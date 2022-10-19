«Цель — захват Запорожской АЭС». Что известно о новых ударах по Энергодару

Украинские войска пытались высадить на 30 катерах десант в Энергодаре — для захвата Запорожской АЭС, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Кроме того, ВСУ обстреляли из американских ракетных систем залпового огня HIMARS горадминистрацию, мост и подстанцию в городе. Энергодар полностью обесточен. ВСУ готовят наступление, чтобы отбить у ВС РФ Запорожскую атомную энергостанцию.

Десант спецназа

Украинская армия пыталась высадить большой десант в Энергодаре, чтобы взять под контроль Запорожскую АЭС. Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Десант на десятках катеров. Предварительно, не менее трех десятков катеров пытались высадиться в Энергодаре. Это силы спецопераций. Они тренируются захватывать критически важные объекты, а таковым у нас является Запорожская АЭС»,

— заявил общественный деятель.

Он добавил, что в ходе боя попытка десанта была пресечена российскими войсками. Потери с украинской стороны «на данный момент уточняются». Десант шел двумя группами, в первой было около десяти катеров. Она вышла из южного микрорайона Запорожья, находящегося под контролем Украины.

«Эти десять десантных катеров были переполнены и прямо прошли по Днепру в сторону Васильевки, Энергодара и Херсона, в сторону Каховского водохранилища», — пояснил Рогов.

Десант предпринял попытку высадки около 7:30 мск, об этом сообщали местные жители, добавил общественник. При этом, отметил он, украинские военные могли перевозить на катерах и бронетехнику.

«Минувшей ночью с южного района города Запорожья и других направлений вышла большая группа десантных катеров, переполненных боевиками сил специальных операций. Также с ними шло большое груженое судно. После обстрелов города началась попытка высадки десанта, в том числе с целью захвата Запорожской АЭС», — рассказал Рогов РИА Новости.

Обстрел из HIMARS

19 октября ВСУ обстреляли Энергодар из ракетных систем залпового огня HIMARS.

Удар был нанесен по зданию городской администрации. Верхние этажи были разрушены, сообщил глава ГА Александр Волга.

«Аналогичными ракетами был нанесен удар по объектам гражданской инфраструктуры. Поврежден мост при въезде в город, а также подстанция «Луч», — заявили в пресс-службе горадминистрации.

В результате обстрела погибших и раненых нет. Волга в своем видеообращении заявил, что в результате повреждения подстанции город остался без света. Кроме того, разбита городская въездная дорога. Степень повреждений не уточнялась.

Энергодар и Запорожская АЭС расположены на левом берегу Днепра под контролем ВС РФ. На правом берегу позиции занимают украинские войска. С лета город и АЭС регулярно обстреливают ВСУ. Накануне власти Энергодара сообщили об очередном артиллерийском обстреле – украинские войска нанесли девять артиллерийских ударов по районам Запорожской ТЭС и промзоны Энергодара из американских гаубиц М777.

Из-за обстрелов и повреждения объектов инфраструктуры Запорожской атомной энергостанции (АЭС) отключены также все шесть ее энергоблоков.

Готовится атака

Украинские войска готовятся к наступлению на энергодарском направлении, чтобы взять под контроль ЗАЭС, заявил РИА Новости Владимир Рогов.

«Одновременно с херсонским направлением украинские войска готовят наступление в сторону Энергодара. Их главная цель — штурм и захват Запорожской АЭС», — подчеркнул он.

По его словам, сейчас ситуация находится под контролем. Эвакуировать местных жителей пока не планируют. «В этом на данный момент нет необходимости», — сказал общественник.