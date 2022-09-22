В Сбербанке ответили на вопрос про кредиты мобилизованных граждан

Сбербанк прорабатывает варианты обслуживания кредитов мобилизованных россиян

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Сбербанк ознакомлен с рекомендациями Банка России по вопросу кредитов граждан, попадающих под частичную мобилизацию, заявил журналистам первый заместитель Председателя Правления банка Александр Ведяхин в ходе форума «Банки России – XXI век» в Казани.

«Сейчас Сбербанком прорабатываются различные варианты решения задач с учетом возможных законодательных инициатив», – рассказал Ведяхин.

По его словам, кредитная организация продолжает работу в прежнем режиме, клиентам доступны все виды операций, при этом повышенного спроса на какие-либо из них не зафиксировано.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации. ЦБ РФ рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим профессиональным кредиторам предоставлять кредитные каникулы мобилизованным гражданам.

Впоследствии спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в связи с объявлением частичной мобилизации в России будет принято решение о кредитных каникулах.

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