеспечения, в военных госпиталях, на охране гражданских объектов.

Это, говорит Джерелиевский, позволит высвободить личный состав подразделений, готовых к полноценному ведению боевых действий.

Сейчас в закон «Об обороне» предлагается внести норму, согласно которой для выполнения отдельных задач в области обороны будут привлекаться добровольческие формирования, содействующие ВС РФ — в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, проведении контртеррористических операций, а также при использовании вооруженных сил за пределами территории РФ. Численность, организация, районы действия, стоящие задачи, порядок управления и срок использования таких формирований будет определять Минобороны РФ, исходя из задач, стоящих перед Вооруженными силами.

«Отличие добровольцев от мобилизованных, которые прибывают в военкоматы по повестке, именно в добровольном решении быть полезным своей Родине в рядах Вооруженных сил. Еще на пороге кабинета военного комиссара можно передумать и повернуть обратно, а уже подписав контракт и получив воинское звание, доброволец обязан неукоснительно следовать всем приказам командира. Когда мне довелось в качестве добровольца находиться в Сербии, мог помахать рукой боевым товарищам и уехать на неделю в Москву, потом вернуться и к этому все относились спокойно. Сейчас добровольцы подобного позволить себе не смогут», — объяснил военный обозреватель Владислав Шурыгин.