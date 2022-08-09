«США предоставили ВСУ ракеты для самолетов без самих самолетов»

США начали поставки Украине анти-РЛС ракеты AGM-88 HARM. Подобный тип ракет представляет опасность для радаров комплексов ПВО. Их эффективность наиболее высока с применением авиационных платформ, которых у ВСУ нет. Ракета может запускаться и с земли, но при этом существенно теряет в дальности. «Газета.Ru» разбиралась с военными экспертами в особенностях работы HARM.

Противорадиолокационные ракеты у Вашингтона Киев просил уже давно, в первую очередь для противодействия российским средствам ПВО, которые уничтожили немалую часть ВВС Украины и продолжают уничтожать оставшиеся самолеты. Собственных средств противостояния зенитным ракетным комплексам ВС РФ у ВСУ не осталось.

«AGM-88 HARM – эта ракета, принятая на вооружение армии США в 1983 году Она считается «хитрой» и «умной» и соответствует современным требованиям противодействия системам ПВО и выведения из строя их радаров», – рассказал «Газете.Ru» военный историк и публицист Андрей Колесников.

Американские ракеты AGM-88 HARM, помимо армии США, где их более 6 тыс. единиц, стоят на вооружении 11 стран.

Ракета способна наводиться на высокочастотные РЛС и малоуязвима для традиционных видов помех, держит цель в прицеле даже при выключенном радаре. Есть у ракеты возможность визуального наблюдения – в бортовом компьютере заложены графические изображения станций РЛС противника и пусковых установок. HARM способен самостоятельно обнаружить и опознать российские ЗРС С-300 и С-400, другие системы ПВО. Может ракета работать и в инфракрасном диапазоне.

«Американская противорадиолокационная ракета HARM все-таки в первую очередь является авиационной. Ее применение рассчитано на 150 км.

Соответственно, истребитель входит при атаке на цель в зону поражения средств ПВО и сам рискует быть сбитым. Это специфика боя, когда все зависит от того, кто кого быстрее обнаружит. Известны случаи боевого применения таких ракет в Ливии и Ираке.

Их эффективность была не столь велика, что не отрицает ее достоинств», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт генерал-майор запаса Владимир Попов.

Генерал обратил внимание, что HARM, который поставлены на Украину, будут использоваться с помощью наземной пусковой установкой. В этом случае дальность поражения снизится до 25-30 км.

«Соответственно, стратегические средства ПВО, которые расположены гораздо дальше, в зону поражения не попадут и их уничтожить невозможно. В большей степени такие ракеты могут представлять опасность для армейских систем ПВО, находящихся в непосредственной близости от линии соприкосновения, а также любые радиолокационные посты, которая использует российская армия. Наиболее эффективное противодействие – своевременное обнаружение и уничтожение стартовых позиций», – добавил Попов.

Военный эксперт Олег Грановский также считает, что противорадиолокационные ракеты HARM будут применяться на Украине с земли. «Это будет аналогично тому, как в свое время с предшествующими типами американских противолокационных ракет делали израильтяне, используя боевую машину наземного ракетного комплекса «Керес», который способен запускать ракеты AGM-78 Standard ARM», – добавил он

По мнению военного обозревателя и публициста Владислав Шурыгина, эти ограничения делают использование ракеты неэффективным.

«Представить, как Украина будет использовать ракеты HARM достаточно сложно. США предоставили ВСУ ракеты для самолетов без самих самолетов. Это выглядит как шутка, – рассказал Шурыгин. – Заявка на них была сделана на фоне возможных поставок американских истребителей F-16, которые ими и применяются. Самолетов нет, Пентагон по-прежнему от такой идеи отказывается. Истребители Киеву не дает, зато ракеты поставил – непонятно в каком количестве и с какими пусковыми установками».

В то же время Шурыгин добавил, что США могут оказать помощь Украине в восстановлении имеющегося авиапарка боевой авиации и противорадарные ракеты смогут адаптировать к применению с истребителей Су-27, МиГ-29 или штурмовиков Су-25,

«Но на это потребуется значительное время. Опять же для процесса использования ракет AGM-88 HARM необходимо обучение как самих летчиков, так и операторов станций наведения. Вариант – кувалдой по капсулю здесь не сработает», – добавил эксперт.