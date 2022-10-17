Ружье против дронов: российские войска начали применять «Гарпун-3»

Источник в Минобороны сообщил об успешном применении в ходе спецоперации новейших ручных электромагнитных ружей «Гарпун-3». Армия России обладает и другим антидроновым вооружением — например, «Ступором». «Газета.Ru» — о принципе работы электромагнитных пушек и их перспективах.

В ходе военной спецоперации на территории Украины российские военные успешно применяют ручные комплексы борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Гарпун-3». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Российские подразделения успешно применяют в ходе военной операции новейшие ручные комплексы противодействия беспилотникам «Гарпун-3». Дроны противника уничтожаются электромагнитным импульсом», — сказал он.

Собеседник агентства подчеркнул, что расчеты электромагнитных комплексов уничтожают дроны противника в случае их обнаружения. При этом один из военнослужащих сообщил ТАСС, что за две недели с помощью таких электромагнитных комплексов было сбито около 20 летательных аппаратов.

На вооружении российской армии есть и другие электромагнитные комплексы. Это «Ступор», «Алабуга», «Ранец», REX-1, однако их в войсках немного, рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Калашников» Михаил Дегтярев.

«Электромагнитные ружья не являются летальным оружием, и их приобретение Минобороны происходит в обход существующих процедур закупок. Этим и объясняется малое количество антидроновых вооружений»,

— объяснил он.

По словам эксперта, работа по созданию таких видов вооружений сейчас продолжается с большей активностью, чем было до начала военной спецоперации на Украине.

В России испытания электромагнитного оружия проводятся с 2015 года. Первые разработки появились в начале 1990-х годов, а технические идеи существовали и раньше. Еще в 1950-х годах его предлагал создать академик Андрей Сахаров, в идее которого лежал неядерный мощный боеприпас, при взрыве которого ЭМИ (электромагнитные импульсы) образовывались в результате сжатия магнитного поля. Существовали и разработки НИИРП (ныне концерн ПВО «Алмаз-Антей») и Физико-технического института им. Иоффе.

Среди первых представителей электромагнитного оружия можно назвать комплекс «Ранец» (в импортном варианте «Ранец-Е»). Военных не удовлетворяли его габариты (на базе тягача МАЗ) и дальность действия в модернизированном варианте в 12-14 км. Его использование предусмотрено скорее для прикрытия стационарных объектов или войсковой колонны на марше.

Перспективным российским электромагнитным оружием, бьющим импульсом, считается комплекс «Алабуга», который ошибочно называют радиоэлектронной ракетой, хотя это целый комплекс исследований по созданию нового вида вооружения с применением электромагнитного импульса.

Сама ракета — это лишь средство доставки заряда на поле боя. Вся суть в заряде, который не имеет традиционных средств поражения в виде осколков и взрывной волны, при этом эффективность применения сопоставима с ядерным ударом. Сам заряд срабатывает на высоте в 200-300 м и «выжигает» всю электронику в радиусе 3,5-4 км.

Нынешние электромагнитные комплексы «Ступор», «Гарпун-3» и REX-1 объединяет не только принцип действия поражения. Они переносные, ручные, весят около 5 кг, обладают дальностью действия до 2 км и используются для выведения из строя маломерных и малоскоростных летательных аппаратов — в первую очередь беспилотников. Позиции таких электромагнитных ружей находятся непосредственно на передовой или прикрывают позиции ствольной артиллерии и РСЗО.

«Электромагнитные комплексы уже нельзя называть оружием будущего, поскольку они существуют и применяются,

— рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Виктор Мураховский. — При этом они — одно из самых перспективных направлений в развитии современных вооружений, относящихся к разряду нелетального оружия. По идее, им нужно было отдавать приоритет в развитии наравне со средствами РЭБ, в которых российские ученые общепризнанно преуспели. Потенциал ЭМИ вовремя не разглядели и не оценили, как ранее было с беспилотниками. Тем не менее, некий потенциал уже заложен и его нужно развивать на перспективу. Тем более, что у других стран есть заметное отставание по этой теме».

Работы по созданию электромагнитного оружия ведутся в США, где предполагают за счет перспективных технологий дистанционного воздействия радикально изменить стратегию ведения будущих войн. Использование электромагнитного оружия считается частью элемента американской «третьей компенсационной стратегии», предусматривающей применение новейших технологий и «методов управления достижения преимущества над противником». США в рамках проекта CHAMP провели испытания ракета с электромагнитной начинкой и протестировали наземную систему радиоэлектронного подавления беспилотников. О серийном производстве не сообщалось.