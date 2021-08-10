«Абакан» на страже Эр-Рияда: Саудовская Аравия хочет купить новейшие российские ЗРК

По данным высокопоставленных источников «Газеты.Ru», власти Саудовской Аравии проявляют интерес к российскому зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) «Абакан» — первой в мире специализированной системе для борьбы с высокоскоростными высотными целями с баллистическими траекториями. «Абакан» может сменить в армии саудитов американские ЗРК «Патриот». С тактико-техническими характеристиками перспективной российской системы разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Сразу несколько собеседников «Газеты.Ru», связанных с российским оборонно-промышленным комплексом, рассказали, что уже прошел ряд предварительных консультаций и переговоров между представителями Москвы и Эр-Рияда о возможности приобретения саудовской армией ЗРК «Абакан». Этот зенитный ракетный комплекс в силу своей специализированности сможет снять практически все озабоченности королевства в сфере обороны от тактических и оперативно-тактических баллистических ракет.

Документы на «Абакан» – рекламный паспорт и паспорт экспортного облика – уже готовы. На предстоящем Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», который пройдет 22-28 августа в Московской области, ЗРК «Абакан» впервые будет представлен в полном составе.

Американский «Патриот» не справляется

Жители Эр-Рияда, подняв голову вверх, чуть ли не каждый день могут наблюдать тактические баллистические ракеты хуситов (военизированной группировки шиитов-зейдитов, действующей на территории Йемена), атакующие столицу королевства. Навстречу изделиям хуситов стартуют зенитные управляемые ракеты американских ЗРК «Патриот», батареи которых развернуты для прикрытия города. Несмотря на то, что расчеты «Патриотов» укомплектованы американцами или в редких случаях представляют собой смешанные с саудитами подразделения, эффективность стрельбы ЗРК производства США по ракетам хуситов весьма сомнительная.

Тут следует отметить, что ракетные атаки столицы королевства предпринимаются отнюдь не со всех направлений, а только с одного сектора, биссектриса которого направлена на районы Йемена, где развернуты пусковые установки тактических баллистических ракет хуситов.

Для Эр-Рияда существует еще один ракетоопасный сектор – со стороны Ирана. Но с территории Исламской республики ракетных ударов по королевству пока не осуществлялось (это вовсе не означает, что их не может быть в принципе).

Ударов пилотируемой авиации со стороны хуситов по Саудовской Аравии не прогнозируется, поскольку у повстанцев боевых самолетов нет, а имеющиеся возможности военно-воздушных сил королевства вполне позволяют им успешно нейтрализовать подобную (пока гипотетическую) угрозу со стороны Ирана. Иными словами, для Эр-Рияда угрозы со стороны целей аэродинамического характера (пилотируемой авиации) практически нет, а вот атаки баллистических целей королевство уже «достали донельзя».

Удары тактических баллистических ракет по территории Саудовской Аравии в основном осуществляются с дальностей до 1000 км, а высота подъема траектории изделий может достигать 260 км. К слову говоря, у Ирана таких ракет более чем достаточно.

Возникает вопрос – что делать? Надеяться на ЗРК «Патриот» не приходится. Это многофункциональный комплекс, предназначенный для борьбы со всем спектром аэродинамических целей. «Патриот», безусловно, обладает внушительным потенциалом, но, образно говоря, это не его профиль и основное предназначение.

Так, пусковая установка на «Патриоте» наклонного старта. Ее еще надо развернуть в сторону противника. А это все-таки секунды, которые в работе противоракетной обороны (ПРО) очень много значат.

Локатор кругового обзора, которым комплектуется командный пункт «Патриота», в принципе не предназначен для работы по баллистическим целям. Тут требуется радиолокационная станция (РЛС), которая может длительное время работать в ракетоопасном секторе.

Диаграмма РЛС в этом случае должна быть направлена к вертикали как можно ближе (ее угол должен составлять порядка 70-80 градусов), а сам локатор обеспечивать обнаружение, захват и устойчивое сопровождение воздушных объектов со скоростями не менее 4000 м/сек. Если подобные характеристики не обеспечиваются, то такие системы для ПРО важных объектов малопригодны.

Первый в мире против баллистики

«Абакан» — это первый в мире специализированный зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с высокоскоростными высотными целями с баллистическими траекториями. До «Абакана» специализированных зенитных ракетных систем в мире никто не создавал. Ведь, к примеру, нет ЗРК, предназначенного для борьбы исключительно со штурмовиками А-10 «Тандерболт» или же сориентированного на поражение только крылатых ракет воздушного или морского базирования. Как правило, все современные ЗРК в этом плане обладают многофункциональностью. Отметим также, что на «Абакане» ракета стартует вертикально вверх, в сторону противника ее разворачивать нет необходимости.

Состав «Абакана» выглядит следующим образом: унифицированный многофункциональный радиолокатор (УМР) разведки и целеуказания для наведения ракет 98Л6АЕ «Енисей-Е»; до четырех пусковых установок 51П6Е2 с ЗУР 9М82МДЭ; средства энергоснабжения.

Пусковая установка (ПУ) «Абакана» – от зенитной ракетной системы С-300В4. Ее экспортный вариант называется «Антей-2500». Эта ПУ в «Абакане» разве что с гусеничного хода переведена на колесный. Потенциального заказчика на Ближнем и Среднем Востоке гусеницы, как правило, не вдохновляют, и это не в последнюю очередь обусловлено характером местности.

Ракета 9М82МДЭ – модифицированный вариант изделия тоже из состава ЗРС С-300В4. Ее иногда называют «тяжелой» ракетой.

При наличии в группировке нескольких ЗРК «Абакан» ей может придаваться командный пункт (пункт боевого управления).

Тактико-технические характеристики ЗРК «Абакан» выглядят следующим образом: дальность стрельбы по баллистическим целям (мин/макс, км) – 12/40; высота поражаемых целей (мин/макс, км) – 2/30; скорость целей – до 4000 м/сек; количество одновременно сопровождаемых целей и наводимых на них ракет – 4/8.

Максимальная высота поражаемых баллистических целей в 30 км выглядит, на первый взгляд, сравнительно небольшой. Однако когда отдельные разработчики утверждают, что они сделают системы с высотой поражения баллистических объектов в 70-80 км, то заявления подобного рода вызывают определенные сомнения. Дело в том, что на высотах более 50 км в силу разреженности воздуха аэродинамические рули ракеты становятся неэффективными. За этой границей высотности уже совсем другая среда. И надо делать для ракеты или маневровые двигатели, и управлять изделием при помощи газовых рулей. Технически решить подобную задачу можно. Только цена у ракеты в этом случае будет абсолютно другая.

Примечательно, что УМР «Енисей-Е» устойчиво сопровождает воздушные объекты с очень малой отражающей поверхностью – около 0,01 кв. м. В режиме стрельбы по баллистическим целям «Енисей» предназначен для поиска, обнаружения, захвата и сопровождения, распознавания по траекторным признаками для выдачи по высотным и высокоскоростным целям целеуказания на пусковые установки 51П6Е2 с ЗУР 9М82МДЭ.

К еще одному несомненному достоинству «Абакана» (в виду его узкой специализации) относится минимальный состав боевых единиц и транспортных средств, а также лиц боевого расчета. К примеру, в случае ЗРК «Патриот» их требуется в 10 раз больше.