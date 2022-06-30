Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Румынии сошли с рельсов украинские вагоны-зерновозы 13:44
«В итоге ребенок оказывается клиентом психиатра»: психолог об особенностях вундеркиндов 13:44
Дочь Успенской опровергла слухи о романе с Басковым 13:41
Российские власти станут доступны для народа в соцсетях 13:37
iDNES: Индия и Китай решили проигнорировать санкции против нефти из России 13:37
Канье Уэст пригрозил судом владельцу бургерной за фрески с его лицом 13:35
Тренер «Спартака» Абаскаль объяснил, почему его не отпугнуло предложение из России 13:35
Госдума приняла закон об ответе на дискриминацию российских СМИ за рубежом 13:34
Селена Гомес «выгуляла» короткое платье-жакет с кружевом 13:33
В ЛНР заявили, что около 1 тысячи человек остаются на территории завода... 13:31
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Армия

«Шаг доброй воли»: зачем российские войска покинули остров Змеиный

В Минобороны сообщили о выводе гарнизона с острова Змеиный

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы РФ «в качестве шага доброй воли» покинули остров Змеиный. По его словам, так Россия решила продемонстрировать мировому сообществу, что не препятствует созданию гуманитарного коридора для вывоза сельскохозяйственной продукции с Украины.

«Слово за украинской стороной»

Игорь Конашенков сообщил, что российский гарнизон покинул остров Змеиный 30 июня. ВС России, по его словам, «завершили выполнение поставленных задач на острове», поэтому и были с него выведены.

«Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», — подчеркнул Конашенков.

Он отметил, что «данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса». Украина больше не сможет ссылаться на невозможность вывоза зерна «из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря».

«Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории», — заключил представитель Минобороны.

Остров Змеиный находится в Черном море приблизительно в 35 км восточнее материкового побережья на широте дельты Дуная. Согласно открытым источникам, статус острова был важен при рассмотрении в Международном суде ООН территориального спора между Украиной и Румынией о делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны, богатых запасами нефти и газа. 3 февраля 2009 года было решено, что Змеиный — остров, а не скала, что пыталась доказать Румыния.

Первый день спецоперации

Бои за остров Змеиный начались в первый день военной спецоперации на Украине. Вечером 24 февраля ТАСС сообщил со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины, что Киев потерял контроль над островом, который относится к Одесской области.

«По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен», — привело агентство сообщение Госпогранслужбы.

В ведомстве добавили, что была утеряна связь с украинскими пограничниками и военнослужащими, находящимися на острове.

25 февраля в Минобороны России сообщили, что 82 украинских военнослужащих сдались подразделению российских вооруженных сил в районе острова Змеиный. С них брали подписку об отказе от участия в боевых действиях, а затем планировали отправить домой.

Попытка вернуть контроль над островом

Впоследствии Министерство обороны России неоднократно заявляло о попытках украинских сил атаковать остров.

9 мая в ведомстве рассказали, что с 7 мая «по прямому указанию» президента Украины Владимира Зеленского украинский генштаб «при непосредственном участии советников из США и Великобритании» попытался вернуть контроль над Змеиным.

В течение двух суток украинские войска «отчаянно» пытались высадить на остров воздушный и морской десант. При этом в российском военном ведомстве отметили, что Змеиный имеет важное значение «для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря».

«В результате грамотных действий находящегося на острове подразделения российских вооруженных сил украинская провокация была сорвана. Противник понес большие потери», — рассказал Конашенков.

Он добавил, что, отражая атаки украинцев, российские войска сбили в воздухе четыре украинских самолета, в том числе три Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24. Кроме того, в течение двух суток были сбиты в воздухе 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе восемь ударных «Байрактар ТБ-2». А «при попытке высадки десанта в ночь на 8 мая» были уничтожены три бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 «Кентавр» с военнослужащими ВМС Украины.

Конашенков заключил, что в попытках вернуть контроль над островом ВСУ потеряли более 50 человек, тела 24 из них остались на берегу Змеиного.

«Накануне Дня Победы украинские власти предприняли авантюрную попытку захватить остров Змеиный. Эта сомнительная акция обернулась полным провалом. Любые провокации и впредь будут жестко пресекаться», — так 20 мая прокомментировал произошедшее министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Массированный обстрел

21 июня Конашенков сообщил, что в 5 часов утра 20 июня Украина предприняла еще одну попытку овладеть островом. По его словам, Киев планировал сначала нанести массированные воздушные и артиллерийские удары по Змеиному, а затем высадить на него десант.

Согласно данным официального представителя Минобороны, «в воздушном налете» было задействовано более 15 украинских беспилотников, которые наводились «Байрактарами ТБ-2». Кроме того, российские войска зафиксировали в районе острова на больших высотах стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарата ВВС США «Глобал Хок» RQ-4.

А противовоздушное прикрытие украинских БПЛА «обеспечивалось зенитными ракетными системами «С-300». Конашенков добавил, что ракетные и артиллерийские удары по острову Змеиный «наносились украинскими баллистическими ракетами «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155-мм гаубицами М-777».

Представитель Минобороны заключил, что российские средства ПВО – «Панцирь» и «Тор» — уничтожили все, что украинцы выпустили по острову. Поэтому планы Киева вернуть остров «провалились».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть