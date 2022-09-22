«Ряд заболеваний можно исключить». В Совфеде нашли способ мобилизовать больше резервистов

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предложила обновить критерии годности к несению военной службы, исключив из них ряд заболеваний, которые дают отсрочку от призыва. Она полагает, что такие заболевания, как плоскостопие и сколиоз, мешают увеличению численности годных к военной службе резервистов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Критерии годности к несению военной службы необходимо обновить, исключив из них ряд заболеваний, которые предоставляют основания для отсрочки от призыва, заявила РИА «Новости» сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Она полагает, что плоскостопие и сколиоз определенных степеней не считаются достаточным основанием для воспрепятствования призыву.

«Необходимо обновить критерии годности к военной службе, исключить заболевания, при которых призывник признается негодным к службе», — сказала она.

Она напомнила, что освобождаются от призыва и военных сборов, например, призывники с плоскостопием и сколиозом определенных степеней.

«Ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву. Сейчас России необходима не только добровольческая профессиональная армия, но увеличение резерва годных к службе молодых людей», — подчеркнула сенатор.

Кроме этого, необходимо обновить подходы и к подготовке младших офицеров, отметила Ковитиди.

Зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов сказал «Подъему», что решение об изменении критериев годности должны принимать Минобороны и Минздрав.

«Любой депутат и сенатор может выступать с любыми предложениями. Но я думаю, что

критерии разработаны с учетом опыта и тех показателей, которые нужны для нормального несения службы, для того, чтобы, условно говоря, военнослужащий не превращался в пушечное мясо, чтобы он мог исполнять свои обязанности эффективно.

Критерии могут рассматриваться и обсуждаться, но должно решаться с точки зрения целесообразности и эффективности несения боевой службы. Это будет определять специальная комиссия Минздрава и Минобороны», — отметил депутат.

Категории годности к военной службе

А — годен к военной службе. Полностью здоров, не имеет никаких отклонений.

А1 — годен без ограничений;

А2–А4 — годен с различными ограничениями на нагрузку.

Б — годен к военной службе с незначительными ограничениями. Есть заболевания, которые не мешают призыву.

В — ограниченно годен к военной службе. Освобожден от призыва в мирное время и не призывается на сборы, но зачислен в запас и может быть призван во время мобилизации (не в первую очередь).

Г — временно негоден к военной службе. Дается отсрочка по обучению или травме (перелом, дистрофия, ожирение и так далее).

Д — негоден к военной службе. Категория освобождает призывника от призыва и воинской обязанности целиком.

Право на отсрочку

Согласно Федеральному закону N 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», отсрочка предоставляется следующим категориям граждан:

1) забронированным в порядке, определяемом Правительством РФ, а также членам Совета Федерации и депутатам Госдумы;

2) признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья — на срок до шести месяцев;

3) занятым постоянным уходом за близким родственником (отец, мать, жена и проч.), нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем постоянном уходе, либо являющимися инвалидами I группы;

3.1) являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры;

4) имеющим на иждивении четырех и более детей до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более до 16 лет (женщинам — одного ребенка и более до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);

5) при беременности жены, срок которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей до 16 лет;

6) матери, воспитывающие без мужей четырех и более детей до восьми лет.

Болезни категории Д

В данный список входят заболевания, которые полностью освобождают гражданина от прохождения военной службы.

1) Инфекционные и паразитарные болезни — активный прогрессирующий туберкулез, поздний/врожденный сифилис, ВИЧ-инфекция, лепра, дерматофития.

2) Новообразования — в список входят новообразования, не поддающиеся радикальному удалению или в случае появления отдаленных метастазов. Также в некоторых случаях полностью негодными признают граждан с активно прогрессирующими новообразованиями;

3) Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм — в случае, если болезни быстро прогрессируют или оказывают значительное нарушение функций организма;

4) Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ — категорию Д получают только те, у кого заболевания привели к значительному нарушению функций организма или отдельных органов (Эутиреоидный зоб);

5) Психические расстройства — полностью не годными считаются граждане с резко выраженными стойкими психическими и невротическими нарушениями. В список шизофрения, шизотипические расстройства, шизоаффективные, бредовые, острые и преходящие психотические расстройства, а также аффективные расстройства (расстройства настроения);

6) Болезни нервной системы — категория Д дается при эпилептических припадках, случающихся 5 и более раз в год, с воспалительными, демиелинизирующими болезнями центральной нервной системы, приведшими к значительному нарушению функций организма, перенесшим инсульт с дисциркуляторная энцефалопатией III стадии и так далее;

7) Болезни глаза и его вспомогательных органов — близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр либо астигматизм любого вида на любом глазу с разницей рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр, глаукома или нетравматическое отслоение сетчатки на обоих глазах дадут полное освобождение от военной службы;

8) Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних факторов — категория Д присваивается людям с наличием инородного тела в черепе, с дефектом костей черепа более 40 кв. см, замещенным пластическим материалом, или более 10 кв. см, не замещенным пластическим материалом, переломами различных костей (включая конечности), позвоночника, травмами кожи и внутренних органов, приведшими к серьезным нарушениям функций.

С полным перечнем заболеваний можно ознакомиться здесь.