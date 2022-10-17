Москва завершает мобилизацию. Уклонистов обещают не искать, а повестки аннулировать

Военнослужащий у временного пункта мобилизации в павильоне №46 на ВДНХ

В Москве завершена частичная мобилизация, заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, в полном объеме выполнены задачи, установленные президентом РФ и Минобороны. Мобилизационные пункты в Москве начали закрываться. Военком столицы заявил, что уклонистов больше не будут разыскивать. Юридически остановить мобилизацию может только указ президента — он пока не опубликован. Сам Владимир Путин на прошлой неделе сообщил, что объявленная им частичная мобилизация россиян может завершиться через две недели.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в городе. Об этом он написал в своем блоге.

«Уважаемые москвичи, по информации военного комиссара г. Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании Указа Президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме», — говорится в записи.

По словам Собянина, пункты сбора мобилизованных закрылись в 14:00 17 октября 2022 года. Повестки, разосланные по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие, добавил он.

«Мобилизация стала огромным испытанием для тысяч московских семей, чьи отцы, мужья и сыновья сегодня идут в действующую армию. Тем не менее, выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей», — заявил Собянин.

Мэр также выразил благодарность и уважение мобилизованным москвичам.

«Дорогие мои, говорю вам слова благодарности и признательности. Мы все волнуемся и переживаем за вашу судьбу, за трудности и опасности, которые вам предстоят и с которыми вы уже сталкиваетесь. Будем надеяться и молиться, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми», — написал он.

Собянин добавил, что Москва будет заботиться о родных и близких мобилизованных солдат.

«Мы по-прежнему будем оказывать прямое содействие Минобороны в материально-техническом обеспечении. Вместе с руководством регионов, где проходят службу москвичи, будем содействовать улучшению быта в воинских частях», — резюмировал он.

Власти Москвы ранее решили из средств городского бюджета доплачивать мобилизованным по 50 тыс. рублей в месяц. Полный список мер поддержки семей мобилизованных перечислен на портале mos.ru.

Telegram-канал SHOT уже опубликовал видео из одного мобилизационного пункта на Зубовском бульваре. Мужчина в военной форме обратился к собравшимся москвичам:

«Все свободны! Повестки аннулированы! Закончилась мобилизация! Все услышали?»





Военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев заявил агентству городских новостей «Москва», что столичные военкоматы выполнили мероприятия по призыву в рамках мобилизации.

«Мы завершаем мероприятия, связанные с призывом по частичной мобилизации», — сказал военком.

Локтев уточнил, что, начиная с 14:00 17 октября, являться по мобилизационным повесткам не требуется. В городе в ближайшее время закроют дополнительные временные пункты мобилизации, добавил он. Военком поблагодарил правительство города за содействие и тех, кто вызвался добровольцем для участия в военных действиях на Украине.

«В Москве количество добровольцев исчисляется сотнями», — заявил Локтев.

Он также сообщил SHOT, что розыскные мероприятия в отношении уклонистов будут прекращены. По словам военкома, в розыске они числиться не будут.

Частичная мобилизация в стране может быть завершена только по приказу президента России, сообщил ранее портал «Объясняем.рф». Региональные власти не имеют права приостановить призыв граждан по мобилизации даже после доклада главы региона о завершении.

Президент РФ Владимир Путин пока не подписывал указ об окончании мобилизации. Однако 14 октября он заявил, что в течение двух недель она может завершиться.