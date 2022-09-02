Оборона ВСУ взломана. Шойгу рассказал о последних успехах российских военных на Украине

Российские военные и подразделения ДНР и ЛНР взломали эшелонированную и подготовленную в инженерном отношении оборону украинских сил, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу. По его словам, ВСУ понесли крупные потери при отступлении. Подробнее — в материалы «Газеты.Ru».

Российские военные за прошедшие две недели сумели взломать эшелонированную оборону украинских военных и взять под контроль Пески на авдеевском направлении, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания. По его словам, ВС РФ продолжат «освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Российской Федерации».

«За последние две недели ВС РФ совместно с подразделениями народных милиций Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населенном пункте Пески. Взломана эшелонированная и подготовленная в инженерном отношении оборона ВСУ», — сказал министр.

Он отметил, что при отступлении украинская армия оставила на позициях большое количество оружия и раненых. Шойгу подчеркнул, что всем пострадавшим российские военные медики оказали помощь.

По его словам, за август удалось уничтожить 174 штаба управления бригадного и батальонного звеньев ВСУ и более 600 единиц тяжелого вооружения и артиллерийских систем, преимущественно западного производства.

«На фоне высоких потерь ВСУ отмечается снижение притока иностранных наемников. С начала спецоперации их число сократилось более чем в три с половиной раза, почти три тысячи (2831) боевиков уничтожено. Продолжим освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Российской Федерации», — рассказал Шойгу.

Запорожские диверсанты

Также он заявил, что российские военные пресекли попытку захвата Запорожской атомной электростанции станции украинскими диверсантами во время визита миссии МАГАТЭ 1 сентября. По его словам, Киев, нанося удары по объектам ЗАЭС, создаёт реальную угрозу ядерной катастрофы в Европе. По международному праву это не что иное, как ядерный терроризм, утверждает Шойгу.

«Пресечена попытка захвата электростанции, уничтожены две диверсионные группы и самоходные баржи с десантом. США и Евросоюз умышленно замалчивают ситуацию вокруг станции, тем самым поощряя подобные безрассудные действия», — сказал он.

Утром 1 сентября глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что близ города произошла высадка украинского десанта.

«Они на данный момент лежат, по ним работает авиация», — сказал он.

В Минобороны РФ рассказали, что на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС высадились две диверсионные группы ВСУ общей численностью до 60 человек на семи быстроходных моторных лодках.

Обстановка на херсонском направлении

Шойгу также отметил, что российские военные вышли к границам Николаевской области в районе села Александровка. ВСУ продолжают попытку контрнаступления на николаево-криворожском направлении.

«На херсонско-николаевском направлении в районе Александровки наши войска вышли к административной границе Николаевской области. Освобождён населённый пункт Благодатное», — сказал Шойгу.

Он отметил, что ВСУ продолжают попытки прорвать российскую оборону на николаево-криворожском и других направлениях.

«Противник несет значительные потери. Данная акция спланирована офисом Зеленского с единственной целью – создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление», — добавил он.

По словам главы администрации подконтрольного России города Снигиревка Николаевской области Юрия Барбашова, после попытки контрнаступления украинских войск более 2 тысяч раненых солдат ВСУ доставлены в госпитали и больницы Николаева — городские морги забиты.

«Последствия этих атак оказались очень тяжелыми для ВСУ. Насколько мне известно, в госпиталь МВД в Николаеве было доставлено около 400 раненых, такая же ситуация в БСМП (больнице скорой медицинской помощи. — «Газета.Ru»). И всего в различные госпитали и больницы Николаева доставлены более 2 тысяч раненых», — сказал Барбашов, уточнив, что данные получены непосредственно из Николаева от источников, знакомых с ситуацией в медучреждениях.

По данным CNN, Соединенные Штаты принимали участие в подготовке контрнаступления, в том числе оказывая помощь в планировании военных действий. Кроме того, Пентагон проводил «военные игры» по имитации броска ВСУ на данном направлении.

Минобороны России 31 августа сообщило, что ВСУ за трое суток контрнаступления потеряли более 1700 человек и множество техники.

«Украинские войска потеряли четыре боевых самолета: два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Сбиты в воздухе три украинских вертолета Ми-8. Российскими войсками уничтожено 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами», – сообщили в министерстве.

Украинская армия атаковала населенные пункты Архангельское, Ольгино, Терновые Поды и Сухой Ставок. «Противник понес значительные потери и был отброшен российскими войсками», – сказали в министерстве.

Кроме того, ВС России уничтожили часть танков из тех 12, которые Польша поставила Украине «для деблокирования подразделений ВСУ через реку Ингулец».