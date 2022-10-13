«Полевое руководство 3-0». США будут воевать по новой доктрине

На ежегодной конференции Ассоциации армии США (AUSA) представили новую военную доктрину под названием «Полевое руководство 3-0». Она пришла на смену доктрине «Воздушно-наземный бой», принятой еще в 1982 году. США определили в противники Россию и Китай и готовятся к затяжным боевым действиям с большой линией фронта, считает военный аналитик генерал-полковник Леонид Ивашов.

Несмотря на то, что Ассоциация армии США (AUSA) является частной некоммерческой организацией, ее авторитет среди военных США очень высок. На ежегодных конференциях, которые проводятся в октябре, как правило, презентуют новые программы и вооружения. В этом году в Вашингтоне был продемонстрирован модернизированный вертолет Apache, который позиционируется как винтокрылый аппарат нового поколения. Основное же внимание было приковано к новой доктрине вооруженных сил США.

Новую доктрину «Полевое руководство 3-0» презентовали именно представители Пентагона. «В новейшей истории не было периода времени, который был бы настолько потенциально опасным.

Наша первоочередная задача — Китай, экономика которого почти равна нашей по размеру, которая строит вооруженные силы мирового уровня, чтобы бросить нам вызов и угрожать своим соседям, включая Тайвань.

При этом мы не можем отвести глаз от наших постоянных угроз: Северной Кореи, Ирана и воинствующих экстремистов», — написал в предисловии к новой концепции начальник штаба сухопутных войск США генерал Джеймс МакКонвилл.

Концепция будет ключевым руководством для вооруженных сил, а доктрина будет развиваться в рамках самой серьезной модернизации систем вооружений с 1980-х годов. В планах Пентагона иметь полностью перевооруженные силы к 2030 году.

По сравнению с предыдущей доктриной «Воздушно-наземный бой», принятой в 1982 году и неоднократно дополняемой, последний раз в конце 1990-х годов, в новую внесли значительные изменения.

Большее внимание предполагается уделять космическим и киберпространственным вооружениям, которые у США есть, однако они никогда не применялись в боевых условиях.

«В самом названии новой доктрины вооруженных сил США «Полевое руководство 3-0» заложены и принципы новых концепций ведения войны, — рассказал «Газете.Ru» военный аналитик генерал-полковник Леонид Ивашов.

— В цифрах заложены три потенциальных противника Соединенных Штатов — Китай, Россия, Иран, о чем они говорят открыто. А вот «Полевое руководство» означает подготовку к затяжным боевым действиям с большой линией фронта. Понятно, что «поле» должно быть на территории противника.

Предшествующая доктрина «Воздушно-наземного боя» также соответствовала своему названию и неоднократно применялась военными США практически во всех конфликтах с их участием. Она была построена на тесном сотрудничестве между сухопутными и военно-морскими силами. Но и объекты атак США были несопоставимы с теми, которые они определили себе сейчас. С Китаем и Россией это уже не сработает, потребовались новая тактика и – особенно — новые вооружения».

О разработке «Военной доктрины США — 2030» сообщил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен (ныне в отставке) в конце апреля 2021 года. То есть основы новой доктрины закладывались еще до начала российской спецоперации на Украине, тем не менее, ВС РФ уже тогда были включены в список «угроз».

«Американская армия всех сильней — это аксиома для самих американцев, — отметил в беседе с «Газетой.Ru» военный обозреватель Владислав Шурыгин. — Армия США действительно имела технологическое превосходство над противником, лидировала в гонке вооружений, имела бездонный военный бюджет, который не могла себе позволить ни одна страна. Плюс по численности это была самая большая армия в мире. И вот сейчас Пентагон вынужден констатировать, что утрачивает неоспоримость американского доминирования. Это касается и численности американской армии, в которой сейчас недобрали 25% рекрутов на фоне разногласий двух партийных систем США и неоднозначной ЛГБТ-политикой. Плюс общее снижение рождаемости в стране.

В плане развития технологий вооружений Вашингтон уже далеко не впереди планеты всей. США, как видится, будут сейчас делать ставку в ведении боевых действий на гиперзвуковые ракеты, разного вида многочисленные беспилотники и дальнобойное оружие.

Все это предназначено для поддержки сухопутных подразделений, разбросанных на больших участках фронта, которым предназначено уничтожать превосходящего по численности противника».

Как подчеркнули американские генералы, «потенциальные противники все чаще бросают вызов армии США». В новой доктрине подчеркивается, что армия должна исходить из того, что она всегда под пристальным вниманием противника. И этот фактор также учитывается в документе, подразумевая возможность лишиться такой «опеки». Как на суше, так и на море. В последнем случае речь идет о проведении морских операций, а не только использовании авианосных групп для поддержки сухопутных подразделений.