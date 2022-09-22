Мобилизованные резервисты пройдут усиленную подготовку

300 тыс. резервистов, которые будут призваны в ходе объявленной в России частичной мобилизации, обязательно должны иметь опыт военной и, желательно, боевой службы. Помимо этого, им предстоит пройти дополнительную военную переподготовку, которая займет срок от одного до трех месяцев, в зависимости от военно-учетной специальности. «Газета.Ru» разбиралась вместе с военными экспертами, как и где будет проходить эта подготовка.

Президент России Владимир Путин, объявив о частичной мобилизации, особо подчеркнул, что призыву будут подлежать только те граждане, «кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

О новобранцах речи не идет — призовут только тех, кто уже отслужил в армии, причем не более пяти лет назад. Перед отправкой в части они пройдут дополнительную подготовку.

По словам главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, подготовка тех, кто подлежит частичной мобилизации, перед отправкой в зону проведения специальной военной операции на Украине будет проходить больше месяца.

«Нет, за месяц те, кто будет защищать нашу Родину, кто будет на территории Украины уничтожать фашистов, естественно, туда не попадут. Они попадут после того, как будет принято решение, что да, эти люди, эти подразделения боеготовы», — отметил сенатор в эфире телеканала «Вместе-РФ».

«Все будет зависеть от подготовки конкретного специалиста, — рассказал «Газете.Ru» экс-командующий ВДВ генерал-полковник Георгий Шпак. — И, скажем, сроки для механиков-водителей, операторов, связистов могут быть разными. Даже с учетом прошлого военного опыта резервистов, они несколько утратили свои навыки. Опять же даже за несколько лет в армии появились новые вооружения и боевая техника, которую нужно осваивать фактически заново.

Переподготовка будет проходить непосредственно в воинских частях, тех, которые уже участвовали в спецоперации и имеют боевой опыт. В десантных войсках это будут наши дивизии, также будет задействован учебный центр ВДВ в Омске, который готовит специалистов разного профиля.

Все зависит от решения командующего, который определяет и планы мобилизационной подготовки, в том числе на случай введения военного положения. В данном случае речь идет о частичной мобилизации, проблем с переподготовкой не возникнет».

Конкретные воинские специальности, которые потребуются для пополнения ВС РФ в ходе специальной военной операции, не называются. Несмотря на потери, число которых 21 сентября назвал министр обороны Сергей Шойгу (5927 военных), российская армия свою боеспособность не потеряла и резервы не исчерпала.

Другое дело, что нельзя оголять такие направления как Дальний Восток и Прибалтика и снимать оттуда отдельные подразделения.

Частичная нехватка личного состава в зоне спецоперации решается опять же частичной мобилизацией, которая затронула лишь 1% мобилизационного ресурса России.

«Нужны просто дополнительные бойцы, — рассказал «Газете.Ru» военный обозреватель Владислав Шурыгин. —

Украина бросает в бой все резервы и пытается проводить контрнаступления, давя именно численностью, превращая своих солдат в пушечное мясо. Сейчас в российской армии в зоне СВО будут востребованы специалисты различного профиля. Среди них — связисты, артиллеристы, механики-водители танков и БМП, да и просто водители, будут не лишними пехотинцы и десантники.

Особая актуальность в операторах беспилотных летательных аппаратов, специалистах технической разведки и радиоэлектронной борьбы. В общем, какая есть у армии России техника, такие и нужны специалисты для ее грамотного использования и численность здесь имеет не первоочередное значение. Она определена планами Генштаба. В самом названии нынешней мобилизации — частичной — определена ее суть — призыву подлежит лишь часть граждан».

Вооруженные силы РФ по своей численности занимают третье место в мире, уступая по этому показателю США (1 430 000) и Китаю (2 035 000). Солдат и офицеров у России стало гораздо меньше, если брать для сравнения армейский штат еще ВС СССР до 1991 года. Сейчас у России 798 тыс. военнослужащих, из которых свыше 400 тыс. — это военнослужащие по контракту (по словам Сергея Шойгу их численность к 2027 году составит 499,2 тыс. человек), 225 тыс. военнослужащих по призыву, остальная доля в 300 с небольшим тысяч приходится на генералов, офицеров, мичманов и прапорщиков.

К слову, в число 300 тыс. российских граждан, подлежащих нынешней частичной мобилизации, войдут не только рядовые и сержанты, но и офицеры. Об этом «Газете.Ru» рассказал бывший военком Савеловского комиссариата полковник запаса Сергей Моисеев, сославшись на свои источники.

«Да, офицеры тоже попадут под частичную мобилизацию, но лишь те, которые подходят под возрастную категорию и имеют соответствующую военно-учетную специальность. Им, к слову, тоже предстоит пройти переподготовку по своему профилю, более расширенную, в отличие от обычных военных сборов», — пояснил Моисеев.

После прохождения подготовки мобилизованные получат статус военнослужащих контрактной службы и все полагающиеся этой категории льготы. В том числе и по денежному обеспечению, которое в зоне СВО, по словам военного комиссара Якутии полковника Александра Авдонина, составляет в зависимости от воинского звания и должности от 205 тыс. руб. в месяц.