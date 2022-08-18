«Опасности для города и моста нет». Российская ПВО сбила два беспилотника

Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что системы ПВО сбили беспилотник в районе авиабазы Бельбек. В Керчи также сообщили о сбитом украинском беспилотнике. Отмечается, что он был «на большом удалении от Крымского моста». В результате инцидентов обошлось без пострадавших и разрушений, сообщили местные власти. Ранее Украина не раз говорила о возможном ударе по Крымскому мосту, а в Москве назвали подобные угрозы «анонсом теракта».

Мощный взрыв прогремел в небе над Керчью около 21:00. По словам очевидцев, звук был такой силы, что в домах задрожали стены, а в припаркованных во дворах автомобилях сработала сигнализация.

«Люди повыскакивали на балконы, кто-то сказал, что видел вспышку в небе», — пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на местного жителя.

Отмечается, что звук слышали в разных районах города, а также в близлежащих поселках Приозерное, Багерово и Глазовка. По данным местного сообщества во «ВКонтакте» «Новости Керчи», было слышно несколько звуков взрывов: в 20:41, 20:56 и 20:58.

Советник главы Крыма Сергея Аксенова по информполитике Олег Крючков заявил, что в Керчи сработали системы ПВО.

«Опасности для города и моста нет», — подчеркнул чиновник. Позднее он написал, что украинские СМИ начали «массированную информационных компанию против жителей Крыма», заявляя об «угрозе начала военных действий» на полуострове. Крючков призвал верить только официальной информации.

Беспилотник в районе Керчи

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов позднее сообщил, что в районе Керчи сбили украинский беспилотник.

«По предварительной информации, на большом удалении от Крымского моста был сбит украинский беспилотник», — сообщил он. По словам Рогова, «жертв и разрушений нет».

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань» подчеркнули, что мост работает в штатном режиме.

Попытка атаковать аэродром в Севастополе

Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев также сообщали о мощных взрывах в районе авиабазы Бельбек в Севастополе.

По предварительным данным, в районе аэродрома Бельбек системы ПВО также сбили беспилотник.

«Никаких повреждений нет. Никто не пострадал», — сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он призвал сохранять спокойствие и доверять информации только из проверенных источников. «Укропаблики уже вижу, что начали разгонять заготовки о своей «успешной» атаке», — указал он.

В Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности. Ранее его продлили до 24 августа. Такой же режим действует в Брянской, Курской и Белгородской областях.

17 августа советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью The Guardian заявил о планах украинских вооруженных сил уничтожить Крымский мост. Он назвал строительство моста «незаконным» и подчеркнул большое военное значение переправы для России.

«Такие объекты должны быть уничтожены», — отметил Подоляк. Он не уточнил, каким именно образом планируется атаковать Крымский мост, однако, отмечает издание, политик четко дал понять, что Украина рассматривает мост как «военную цель».

Планы атаковать Крым

Издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома написало, что США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по Крыму.

«Конечно, мы не выбираем цели, и вcе, что мы предоставили, предназначено для самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению — самооборона»,

— заявил чиновник и подчеркнул, что, согласно позиции США, «Крым — это Украина».

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников с интервью «Голосу Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов) заявил, что Киев договорился с Вашингтоном, что не будет использовать поставленное оружие по объектам на территории России. Однако это не касается Крыма, Донбасса и ряда других территорий.

«Если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то соответственно у нас таких ограничений нет», — заявил Резников.

Также он уклончиво ответил на вопрос о том, есть ли у Украины оружие, способное наносить удары по Крыму.

«Любое оружие имеет соответствующее расстояние поражения. Поэтому в зависимости от того, с какой точки, с какой локации наносится или планируется наносить поражение, означает, можно ли достичь той или иной цели», — сказал министр.

Резников дал понять, что Украина пока не получила от США ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS, дальность которых составляет 300 км.

«Надеюсь, что будет принято политическое решение о ракетах ATACMS. Как HIMARS уже изменили существенно картинку боя, ATACMS еще дополнительно дадут много позитива на поле боя в пользу Украины», – сказал он.

В украинском Минобороны ранее допускали, что могут нанести удар по территории Крыма с помощью РСЗО HIMARS, поскольку США не считают полуостров частью России. При этом мост из Керчи в Тамань стал «целью номер один», указывал генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко. В офисе украинского президента заявляли, что нанесут удар по Крымскому мосту, как только появится «первая техническая возможность», отмечая, что по мосту на полуостров доставляют технику.

В Совфеде РФ назвали эти заявления доказательством необходимости проведения «денацификации и демилитаризации» всей территории Украины. В Кремле назвали подобные угрозы «анонсированием возможного террористического акта».

Утром 16 августа на территории временного военного склада в Джанкойском районе Крыма произошло возгорание, за которым последовала детонация хранившихся там боеприпасов. В Минобороны РФ сообщили, что причиной инцидента была диверсия.

9 августа на территории военного аэродрома Саки в районе поселка Новофедоровка в Крыму произошла серия взрывов. В Минобороны РФ заявили, что на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате возник пожар. Ведомство исключило вероятность обстрела.