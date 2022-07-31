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Армия

«Решили испортить нам праздник»: украинский беспилотник атаковал штаб Черноморского флота

Губернатор Севастополя сообщил об атаке беспилотника ВСУ на штаб Черноморского флота

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Губернатор Севастополя Развожаев на месте атаки ВСУ у штаба Черноморского флота

Губернатор Севастополя Развожаев на месте атаки ВСУ у штаба Черноморского флота

razvozhaev/Telegram
Штаб Черноморского флота атаковал беспилотник ВСУ, пострадали шесть человек, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Мероприятия по случаю Дня ВМФ отменены, жителей города просят оставаться дома. Что известно об атаке — в материале «Газеты.Ru».

Украинский беспилотник нанес удар по штабу Черноморского флота, пять человек получили осколочные ранения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Мероприятия, запланированные 31 июля ко Дню ВМФ, перенесены из соображений безопасности.

«Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это — беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются», — написал Развожаев.

Двое пострадавших при взрыве находятся в состоянии средней тяжести, трое — с легкими травмами, добавил губернатор. На месте инцидента работает ФСБ.

Также он призвал жителей города сохранять спокойствие и оставаться дома.

В пресс-службе Черноморского флота сообщили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный беспилотник. Пострадавшим от осколков разбившегося стекла уже оказана помощь, отметили в штабе.

Позднее губернатор сообщил, что число пострадавших увеличилось до шести.

Праздника не будет

День ВМФ в Севастополе планировалось провести 31 июля в сокращенном формате — без парадного построения кораблей и традиционного театрализованного представления, сообщили городские власти.

«Большая часть мероприятий в этом году проходит на Графской пристани. Это и торжественная встреча командующего, который примет участие в обходе кораблей, и присвоение катеру имени Андрея Палия. При этом парадного построения кораблей не будет, все мероприятия на Графской будут носить протокольный характер».

Андрей Палий — замкомандующего Черноморского флота, капитан 1-го ранга, участник спецоперации Вооруженных сил России на Украине. Военный погиб в боях за Мариуполь, сообщил Развожаев 20 марта.

Также планировалось, что торжественные мероприятия начнутся с молебна во Владимирском соборе — усыпальнице адмиралов, и возложения цветов к Мемориальной стене в честь обороны Севастополя 1941-1942 годов. На Графской пристани должна была состояться торжественная встреча командующего ЧФ Андрея Осипова и возложение венков на воду.

Мероприятия планировали завершить концертом и салютом.

День ВМФ в других городах

На другой базе ЧФ — в Новороссийске — решение об отмене или переносе парада пока не принято.

Во Владивостоке, в бухте Золотой Рог уже состоялся торжественный парад кораблей в честь Дня ВМФ. Участие в мероприятиях принял командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.

Парад завершился серией артиллерийских залпов с борта фрегата «Адмирал Шапошников».

Об изменениях программы мероприятий Северного флота не сообщалось.

Главный парад

Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте, его примет Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин.

Ожидается, что глава государства обойдет на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива и Невы и на Кронштадтском рейде.

В параде примут участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятия начнутся в 11:00.

Также сообщалось, что главнокомандующий подпишет указы об утверждении Морской доктрины ФР и Корабельного устава ВМФ России.

20 мая 2022 года Юрий Борисов, будучи вице-премьером РФ по оборонно-промышленному комплексу, рассказывал, что Морскую доктрину решили скорректировать с учетом «изменения геополитической и военно-стратегической ситуации в мире».

По его словам, новые положения доктрины «обеспечат ввод в состав ВМФ гражданских судов и экипажей», а также «функционирование объектов морской инфраструктуры в военное время». Он утверждал, что нововведения направлены «не на конфронтацию, а на повышение национальной безопасности».

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