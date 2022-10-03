«Солдат будущего»: какую экипировку получат российские военные

Экипировка «бойца будущего» с титановым экзоскелетом на выставке «Россия, устремленная в будущее» в Центральном Манеже в Москве, 2017 год

По требованиям Минобороны России отечественный ВПК готов создать новую экипировку «солдата будущего», которая получит название «Легионер». Речь идет о создании принципиально новой боевой экипировки. Нынешняя экипировка «Сотник» — это, по сути, модернизация «Ратника», в которой из 70 позиций есть лишь около десятка новых элементов. «Газета.Ru» выяснила, какие изменения могут быть у «Легионера» и оценила с экспертами его особенности.

О создании экипировки будущего нового поколения, разрабатываемого на смену комплектам «Ратник» и «Сотник», новостные агентства сообщили со ссылкой на источники в ВПК. Отмечается, что «принято решение по названию для перспективной экипировки солдата будущего». Если предыдущие экипировки носили «исконно русские» имена, то новый проект получил более «интернациональное» название — «Легионер».

Проекта экипировки «Легионер» пока не существует даже на бумаге, однако работа над ним скоро начнется.

«НИР (научно-исследовательская работа — «Газета.Ru») экипировки планируется на следующий год, — рассказали «Газете.Ru» в «Ростехе». — Значит, к началу 2024 года получим только облик, затем ОКР (опытно-конструкторские работы), испытания».

Впрочем, и экипировка «Ратник» появилась не сразу — до нынешнего ее облика модернизация заняла более 10 лет.

Сейчас речь идет о создании боевой экипировки нового поколения. «Сотник» — это, по сути, модернизация «Ратника», в котором более 60 элементов, часть из которых уже не удовлетворяет запросы армии, а в «Сотнике» добавилось лишь около десятка новых элементов. Обе они не так плохи, но в ближней перспективе потребуется, что-то принципиально новое — им на замену должен будет прийти комплект «Легионер».

По оценке экспертов «Ростеха», в состав БЭВ (боевая экипировка военнослужащего) нового поколения, кроме традиционных пяти интегрированных систем, входящих в «Ратник» — системы поражения, защиты, управления, жизнеобеспечения и энергообеспечения, — войдет и система, связанная с робототехникой и элементами искусственного интеллекта.

В связи с появлением новых материалов экипировка «Легионер» будет легче, эргономичнее и технологичнее.

«Военные просят уменьшить вес экипировки, но при этом не только сохранить уровень защиты, но даже улучшить его», — рассказал «Газете.Ru» источник в «Ростехе».

Достигаться это будет, с большой долей вероятности, за счет высоко- и сверхпрочных нитей из высокомолекулярного полиэтилена, используемой для производства средств индивидуальной защиты. Обладая повышенной прочностью и более доступной ценой, она позволит снизить массу изделий и повысить уровень защиты. В России такая нить производится лишь Центром высокопрочных материалов «Армированные композиты». Гендиректор АО ЦВМ «Армоком» Евгений Харченко не раз выступал в открытых источниках о необходимости развития проекта «Супернить», в том числе для производства БЭВ.

Возможным участником проекта новой БЭВ «Легионер» может стать «Научно-производственная фирма «Техинком». Эта компания из Санкт-Петербурга специализируется на таких направлениях, как оптимизация облика бронеэлементов с учетом принципа модульного построения защитной экипировки. В ее разработках также пассивные системы переноса веса, а также пассивные экзоскелеты нижних конечностей. «Техинком» уже внес свои предложения в «Ростех» для участия в проекте «Легионер». (Письмо-заявка по этому поводу есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Это лишь малая часть возможных участников в подготовке НИР «Легионер», будут использованы новые наработки оружейников, специалистов РЭБ и оптических систем.

Судя по нынешним разработкам для экипировки «Сотник», в нее внедряют «нанобеспилотники», дроны массой 180 г), они будут включены и в планируемый к созданию новую БЭВ.

В «Ростехе» не исключают, что оснащение «Легионера» позволит дистанционно управлять и наземной бронетехникой в разведывательных и боевых целях.

«С предшественницами «Ратник» и «Сотник» все достаточно понятно. Первая в большей степени предназначена для рядового и сержантского состава, вторая, более насыщенная, для командного. Здесь нельзя утверждать, что «Легионер» будет ориентирован для применения в спецоперациях за пределами страны или выделяться лишь бойцам ЧВК. «Легионер» — это, скорее, от латинского множественного числа, предполагавших большое количество тяжеловооруженных римских воинов. Вероятно, что и новая экипировка военнослужащего «Легионер» станет массовой и наиболее распространенной во всей российской армии», — рассказал «Газете.Ru» военный историк Александр Шишов.

«Тот же комплект «Ратник» выше всех похвал, если новый будет более совершенным, то «солдатам будущего» и воевать будет и проще, и безопаснее», — рассказал «Газете.Ru» военный эксперт генерал-лейтенант Анатолий Хрулёв.

Пока БЭВ «Легионер» находится в разработке, экипировка современного пехотинца представлена комплексом «Ратник», который поставляется в Сухопутные и Воздушно-десантные войска с 2016 года. С 2020 года все военнослужащие Сил общего назначения переодеты в эти комплекты. В нее включено современное стрелковое оружие и еще десяток подсистем.

«Ратник» стыкуется со средствами разведки и оснащен компьютерной системой управления «Стрелец», на который в реальном времени стекается информация о боевой обстановке (командир «видит» на планшете не только своего подчиненного, но и противника, и может давать бойцу целеуказания).

В комплект также входит компактная радиостанция, ГЛОНАСС-навигатор, датчики опознания «свой-чужой», активные наушники и морозоустойчивый аккумулятор (актуально для районов Арктики).

Бронежилет «Ратника» на испытаниях выдержал десять попаданий из снайперской винтовки (СВД) обычными и бронебойно-зажигательными патронами. В случае ранения солдата и необходимости оказания ему медицинской помощи вся эта «бронекапсула» снимается одним движением специального тросика — жилет распадается на части. В комплект также входят анатомический шлем, защитные баллистические очки и рейдовые рюкзаки на станковом каркасе. Примечательно, что используемая в экипировке арамидная ткань не горит в огне и не промокает под дождем, а перчатки из огнеупорного материала выдерживают открытое пламя до 45 секунд.