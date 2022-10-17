Москва завершает мобилизацию. Уклонистов обещают не искать, а повестки аннулировать

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в городе. Об этом он написал в своем блоге.
«Уважаемые москвичи, по информации военного комиссара г. Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании Указа Президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме», — говорится в записи.
По словам Собянина, пункты сбора мобилизованных закрылись в 14:00 17 октября 2022 года. Повестки, разосланные по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие, добавил он.
«Мобилизация стала огромным испытанием для тысяч московских семей, чьи отцы, мужья и сыновья сегодня идут в действующую армию. Тем не менее, выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей», — заявил Собянин.
Мэр также выразил благодарность и уважение мобилизованным москвичам.
«Дорогие мои, говорю вам слова благодарности и признательности. Мы все волнуемся и переживаем за вашу судьбу, за трудности и опасности, которые вам предстоят и с которыми вы уже сталкиваетесь. Будем надеяться и молиться, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми», — написал он.
Собянин добавил, что Москва будет заботиться о родных и близких мобилизованных солдат.
«Мы по-прежнему будем оказывать прямое содействие Минобороны в материально-техническом обеспечении. Вместе с руководством регионов, где проходят службу москвичи, будем содействовать улучшению быта в воинских частях», — резюмировал он.
Власти Москвы ранее решили из средств городского бюджета доплачивать мобилизованным по 50 тыс. рублей в месяц. Полный список мер поддержки семей мобилизованных перечислен на портале mos.ru.
Telegram-канал SHOT уже опубликовал видео из одного мобилизационного пункта на Зубовском бульваре. Мужчина в военной форме обратился к собравшимся москвичам:
«Все свободны! Повестки аннулированы! Закончилась мобилизация! Все услышали?»
Военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев заявил агентству городских новостей «Москва», что столичные военкоматы выполнили мероприятия по призыву в рамках мобилизации.
«Мы завершаем мероприятия, связанные с призывом по частичной мобилизации», — сказал военком.
Локтев уточнил, что, начиная с 14:00 17 октября, являться по мобилизационным повесткам не требуется. В городе в ближайшее время закроют дополнительные временные пункты мобилизации, добавил он. Военком поблагодарил правительство города за содействие и тех, кто вызвался добровольцем для участия в военных действиях на Украине.
«В Москве количество добровольцев исчисляется сотнями», — заявил Локтев.
Он также сообщил SHOT, что розыскные мероприятия в отношении уклонистов будут прекращены. По словам военкома, в розыске они числиться не будут.
Частичная мобилизация в стране может быть завершена только по приказу президента России, сообщил ранее портал «Объясняем.рф». Региональные власти не имеют права приостановить призыв граждан по мобилизации даже после доклада главы региона о завершении.
Президент РФ Владимир Путин пока не подписывал указ об окончании мобилизации. Однако 14 октября он заявил, что в течение двух недель она может завершиться.